Axios: Dostawy amerykańskiej broni na Ukrainę wstrzymane w związku z paraliżem rządu w USA

Zamknięcie rządu nastąpiło po tym, jak Demokraci i Republikanie nie doszli do porozumienia w sprawie finansowania rządowego, co zmusiło setki tysięcy pracowników federalnych do pozostania w domach.

Zakłócenia te opóźniły też spotkania przedstawicieli władz ukraińskich ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami z Pentagonu, Departamentu Stanu i Białego Domu.

Ostrzeżenia „The Telegraph”: dostawy broni zagrożone

Już na początku października brytyjski dziennik „Telegraph”, powołując się na anonimowe źródła ukraińskie, twierdził, że paraliż rządu USA wstrzymał rozmowy na temat broni między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi i może opóźnić dostawy broni.