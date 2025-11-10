04:58
10.11.2025

W nocy Ukraina była celem ataku rosyjskich dronów

Drony pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim, odeskim, dniepropietrowskim i charkowskim. 

04:56
10.11.2025

Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na pozycje Rosjan

Do ataków doszło na kierunku kurskim i północnosłobodziańskim. W atakach zginąć miało sześciu Rosjan, a trzech zostało rannych. 

04:54
10.11.2025

Wołodymyr Zełenski: Władimir Putin może otworzyć drugi front w Europie przed zakończeniem wojny z Ukrainą

- Może to zrobić. Musimy zapomnieć o ogólnym europejskim sceptycyzmie, przekonaniu, że Putin chce najpierw zająć Ukrainę, zanim skieruje się w inną stronę. Może robić jedno i drugie równocześnie – mówił ukraiński prezydent w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian”. 

04:50
10.11.2025

W nocy działanie wstrzymały lotniska w Kałudze, Wołgogradzie i Tambowie

Informację o tym, że lotniska w Kałudze, Wołgogradzie i Tambowie tymczasowo nie odprawiają ani nie przyjmują samolotów podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Wstrzymanie pracy lotnisk miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa lotów cywilnych. 

04:48
10.11.2025

Armie Rosji i Sri Lanki po raz pierwszy zorganizowały wspólne ćwiczenia wojskowe

Ze strony rosyjskiej w ćwiczeniach brali udział żołnierze z Wschodniego Okręgu Wojskowego, pod dowództwem generała Andrieja Kozłowa. 

04:47
10.11.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1355 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1355 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1355 dniu wojny

Foto: PAP

04:46
10.11.2025

Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1355
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1355