W poniedziałek robotnicy rozpoczęli rozbiórkę części Białego Domu, w której mieszczą się biura pierwszej damy, Melanii Trump oraz personelu. Po tym, jak media opublikowały zdjęcia z placu budowy, Donald Trump ogłosił rozpoczęcie prac nad budową sali balowej na terenie kompleksu przy 1600 Pennsylvania Avenue w Waszyngtonie, choć skala przedsięwzięcia stała się jasna kilka dni później.

– By zrobić to odpowiednio, musieliśmy zburzyć istniejącą konstrukcję – powiedział prezydent USA w środę w trakcie rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

Rozbiórka na terenie Białego Domu. Wschodnie Skrzydło ma zniknąć

Według cytowanego przez agencję Reutera przedstawiciela prezydenckiej administracji, rozbiórka ma zostać zakończona w ciągu dwóch tygodni. – Możemy potwierdzić, że całe Wschodnie Skrzydło zostanie zmodernizowane i odnowione, aby, jak sądzę, wesprzeć (...) projekt sali balowej – brzmi cytat.

Biały Dom został oddany do użytku w 1800 r. Wschodnie Skrzydło powstało na początku XX wieku, w czasach prezydentury Theodore'a Roosevelta, jednak w obecnej formie istnieje od czasów Franklina D. Roosevelta, a dokładnie od 1942 r., czyli od 83 lat. Wzniesiono wówczas budynek, by ukryć budowę podziemnego schronu, który bywa wykorzystywany do dziś.