Aktualizacja: 10.11.2025 14:21 Publikacja: 10.11.2025 12:39
Foto: AFP
– Przewoźnicy morscy są gotowi zwiększyć flotę na trasach do obwodu królewieckiego, jeśli tranzyt lądowy towarów przez Litwę zostanie wstrzymany – zapewniał w minionym tygodniu minister Andriej Nikitin, cytowany przez portal kgd.ru.
Według Kremla sytuacja w obwodzie jest monitorowana. Obecnie na trasie Ust-Ługa-Bałtijsk kursują cztery promy kolejowe. Moskwa przyznaje, że obawy mieszkańców Królewca „są uzasadnione”, a gubernator ma rację, mówiąc, że nie można czekać na zamknięcie granic i dopiero wtedy reagować.
– Musimy działać aktywnie. I właśnie to robimy” – zapewnia minister.
Pod koniec października Litwa ograniczyła ruch na przejściach granicznych na Białorusi. Rząd białoruski zdecydował później o przedłużeniu tego zakazu o miesiąc. Podróż do obwodu królewieckiego z wykorzystaniem uproszczonego dokumentu tranzytowego została utrzymana. Jednocześnie minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys oświadczył, że kraj zastrzega sobie prawo do zablokowania tranzytu przez Królewiec ze względów bezpieczeństwa.
I tego najbardziej boi się królewiecki biznes. Według przedsiębiorców, wstrzymanie ruchu towarowego wpłynie na wszystkie sektory enklawy, która i tak w wyniku wojny Putina najmocniej odczuwa jej skutki. Ceny w obwodzie są najwyższe w Rosji, wiele firm zbankrutowało z powodu braku importu (sankcje), wszyscy zachodni inwestorzy porzucili rynek. Polska zamknęła dwa z czterech przejść granicznych z obwodem i ruch praktycznie zamarł. Najwięcej towarów dociera więc do Królewca z Białorusi tranzytem przez Litwę.
Jelena Berbieniec, przedsiębiorczyni i przedstawicielka grupy inicjatywnej transportu drogowego Królewca, mówi wprost, że zamknięcie granicy przez Litwę pociągnie za sobą szereg ograniczeń dotyczących najpotrzebniejszych ludziom towarów, czyli produktów spożywczych.
– Do obwodu wwożone są głównie żywność i leki. Wszystko inne jest już zakazane. Każde zamknięcie granic, które i tak są już bardzo ograniczone, dodatkowo skomplikuje sytuację we wszystkich sektorach. A to z kolei ograniczy przepływ białoruskich towarów. W konsekwencji konkurencja ze strony naszych producentów będzie mniejsza, co pozwoli im jeszcze bardziej podnieść ceny – podkreśla Barbieniec.
Jeśli tranzyt lądowy zostanie wstrzymany, obciążenie transportu morskiego wzrośnie. Przewoźnicy z Królewca zauważają, że promy często mają za mało miejsca. – Jak przewieźć towary łatwo psujące się? Promami, których brakuje, na które nie można kupić biletów? Wystarczy wejść na stronę internetową operatora promowego Sankt Petersburg-Kaliningrad lub Ust-Ługa-Bałtijsk i sprawdzić, czy są jakieś wolne miejsca – mówi przedsiębiorca Oleg Kisielow.
Wstrzymanie tranzytu najbardziej uderzy w samych przewoźników. – Firmy, które obecnie utrzymują się na rynku, będą miały jeszcze trudniej. Firmy przewozowe już upadają. Jeśli nie zajmiemy się tym problemem na skalę globalną, sytuacja będzie się pogarszać – ostrzega Oleg Mołdanow, szef firmy MT-Trans.
Jego zdaniem promy na trasie między Rosją centralną a Królewcem powinny działać w sposób bardziej przejrzysty dla uczestników rynku.
– Musimy globalnie zająć się transportem morskim i zaprowadzić w nim porządek. A porządek oznacza przejrzystość i zrozumienie, jak wszystko powinno być eksportowane – mówi Mołdanow. – Aby branża przetrwała, musi być dla niej miejsce na przeprawach morskich. Rząd musi skutecznie współpracować z każdym przedsiębiorstwem działającym w obwodzie kaliningradzkim. Mamy wiele zarejestrowanych statków, ale musimy rozumieć, co transportują. A co zawsze mówią nam linie promowe? „To nam się nie opłaca”. Stamtąd (centralna Rosja – red.) są ładunki, ale z Królewca nie ma czego transportować. Jeśli tak dalej pójdzie, te firmy będą nadal upadać. Potrzebne jest zrozumienie logistyki. Ta kwestia musi zostać rozwiązana natychmiast. Czasu już nie mamy – podsumowuje prezes MT-Trans.
Kreml ma jednak ważniejsze sprawy na głowie. Planowana budowa trzech kolejnych promów kolejowych na potrzeby Królewca może się rozpocząć dopiero w 2026 r.
