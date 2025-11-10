Aktualizacja: 10.11.2025 05:01 Publikacja: 10.11.2025 05:01
Drony pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim, odeskim, dniepropietrowskim i charkowskim.
Do ataków doszło na kierunku kurskim i północnosłobodziańskim. W atakach zginąć miało sześciu Rosjan, a trzech zostało rannych.
- Może to zrobić. Musimy zapomnieć o ogólnym europejskim sceptycyzmie, przekonaniu, że Putin chce najpierw zająć Ukrainę, zanim skieruje się w inną stronę. Może robić jedno i drugie równocześnie – mówił ukraiński prezydent w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian”.
Informację o tym, że lotniska w Kałudze, Wołgogradzie i Tambowie tymczasowo nie odprawiają ani nie przyjmują samolotów podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Wstrzymanie pracy lotnisk miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa lotów cywilnych.
Ze strony rosyjskiej w ćwiczeniach brali udział żołnierze z Wschodniego Okręgu Wojskowego, pod dowództwem generała Andrieja Kozłowa.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1355 dniu wojny
Foto: PAP
Rosja w ostatnich dniach nasila ataki dronowe i rakietowe, przez co poważnych uszkodzeń tuż przed...
Rosja w ostatnich dniach nasila ataki dronowe i rakietowe, przez co poważnych uszkodzeń tuż przed zimą doznaje u...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Gośćmi dziewiętnastego odcinka programu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli Marcin Giełzak z podcast...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Donald Trump twierdzi, że Władimir Putin...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosyjski oficer, którzy bierze udział w...
