Drony sparaliżowały dwa europejskie lotniska

Pojawienie się dronów w pobliżu lotnisk w Kopenhadze i Oslo doprowadziło do wstrzymania działania obu portów lotniczych. Lotnisko w Kopenhadze nie przyjmowało i nie odprawiało samolotów przez blisko cztery godziny.

Publikacja: 23.09.2025 06:05

W rejonie lotniska w Kopenhadze zauważono dwa lub trzy duże drony

W rejonie lotniska w Kopenhadze zauważono dwa lub trzy duże drony

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Ruch na lotnisku w Kopenhadze został przywrócony we wtorek nad ranem. Wcześniej wszystkie starty i lądowania zostały wstrzymane w związku z pojawieniem się dronów nieznanego pochodzenia w pobliżu lotniska.

Samoloty lecące do Kopenhagi musiały lądować w Szwecji

– Policja wszczęła intensywne śledztwo, które ma ustalić jakiego rodzaju były to drony – powiedział zastępca komendanta policji w Kopenhadze Jakob Hansen. – Drony zniknęły, nie udało nam się żadnego przechwycić – przyznał. 

Hansen poinformował jednocześnie, że władze Danii i Norwegii współpracują, by ustalić, czy istnieje związek między pojawieniem się dronów w pobliżu lotnisk w Kopenhadze i Oslo. 

O niepokojącym incydencie w Krakowie pod koniec sierpnia tego roku poinformował kilka dni temu w TVN
Służby
Turyści czy szpiedzy? Obcokrajowców ciągnie do strategicznych obiektów w Polsce

Lotnisko w Kopenhadze wstrzymało działanie ok. 20.26 w poniedziałek. W związku z zamknięciem portu lotniczego w stolicy Danii ok. 50 samolotów musiało lądować na innych lotniskach – niektóre zamiast w Danii lądowały w Szwecji, na lotniskach w Goeteborgu i Malmö. Jak informowała duńska policja w pobliżu lotniska zauważono dwa lub trzy duże drony. 

Do incydentów z dronami na lotniskach w Oslo i Kopenhadze doszło po tym, jak co najmniej 21 rosyjskich dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Polski w nocy z 9 na 10 września

Jeszcze ok. 23.17 drony – jak informowało lotnisko w serwisie X – znajdowały się w pobliżu portu lotniczego. Lotnisko wznowiło działanie ok. 0.20. 

Policja podkreśla, że jak dotąd nie zatrzymała nikogo w związku z incydentem. 

Norwegia: Dwie osoby aresztowane w związku z pojawieniem się drona w zakazanej strefie

Z kolei lotnisko w Oslo zostało zamknięte o północy, w związku z pojawieniem się w jego pobliżu drona. Ponownie otwarto je o 3.22 – poinformował rzecznik operatora norweskich lotnisk, państwowej spółki Avinor. 

Policja w Oslo informowała wcześniej, że aresztowała dwóch cudzoziemców, którzy byli operatorami dronów latających nad strefą zakazu takich lotów. Według norweskich mediów drony miały pojawić się nad Twierdzą Akershus w Oslo, średniowieczną warownią, którą norweski rząd wykorzystuje do organizacji oficjalnych spotkań. 

W ubiegły piątek doszło do cyberataku, który sparaliżował wiele europejskich lotnisk. Hakerzy zaatakowali system używany do odprawiania pasażerów dostarczony przez Collins Aerospace, jedną z największych firm dostarczających zaawansowane technologie dla przemysłu lotniczego i obronnego.

Piątkowy atak hakerski odczuły m.in. lotniska w Londynie, Berlinie i Brukseli. Skutki wywołanych tym opóźnień lotów były odczuwalne przez cały weekend. 

Do incydentów z dronami na lotniskach w Oslo i Kopenhadze doszło po tym, jak co najmniej 21 rosyjskich dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Polski w nocy z 9 na 10 września. Niedawno w Warszawie zatrzymano obywatela Ukrainy i Białorusinkę, którzy byli operatorami drona zauważonego nad Belwederem i Kancelarią Premiera. 

Reuters przypomina, że w 2018 roku pojawienie się dronów w pobliżu pasa startowego na lotnisku Gatwick pod Londynem uziemiło dziesiątki tysięcy pasażerów i zakłóciło setki lotów tuż przed Bożym Narodzeniem. 

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Dania Kopenhaga Norwegia Oslo Rosja

Samoloty lecące do Kopenhagi musiały lądować w Szwecji

Samoloty lecące do Kopenhagi musiały lądować w Szwecji

