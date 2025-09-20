Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, dopiero wtedy wyszło, że przebywają w Polsce nielegalnie. Jeden – od lipca 2024 r., drugi – od czerwca tego roku. – Mają pochodzić z Donbasu, mieszkają w Krakowie, gdzie nielegalnie pracują na budowie – potwierdza „Rz” prok. Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka krakowskiej prokuratury.

Grozi im deportacja, ale nie zostali aresztowani – wyszli na wolność, mają dozór policji. Czy zbadano głębiej ich przeszłość i kontakty – nie wiadomo. – Ta sprawa została fatalnie rozegrana przez służby. A już niesprawdzenie statusu pobytowego cudzoziemców jest kompromitujące – ocenia jeden z byłych funkcjonariuszy.

Infrastruktura krytyczna w Polsce na celowniku Rosji. Celem szpitale i wodociągi

W tym roku także inni cudzoziemcy kręcili się w pobliżu newralgicznych obiektów. A zagrożenie jest realne, o czym świadczy incydent z lipca tego roku na Pomorzu, gdzie 36-letni Ukrainiec, Ihor H. włamał się do studni głębinowej i zniszczył całą infrastrukturę – elementy sieci wodociągowej, a więc aparaturę energetyczną i sterującą przyłączami do sieci i studni głębinowych, która dostarcza wodę mieszkańcom Sopotu. Jak ujawniła „Rz”, Ihor H. tydzień wcześniej włamał się do innego zbiornika wodnego (spłoszył go spacerowicz), zniszczył też skrzynki elektryczne na działkach.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Jego wyjaśnienia były irracjonalne. Chciał – jak twierdził – w tak osobliwy sposób zwrócić uwagę na nadmierne spędzanie przez ludzi czasu przy urządzeniach elektronicznych, a przez to ignorowanie siebie nawzajem. Został aresztowany, zbadał go biegły.

– Uzyskano opinię sądowo-psychiatryczną, z której wynika, że Ihor H. nie jest chory psychicznie ani upośledzony umysłowo – w odniesieniu do zarzucanych mu czynów miał w pełni zachowaną zdolność zrozumienia ich znaczenia oraz kierowania swoim postępowaniem – odpowiada „Rz” Michał Łukasiewicz, szef sopockiej prokuratury.