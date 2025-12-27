Reklama
Donald Trump dopiął swego? Tajlandia i Kambodża podpisały porozumienie o zawieszeniu broni

Tajlandia i Kambodża podpisały porozumienie o zawieszeniu broni, które ma położyć kres wielotygodniowym walkom na granicy o roszczenia terytorialne.

Publikacja: 27.12.2025 08:37

Ministrowie obrony Kambodży Tea Seiha i Tajlandii Natthaphon Narkphanit

Foto: Agence Kampuchea Press/Handout via Reuters

Bartosz Lewicki

Oprócz zakończenia walk, porozumienie zakłada, że żadna ze stron nie będzie podejmować dalszych działań militarnych ani naruszać przestrzeni powietrznej.

Według kambodżańskiego ministerstwa obrony, Tajlandia przeprowadziła ataki powietrzne w Kambodży jeszcze 27 grudnia rano.

Umowa przewiduje również, że Tajlandia, po 72 godzinach zawieszenia broni, zwróci do kraju 18 kambodżańskich żołnierzy, których przetrzymywała jako jeńców od czasu walk w lipcu. Ich uwolnienie było jednym z głównych żądań strony kambodżańskiej.

Tajlandia zaczęła ewakuować mieszkańców z pogranicza
Konflikty zbrojne
Tajlandia bombarduje Kambodżę. Wynegocjowane przez Trumpa zawieszenie broni załamie się?

Umowę podpisali ministrowie obrony Kambodży – Tea Seiha i Tajlandii – Nattaphon Narkphanit. Do zawarcia porozumienia doszło na punkcie kontrolnym na granicy po trzydniowych rozmowach na niższym szczeblu przedstawicieli wojska w ramach Ogólnego Komitetu Granicznego.

Porozumienie stwierdza, że obie strony zobowiązały się do przestrzegania wcześniejszego zawieszenia broni, które zakończyło pięciodniowe walki w lipcu oraz do przestrzegania kolejnych porozumień. Obejmuje ono również zobowiązania do podjęcia 16 środków deeskalacyjnych.

Donald Trump zagroził Tajlandii i Kambodży wstrzymaniem umów

Pierwotne zawieszenie broni w lipcu zostało wynegocjowane przez Malezję i przeforsowane pod naciskiem prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził wstrzymaniem przywilejów handlowych, jeśli Tajlandia i Kambodża nie wyrażą na to zgody. Zostało ono sformalizowane bardziej szczegółowo w październiku na regionalnym spotkaniu w Malezji, w którym uczestniczył Trump.

Walki na granicy Tajlandii i Kambodży

Foto: Infografika PAP

Pomimo tych porozumień, oba kraje prowadziły zaciętą wojnę propagandową, a drobne akty przemocy na granicy nadal miały miejsce. Na początku grudnia przerodziły się one w szeroko zakrojone ciężkie walki.

Kambodża i Tajlandia ewakuowały setki tysięcy mieszkańców z pogranicza między krajami
Dyplomacja
Donald Trump zapowiedział, że zadzwoni, by powstrzymać wojnę. Co na to walczący?
Straty po obu stronach

Według oficjalnych informacji od 7 grudnia Tajlandia straciła 26 żołnierzy i jednego cywila. Tajlandia zgłosiła również 44 ofiary śmiertelne wśród cywilów w wyniku skutków ubocznych konfliktu.

Kambodża nie opublikowała oficjalnych danych dotyczących ofiar wojskowych, ale podaje, że zginęło 30 cywilów, a 90 zostało rannych. Setki tysięcy ludzi ewakuowano z dotkniętych wojną obszarów po obu stronach granicy.

Każda ze stron obwiniała drugą o rozpoczęcie walk i twierdziła, że działała w samoobronie.

Potencjał militarny Tajlandii i Kambodży

Foto: Infografika PAP

W jednym z punktów obie strony zgodziły się „powstrzymać od rozpowszechniania fałszywych informacji lub nieprawdziwych wiadomości”. W porozumieniu stwierdzono również, że wznowione zostaną wcześniej ustalone środki mające na celu wytyczenie granicy, a obie strony zobowiązały się do współpracy w celu zwalczania przestępstw transnarodowych.

Donald Trump
Dyplomacja
Donaldowi Trumpowi udało się zapobiec wojnie. Cła okazały się decydujące?
Chodzi tu przede wszystkim o oszustwa internetowe dokonywane przez zorganizowaną przestępczość, która każdego roku wyłudza od ofiar na całym świecie miliardy dolarów. 

