Rozwój projektów antydronowych w Polsce może przyspieszyć

Ministerstwo Finansów potwierdziło informacje „Rzeczpospolitej”. Polskie podmioty mogą skorzystać z kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego na projekty dotyczące systemów antydronowych, mobilności wojska i ochrona infrastruktury krytycznej.

Publikacja: 17.10.2025 04:31

Foto: mil.in.ua

Marek Kozubal

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są priorytety inwestycyjne Europejskiego Banku Inwestycyjnego związane z obronnością?
  • Dlaczego na liście priorytetów inwestycyjnych EBI pojawiły się projekty antydronowe?
  • W jaki sposób Polska planuje finansować rozwój programów z obszaru obronności?
  • Jakie projekty mogą być finansowane dzięki środkom z Europejskiego Banku Inwestycyjnego?

„Rzeczpospolita” ujawniła, że Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zwiększył do 3,5 mln euro pulę środków, które w tym roku mogą zostać przekazane na projekty związane z bezpieczeństwem. Jednocześnie instytucja rozszerzyła listę priorytetowych inwestycji dotyczących obronności, które mogą być kredytowane ze środków unijnych.

Znalazły się na niej między innymi systemy antydronowe, ochrona infrastruktury krytycznej i mobilności wojska (np. rozwój sieci dróg lub transportu kolejowego, ale też wzmacnianie nadbrzeży portów, aby można było przyjmować statki ze sprzętem wojskowym).

Poszerzenie listy projektów  priorytetowych związane jest z koniecznością obrony przed rosyjskimi atakami hybrydowymi. Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach z floty cieni wypuszczane były bezzałogowce, które sparaliżowały komunikację na kilku lotniskach m.in. w Niemczech, Danii i Norwegii. O przeciwdziałaniu tej formie ataków hybrydowych była mowa w czasie nieformalnego szczytu przywódców Unii Europejskiej w Kopenhadze.

Reklama
Reklama

Politycy wrócili m.in. do pomysłu budowy tzw. ściany antydronowej na wschodniej flance NATO. Z kolei po ataku rosyjskich dronów z 10 września, gdy wtargnęły one w polską przestrzeń powietrzną, okazało się, że resort obrony narodowej zaniedbał zakupy systemów antydronowych dla polskich służb. Szerzej pisał o tym w „Rzeczpospolitej” Maciej Miłosz. Problemem okazało się też sfinansowanie tych programów.  

Priorytety Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Kilka dni temu ujawniliśmy, że 7 października prezes Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Nadia Calviño, skierowała do przewodniczącego Rady Europejskiej, Antonia Costy list, w którym opisała działania banku dotyczące inwestycji związanych ze wsparciem projektów obronnych, w tym realizowanych przez państwa wschodniej flanki NATO.

Szefowa Banku zadeklarowała, że EBI zwiększy wydatki na projekty proobronne. W 2024 r. EBI zainwestował w bezpieczeństwo i obronność w Europie 1 mld euro, w tym roku chce on zwiększyć wydatki na ten cel do 3,5 mld euro. Środki te mogą zostać skierowane na projekty wieloletniego finansowania, realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw dla europejskiego sektora obronnego. Mogą być one udostępnione firmom poprzez banki komercyjne. Calviño zaznaczyła, że już teraz ok. 40 proc. wartości tych projektów dotyczy wschodniej flanki NATO, w tym Polski. Szefowa Banku, pisząc o priorytetach, wskazała m.in. na obronę przeciwdronową, którą opisała w liście jako „ochrona ludzi, miast i infrastruktury krytycznej przed wrogimi dronami”.

Drony na polu walki

Drony na polu walki

Foto: Infografika PAP

Calviño nie wspomniała jednak o wsparciu dla budowy tzw. ściany antydronowej, która kojarzy się np. z zestrzeliwaniem nadlatujących obiektów. Wynika to z tego, że EBI nie finansuje produkcji broni i amunicji, ale może skredytować np. systemy szyfrowanej łączności, radary, czujniki pozwalające na namierzanie dronów, badania i projekty realizowane przez małe przedsiębiorstwa lub start-upy.

Pieniądze na program satelitarny

Ministerstwo Finansów, komentując ten projekt, przypomniało, że już w poprzednim roku, dzięki środkom z EBI Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – operator Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych – wziął kredyt na rozwój programu satelitarnego. Ale też EBI sfinansował dwa inne projekty z tego obszaru w Polsce, „które z uwagi na swój charakter są niejawne” – tłumaczy „Rzeczpospolitej” resort finansów.

Reklama
Reklama

„Minister Finansów i Gospodarki zabiegał o elastyczne podejście EBI do jego zasad polityki kredytowej i będzie to kontynuował, tak by zainteresowane podmioty w Polsce (przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, fundusze inwestycyjne, start-upy oraz BGK i inne instytucje finansowe) mogły skorzystać z oferty EBI obejmującej w szczególności kredyty oraz inwestycje kapitałowe (venture debt). Dotyczy to także nowych obszarów priorytetowych w zakresie systemów antydronowych, mobilności wojska i ochrony infrastruktury krytycznej. Ewentualne wsparcie EBI wymaga zatem określenia potrzeb strony polskiej, z uwzględnieniem dostępności innych instrumentów finansowych (UE) oraz potrzeb i zdolności wykonawczych polskich producentów i dostawców usług” – stwierdziło nieco dyplomatycznie biuro prasowe Ministerstwa Finansów.

Na temat dofinansowania projektów obronnych Nadia Calviño rozmawiała we wrześniu z ministrem Andrzejem Domańskim. – Współpracujemy na rzecz wzmocnienia infrastruktury Europy oraz naszych wspólnych zdolności w zakresie bezpieczeństwa i obrony – stwierdziła wówczas szefowa tej unijnej agencji.

W lipcu w Ministerstwie Finansów odbyły się zaś warsztaty poświęcone finansowaniu obszaru obronności i bezpieczeństwa m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

O wykorzystanie środków z EBI „Rzeczpospolita” zapytała także Ministerstwo Obrony Narodowej. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

e-Wydanie