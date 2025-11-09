Axios: Dostawy amerykańskiej broni na Ukrainę wstrzymane w związku z paraliżem rządu w USA

Aktualizacja: 09.11.2025 14:19 Publikacja: 09.11.2025 14:01
Zamknięcie rządu nastąpiło po tym, jak Demokraci i Republikanie nie doszli do porozumienia w sprawie finansowania rządowego, co zmusiło setki tysięcy pracowników federalnych do pozostania w domach.
Zakłócenia te opóźniły też spotkania przedstawicieli władz ukraińskich ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami z Pentagonu, Departamentu Stanu i Białego Domu.
Już na początku października brytyjski dziennik „Telegraph”, powołując się na anonimowe źródła ukraińskie, twierdził, że paraliż rządu USA wstrzymał rozmowy na temat broni między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi i może opóźnić dostawy broni.
Wówczas rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj zaprzeczył tym doniesieniom. „Fałsz. Rozmowy między Ukrainą a USA w sprawie umowy dotyczącej dronów przebiegają zgodnie z planem, a dostawy nadal docierają” – napisał Tychyj w portalu X..
Inicjatywa PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) została zapoczątkowana na podstawie porozumienia pomiędzy NATO a USA, podpisanego 14 lipca w Waszyngtonie. Program zakłada finansowanie zakupów amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy przez kraje europejskie i Kanadę.
Pierwszy pakiet pomocy w ramach PURL został dostarczony Ukrainie w sierpniu przez Holandię. Do tej pory sześć państw NATO sfinansowało zakup uzbrojenia dla Ukrainy w ramach PURL: Dania, Holandia, Kanada, Niemcy, Norwegia i Szwecja. Sfinansowano cztery pakiety pomocy na łączną sumę 2 mld dol.
Sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte poinformował po spotkaniu 15 października, że ponad połowa krajów członkowskich NATO zadeklarowała udział PURL. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polska nie zgłosiła swojego udziału i że ta decyzja jest dopiero przed nami.
