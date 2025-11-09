Aktualizacja: 09.11.2025 07:03 Publikacja: 09.11.2025 06:30
W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie niemal 1000 żołnierzy oraz m.in. prawie 20 systemów artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
