Donald Trump kazał wyburzyć część Białego Domu. Ciężki sprzęt już pracuje

Całe Wschodnie Skrzydło Białego Domu (East Wing) zostanie wyburzone, by zrobić miejsce dla sali balowej, którą chce postawić Donald Trump. Wcześniej prezydent USA zapowiadał, że nowy budynek nie wpłynie na istniejącą zabudowę.

Publikacja: 23.10.2025 11:22

Na terenie Białego Domu trwają prace rozbiórkowe. Donald Trump chce, by na terenie prezydenckiego ko

Na terenie Białego Domu trwają prace rozbiórkowe. Donald Trump chce, by na terenie prezydenckiego kompleksu stanęła sala balowa

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst, REUTERS/Kevin Lamarque

Jakub Czermiński

W poniedziałek robotnicy rozpoczęli rozbiórkę części Białego Domu, w której mieszczą się biura pierwszej damy, Melanii Trump oraz personelu. Po tym, jak media opublikowały zdjęcia z placu budowy, Donald Trump ogłosił rozpoczęcie prac nad budową sali balowej na terenie kompleksu przy 1600 Pennsylvania Avenue w Waszyngtonie, choć skala przedsięwzięcia stała się jasna kilka dni później.

– By zrobić to odpowiednio, musieliśmy zburzyć istniejącą konstrukcję – powiedział prezydent USA w środę w trakcie rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

Rozbiórka na terenie Białego Domu. Wschodnie Skrzydło ma zniknąć

Według cytowanego przez agencję Reutera przedstawiciela prezydenckiej administracji, rozbiórka ma zostać zakończona w ciągu dwóch tygodni. – Możemy potwierdzić, że całe Wschodnie Skrzydło zostanie zmodernizowane i odnowione, aby, jak sądzę, wesprzeć (...) projekt sali balowej – brzmi cytat.

Biały Dom został oddany do użytku w 1800 r. Wschodnie Skrzydło powstało na początku XX wieku, w czasach prezydentury Theodore'a Roosevelta, jednak w obecnej formie istnieje od czasów Franklina D. Roosevelta, a dokładnie od 1942 r., czyli od 83 lat. Wzniesiono wówczas budynek, by ukryć budowę podziemnego schronu, który bywa wykorzystywany do dziś.

Jako pierwsza swoje biuro we Wschodnim Skrzydle miała od 1977 r. Rosalynn Carter, żona prezydenta Jimmy’ego Cartera.

Makieta przedstawiająca Biały Dom z planowaną salą balową

Makieta przedstawiająca Biały Dom z planowaną salą balową

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Tak ma wyglądać planowana sala balowa na terenie kompleksu Białego Domu

Tak ma wyglądać planowana sala balowa na terenie kompleksu Białego Domu

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Donald Trump chce wybudować na terenie Białego Domu salę balową

W lipcu Biały Dom opublikował grafiki, przedstawiające planowaną salę balową. Pierwotnie miała ona pomieścić 650 osób, a koszt budowy szacowano na 200 mln dol. W środę Donald Trump powiedział, że realizacja projektu pochłonie 300 mln dol. Podkreślił, że rachunki pokryją on oraz prywatni darczyńcy, choć pełne szczegóły dotyczące finansowania przedsięwzięcia nie zostały jak dotąd opublikowane. Według najnowszych doniesień, budynek ma mieć powierzchnię 8,3 tys. m2, a sala ma pomieścić 999 osób.

Trump nie zgodził się z opiniami, że jego administracja nie informowała należycie o budowie sali balowej. – W gazetach były zdjęcia – powiedział, odnosząc się do wizualizacji ukończonej inwestycji.

Działania administracji Trumpa – najbardziej drastyczne zmiany na terenie Białego Domu od dekad – wzbudziły krytykę ze strony przedstawicieli Partii Demokratycznej oraz pytania, czy w związku z wyburzeniem Wschodniego Skrzydła dopełniono odpowiednich formalności. Biały Dom odrzucił krytykę. Głosujący z demokratami niezależny senator Angus King z Maine ocenił, że Donald Trump dopuścił się profanacji Białego Domu, co, według niego, „stanowi zniewagę wobec Amerykanów i zdradę obowiązku ochrony historii i dziedzictwa” Stanów Zjednoczonych.

Po tym, jak rozpoczęło się wyburzanie Wschodniego Skrzydła, plany budowy sali balowej mają zostać przedstawione do oceny komisji, która nadzoruje federalne prace budowlane w Waszyngtonie oraz w okolicznych stanach. Przewodniczący komisji, sekretarz personelu Białego Domu Will Scharf powiedział Reuterowi, że nie brał udziału w planowaniu sali balowej i będzie mógł obiektywnie spojrzeć na projekt.

Trwa rozbiórka Wschodniego Skrzydła Białego Domu

Trwa rozbiórka Wschodniego Skrzydła Białego Domu

Foto: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Donald Trump tłumaczył, że wybudowanie sali bankietowej, w której będzie można podejmować wielu gości, jest niezbędne, ponieważ obecnie możliwości organizowania dużych uroczystości w Białym Domu są ograniczone.

Źródło: rp.pl

