04:58 W nocy Ukraina była celem ataku rosyjskich dronów

Drony pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim, odeskim, dniepropietrowskim i charkowskim.

04:56 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na pozycje Rosjan

Do ataków doszło na kierunku kurskim i północnosłobodziańskim. W atakach zginąć miało sześciu Rosjan, a trzech zostało rannych.

04:54 Wołodymyr Zełenski: Władimir Putin może otworzyć drugi front w Europie przed zakończeniem wojny z Ukrainą

- Może to zrobić. Musimy zapomnieć o ogólnym europejskim sceptycyzmie, przekonaniu, że Putin chce najpierw zająć Ukrainę, zanim skieruje się w inną stronę. Może robić jedno i drugie równocześnie – mówił ukraiński prezydent w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian”.

04:50 W nocy działanie wstrzymały lotniska w Kałudze, Wołgogradzie i Tambowie

Informację o tym, że lotniska w Kałudze, Wołgogradzie i Tambowie tymczasowo nie odprawiają ani nie przyjmują samolotów podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Wstrzymanie pracy lotnisk miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa lotów cywilnych.

04:48 Armie Rosji i Sri Lanki po raz pierwszy zorganizowały wspólne ćwiczenia wojskowe

Ze strony rosyjskiej w ćwiczeniach brali udział żołnierze z Wschodniego Okręgu Wojskowego, pod dowództwem generała Andrieja Kozłowa.

04:47 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1355 dniu wojny

