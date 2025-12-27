Donald Trump dopiął swego? Tajlandia i Kambodża podpisały porozumienie o zawieszeniu broni

Oprócz zakończenia walk, porozumienie zakłada, że żadna ze stron nie będzie podejmować dalszych działań militarnych ani naruszać przestrzeni powietrznej.

Według kambodżańskiego ministerstwa obrony, Tajlandia przeprowadziła ataki powietrzne w Kambodży jeszcze 27 grudnia rano.

Umowa przewiduje również, że Tajlandia, po 72 godzinach zawieszenia broni, zwróci do kraju 18 kambodżańskich żołnierzy, których przetrzymywała jako jeńców od czasu walk w lipcu. Ich uwolnienie było jednym z głównych żądań strony kambodżańskiej.

Umowę podpisali ministrowie obrony Kambodży – Tea Seiha i Tajlandii – Nattaphon Narkphanit. Do zawarcia porozumienia doszło na punkcie kontrolnym na granicy po trzydniowych rozmowach na niższym szczeblu przedstawicieli wojska w ramach Ogólnego Komitetu Granicznego.