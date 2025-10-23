Rzeczpospolita
Wydarzenia
Eksplozja obcego drona w Kazachstanie. Z jakiego kraju nadleciała maszyna?

Kazachstan wzmocnił monitorowanie swojej przestrzeni powietrznej po tym, jak w zachodniej części kraju znaleziono szczątki drona – podały miejscowe media, powołując się na kazachski resort obrony.

Publikacja: 23.10.2025 14:17

Miejsce odnalezienia szczątków drona zabezpiecza kazachska policja (fot. ilustracyjna)

Miejsce odnalezienia szczątków drona zabezpiecza kazachska policja (fot. ilustracyjna)

Foto: Adobe Stock

Jakub Czermiński

Ministerstwo Obrony Kazachstanu poinformowało o zaostrzeniu kontroli nad przestrzenią powietrzną kraju po eksplozji drona „nieznanego pochodzenia” na zachodzie kraju, w pobliżu granicy z Rosją. W komunikacie przekazano, że podjęto dodatkowe działania w celu zapobiegania nieautoryzowanemu przekraczaniu granicy państwowej przez obiekty powietrzne.

W mediach społecznościowych kazachski resort podał, że do wybuchu doszło w niezamieszkałym terenie w północno–zachodnim obwodzie zachodniokazachstańskim, w rejonie Börly, którego siedzibą administracyjną jest Aksaj.

Czytaj więcej

W Rosji sięgają po rozwiązania z czasów wojen światowych. Aerostaty mają chronić przed ukraińskimi d
Konflikty zbrojne
W Rosji sięgają po rozwiązania z czasów wojen światowych. Aerostaty mają chronić przed ukraińskimi dronami

Eksplozja drona w Kazachstanie. Odnaleziono szczątki maszyny

Szczątki bezzałogowca znaleziono ok. 180 kilometrów na zachód od miasta Orenburg w Rosji, które było w ubiegłym tygodniu celem ataku ukraińskich bezzałogowców. Ministerstwo nie wskazało na kraj pochodzenia drona, ale zaznaczyło, że trwają konsultacje „z zagranicznymi partnerami, którzy potencjalnie mogą dysponować takimi urządzeniami”. W komunikacie podkreślono, że trwają czynności weryfikacyjne oraz że eksplozja drona miała miejsce z dala od zabudowy mieszkalnej, nie odnotowano ofiar w ludziach ani strat materialnych.

W ostatnim czasie Kazachstan odczuł skutki nasilających się ukraińskich ataków, przeprowadzanych za pomocą dronów na elementy rosyjskiego systemu energetycznego. Jednym z celów ataku były zakłady przetwórstwa gazu w Orenburgu, uważane za największy kompleks gazowo–chemiczny na świecie, przetwarzający dziesiątki miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Uderzenie ukraińskich dronów na kilka dni znacznie ograniczyło wydajność zakładów, przetwarzających gaz z kazachskiego pola Karaczaganak.

Na początku października przedstawiciele władz Kazachstanu ogłosili zamrożenie cen paliw i opłat za media. W środę minister energetyki tego kraju obwinił wojnę na Ukrainie za problemy na rynku paliw.

Od początku wojny Rosji z Ukrainą władze w Astanie starają się zachować neutralność, z jednej strony utrzymując ciepłe stosunki z Moskwą i wzywając do rozpoczęcia negocjacji pokojowych, z drugiej podkreślając integralność terytorialną Ukrainy. Kazachstan nie uznał rosyjskiej aneksji Krymu z 2014 r.

Zakłady przetwórstwa gazu w Orenburgu, fotografia z 1 września 2023 r.

Zakłady przetwórstwa gazu w Orenburgu, fotografia z 1 września 2023 r.

Foto: REUTERS/Alexander Manzyuk

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Kazachstan

