07:04
09.11.2025

Ukraina zaktualizowała dane o rosyjskich stratach

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie niemal 1000 żołnierzy oraz m.in. prawie 20 systemów artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:40
09.11.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1354. dniu wojny 

Foto: PAP

06:30
09.11.2025

 Zapis sobotniej relacji 

Wydarzenia z 1354. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1354
