Parada wojskowa w Pjongjangu rozpoczęła się w piątek wieczorem. Wydarzenie zorganizowano z okazji 80. rocznicy założenia Partii Pracy Korei, która według oficjalnych północnokoreańskich źródeł powstała 10 października 1945 r. Paradę poprzedziły czwartkowe obchody.

Defiladę z trybun obserwował przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un. Do Pjongjangu w związku z rocznicą przybyli też przedstawiciele zagranicznych delegacji, w tym premier Chin Li Qiang, były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew oraz sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Wietnamu Tô Lâm.

Na paradzie w Pjongjangu zaprezentowano m.in. umieszczony na 11-osiowej samobieżnej wyrzutni najbardziej zaawansowany północnokoreański międzykontynentalny pocisk balistyczny Hwasong-20, który miejscowa państwowa agencja informacyjna KCNA opisała jako „najpotężniejszą strategiczną broń jądrową” kraju. Pokazane zostały też pociski innych typów, w tym manewrujące dalekiego zasięgu oraz hipersoniczne, a także pojazdy do wystrzeliwania dronów, czołgi podstawowe Chonma-20, haubice kalibru 155 mm i wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe 600 mm. KCNA relacjonowała, że zebrani entuzjastycznie zareagowali, gdy na paradzie pojawił się pocisk Hwasong-20.