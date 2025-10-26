Aktualizacja: 26.10.2025 10:51 Publikacja: 26.10.2025 10:13
Premier Malezji Anwar Ibrahim i prezydent USA Donald Trump w Kuala Lumpur podczas podpisania porozumienia o zawieszeniu broni między Tajlandią a Kambodżą, parafowanego przez premierów Anutina Charnvirakula i Hun Maneta
Foto: Mohd Rasfan/Pool via REUTERS
Dokument, powstały w oparciu o uzgodniony przed trzema miesiącami rozejm, podpisali w niedzielę premierzy Tajlandii i Kambodży, Anutin Charnvirakul i Hun Manet.
Ceremonia odbyła się w Kuala Lumpur, stolicy Malezji, w obecności premiera tego kraju Anwara Ibrahima oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
– To porozumienie, jeśli zostanie w pełni wdrożone, stworzy podwaliny pod trwały pokój, ale, co ważniejsze, zapoczątkuje proces naprawy naszych więzi – oświadczył Hun Manet. – Nasze przygraniczne społeczności zostały podzielone przez konflikt, a niewinni cywile ponieśli ogromne straty – podkreślił.
Niewiele brakowało, by premier Tajlandii z powodu śmierci królowej matki, Sirikit Kitiyakary, która zmarła w piątek, nie pojawił się na szczycie, jednak ostatecznie zdecydował się przylecieć na ceremonię. Polityk ogłosił, że aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, oba państwa wycofają ciężkie uzbrojenie z terenów przygranicznych. Tajlandia ma też zwolnić 18 zatrzymanych wcześniej kambodżańskich żołnierzy.
Podczas ceremonii prezydent USA zapowiedział, że Stany Zjednoczone wkrótce podpiszą umowy na dostawy kluczowych surowców z Tajlandią i Malezją oraz że przygotowywane jest także szersze porozumienie handlowe z Kambodżą.
Prezydent USA Donald Trump w Kuala Lumpur
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
Jak informowaliśmy pod koniec lipca, Donald Trump przyczynił się do tego, że Tajlandia i Kambodża się porozumiały. Pod koniec lipca telefon od amerykańskiego prezydenta skłonił p.o. premiera Tajlandii Phumthama Wechayachę do udziału w rozmowach z Kambodżą w Malezji, których efektem było zawieszenie broni między dwoma zwaśnionymi państwami.
Trump zadzwonił 26 lipca, dwa dni po tym, jak obie strony zaczęły ostrzał pogranicza na liczącym 200 km spornym odcinku granicy. Oświadczył, że strony ryzykują zawieszeniem rozmów handlowych z Waszyngtonem, jeśli nie zakończą konfliktu. – Stany Zjednoczone będą prowadziły ożywioną wymianę handlową, wiele transakcji, z oboma państwami, o ile będą one żyły w pokoju – deklarował.
Tajlandia i Kambodża obwiniały się wzajemnie o eskalację konfliktu, w wyniku której pod koniec lipca zginęło 48 osób, a ok. 300 tys. musiało tymczasowo opuścić swoje domy.
Napięcie w relacjach między Tajlandią i Kambodżą rosło od maja, po tym, jak na granicy zginął kambodżański żołnierz. Po tym incydencie wojska po obu stronach granicy zostały wzmocnione. Sytuacja zaostrzyła się 24 lipca, gdy tajski myśliwiec F-16 zbombardował cele wojskowe na terytorium Kambodży, a w co najmniej sześciu punktach na spornych odcinkach granicy doszło do wymiany ognia, w tym ostrzału artyleryjskiego. Oba państwa oskarżały się wzajemnie o wywołanie konfliktu.
Tajlandia i Kambodża od ponad stu lat spierają się o suwerenność nad różnymi fragmentami długiej na 817 km granicy. W ostatnich latach spór prowadził do licznych starć. W 2011 roku przez tydzień dochodziło do wymiany ognia tajskiej i kambodżańskiej artylerii.
Donald Trump na szczycie ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) w Malezji
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
Najważniejszym punktem spornym jest teren wokół pochodzącej z XI wieku świątyni Preah Vihear, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Sporne są także tereny położone wokół innych świątyń – Ta Moan Thom, Ta Moan Tauch i Ta Krabei. Oba kraje roszczą sobie prawa do tych terenów m.in. na podstawie różnych interpretacji traktatów granicznych z początku XX wieku.
