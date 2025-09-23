Aktualizacja: 23.09.2025 07:16 Publikacja: 23.09.2025 06:05
W rejonie lotniska w Kopenhadze zauważono dwa lub trzy duże drony
Foto: REUTERS
Ruch na lotnisku w Kopenhadze został przywrócony we wtorek nad ranem. Wcześniej wszystkie starty i lądowania zostały wstrzymane w związku z pojawieniem się dronów nieznanego pochodzenia w pobliżu lotniska.
– Policja wszczęła intensywne śledztwo, które ma ustalić jakiego rodzaju były to drony – powiedział zastępca komendanta policji w Kopenhadze Jakob Hansen. – Drony zniknęły, nie udało nam się żadnego przechwycić – przyznał.
Hansen poinformował jednocześnie, że władze Danii i Norwegii współpracują, by ustalić, czy istnieje związek między pojawieniem się dronów w pobliżu lotnisk w Kopenhadze i Oslo.
Czytaj więcej
Dwóch Ukraińców, którzy weszli na chroniony teren krakowskich wodociągów, policja uznała za zbłąk...
Lotnisko w Kopenhadze wstrzymało działanie ok. 20.26 w poniedziałek. W związku z zamknięciem portu lotniczego w stolicy Danii ok. 50 samolotów musiało lądować na innych lotniskach – niektóre zamiast w Danii lądowały w Szwecji, na lotniskach w Goeteborgu i Malmö. Jak informowała duńska policja w pobliżu lotniska zauważono dwa lub trzy duże drony.
Jeszcze ok. 23.17 drony – jak informowało lotnisko w serwisie X – znajdowały się w pobliżu portu lotniczego. Lotnisko wznowiło działanie ok. 0.20.
Policja podkreśla, że jak dotąd nie zatrzymała nikogo w związku z incydentem.
Z kolei lotnisko w Oslo zostało zamknięte o północy, w związku z pojawieniem się w jego pobliżu drona. Ponownie otwarto je o 3.22 – poinformował rzecznik operatora norweskich lotnisk, państwowej spółki Avinor.
Policja w Oslo informowała wcześniej, że aresztowała dwóch cudzoziemców, którzy byli operatorami dronów latających nad strefą zakazu takich lotów. Według norweskich mediów drony miały pojawić się nad Twierdzą Akershus w Oslo, średniowieczną warownią, którą norweski rząd wykorzystuje do organizacji oficjalnych spotkań.
W ubiegły piątek doszło do cyberataku, który sparaliżował wiele europejskich lotnisk. Hakerzy zaatakowali system używany do odprawiania pasażerów dostarczony przez Collins Aerospace, jedną z największych firm dostarczających zaawansowane technologie dla przemysłu lotniczego i obronnego.
Piątkowy atak hakerski odczuły m.in. lotniska w Londynie, Berlinie i Brukseli. Skutki wywołanych tym opóźnień lotów były odczuwalne przez cały weekend.
Do incydentów z dronami na lotniskach w Oslo i Kopenhadze doszło po tym, jak co najmniej 21 rosyjskich dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Polski w nocy z 9 na 10 września. Niedawno w Warszawie zatrzymano obywatela Ukrainy i Białorusinkę, którzy byli operatorami drona zauważonego nad Belwederem i Kancelarią Premiera.
Reuters przypomina, że w 2018 roku pojawienie się dronów w pobliżu pasa startowego na lotnisku Gatwick pod Londynem uziemiło dziesiątki tysięcy pasażerów i zakłóciło setki lotów tuż przed Bożym Narodzeniem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ruch na lotnisku w Kopenhadze został przywrócony we wtorek nad ranem. Wcześniej wszystkie starty i lądowania zostały wstrzymane w związku z pojawieniem się dronów nieznanego pochodzenia w pobliżu lotniska.
Jeżeli Rosja Putina nie zostanie zatrzymana, nie unikniemy wojny w Europie – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Władim...
Tysiące pracowników i studentów we Włoszech wzięły udział w strajku generalnym i demonstracjach, w czasie któryc...
Kolejne 6 tysięcy mieszkańców położonej za kręgiem polarnym Kiruny musi opuścić swoje domy, by ustąpić miejsca r...
Najstarsze dowody celowej mumifikacji ludzi pochodzą z Azji Południowo-Wschodniej, gdzie 10 000 lat temu ciała z...
Cztery osoby zostały aresztowane po tym, jak na murach Zamku Windsor, rezydencji brytyjskiej rodziny królewskiej...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas