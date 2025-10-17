Politycy wrócili m.in. do pomysłu budowy tzw. ściany antydronowej na wschodniej flance NATO. Z kolei po ataku rosyjskich dronów z 10 września, gdy wtargnęły one w polską przestrzeń powietrzną, okazało się, że resort obrony narodowej zaniedbał zakupy systemów antydronowych dla polskich służb. Szerzej pisał o tym w „Rzeczpospolitej” Maciej Miłosz. Problemem okazało się też sfinansowanie tych programów.

Priorytety Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Kilka dni temu ujawniliśmy, że 7 października prezes Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Nadia Calviño, skierowała do przewodniczącego Rady Europejskiej, Antonia Costy list, w którym opisała działania banku dotyczące inwestycji związanych ze wsparciem projektów obronnych, w tym realizowanych przez państwa wschodniej flanki NATO.

Szefowa Banku zadeklarowała, że EBI zwiększy wydatki na projekty proobronne. W 2024 r. EBI zainwestował w bezpieczeństwo i obronność w Europie 1 mld euro, w tym roku chce on zwiększyć wydatki na ten cel do 3,5 mld euro. Środki te mogą zostać skierowane na projekty wieloletniego finansowania, realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw dla europejskiego sektora obronnego. Mogą być one udostępnione firmom poprzez banki komercyjne. Calviño zaznaczyła, że już teraz ok. 40 proc. wartości tych projektów dotyczy wschodniej flanki NATO, w tym Polski. Szefowa Banku, pisząc o priorytetach, wskazała m.in. na obronę przeciwdronową, którą opisała w liście jako „ochrona ludzi, miast i infrastruktury krytycznej przed wrogimi dronami”.

Drony na polu walki Foto: Infografika PAP

Calviño nie wspomniała jednak o wsparciu dla budowy tzw. ściany antydronowej, która kojarzy się np. z zestrzeliwaniem nadlatujących obiektów. Wynika to z tego, że EBI nie finansuje produkcji broni i amunicji, ale może skredytować np. systemy szyfrowanej łączności, radary, czujniki pozwalające na namierzanie dronów, badania i projekty realizowane przez małe przedsiębiorstwa lub start-upy.

Pieniądze na program satelitarny

Ministerstwo Finansów, komentując ten projekt, przypomniało, że już w poprzednim roku, dzięki środkom z EBI Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – operator Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych – wziął kredyt na rozwój programu satelitarnego. Ale też EBI sfinansował dwa inne projekty z tego obszaru w Polsce, „które z uwagi na swój charakter są niejawne” – tłumaczy „Rzeczpospolitej” resort finansów.