Wielka parada wojskowa w Korei Północnej. Kim Dzong Un pokazał „najpotężniejszą broń”

W stolicy Korei Północnej odbyła się parada wojskowa, podczas której zaprezentowano nowy międzykontynentalny pocisk balistyczny. – Nasza armia powinna nadal rozwijać się, aby stać się niepokonaną siłą, która niszczy wszelkie zagrożenia – oświadczył Kim Dzong Un.

Publikacja: 11.10.2025 10:52

Parada wojskowa w Pjongjangu

Parada wojskowa w Pjongjangu

Foto: KCNA via REUTERS

Jakub Czermiński

Parada wojskowa w Pjongjangu rozpoczęła się w piątek wieczorem. Wydarzenie zorganizowano z okazji 80. rocznicy założenia Partii Pracy Korei, która według oficjalnych północnokoreańskich źródeł powstała 10 października 1945 r. Paradę poprzedziły czwartkowe obchody.

Defiladę z trybun obserwował przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un. Do Pjongjangu w związku z rocznicą przybyli też przedstawiciele zagranicznych delegacji, w tym premier Chin Li Qiang, były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew oraz sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Wietnamu Tô Lâm.

Nocna parada wojskowa. Korea Północna pokazała nowy międzykontynentalny pocisk balistyczny

Na paradzie w Pjongjangu zaprezentowano m.in. umieszczony na 11-osiowej samobieżnej wyrzutni najbardziej zaawansowany północnokoreański międzykontynentalny pocisk balistyczny Hwasong-20, który miejscowa państwowa agencja informacyjna KCNA opisała jako „najpotężniejszą strategiczną broń jądrową” kraju. Pokazane zostały też pociski innych typów, w tym manewrujące dalekiego zasięgu oraz hipersoniczne, a także pojazdy do wystrzeliwania dronów, czołgi podstawowe Chonma-20, haubice kalibru 155 mm i wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe 600 mm. KCNA relacjonowała, że zebrani entuzjastycznie zareagowali, gdy na paradzie pojawił się pocisk Hwasong-20.

Pociski balistyczne Hwasong dają Korei Północnej możliwość dosięgnięcia celów na terenie kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Agencja Reutera zaznacza, iż pozostają wątpliwości co do stopnia zaawansowania systemów naprowadzania oraz tego, czy głowica bojowa jest w stanie przetrwać ponowne wejście w atmosferę.

– Hwasong-20 to szczytowe osiągnięcie ambicji Korei Północnej w zakresie zdolności do przenoszenia broni jądrowej dalekiego zasięgu. Należy się spodziewać, że próba tego systemu odbędzie się jeszcze w tym roku – powiedział cytowany przez Reutera Ankit Panda z think tanku Carnegie Endowment for International Peace.

Północnokoreański pocisk balistyczny

Północnokoreański pocisk balistyczny

Foto: KCNA via REUTERS

Paradę z trybun obserwował m.in. Kim Dzong Un

Paradę z trybun obserwował m.in. Kim Dzong Un

Foto: KCNA via REUTERS

Według niego, pocisk Hwasong-20 jest prawdopodobnie zdolny do przenoszenia wielu głowic. – Wiele głowic zwiększy obciążenie istniejących amerykańskich systemów obrony przeciwrakietowej i wzmocni to, co Kim uważa za niezbędne do osiągnięcia znaczącego efektu odstraszającego wobec Waszyngtonu – ocenił Panda.

Parada wojskowa w Korei Północnej. Przemówienie Kim Dzong Una

Podczas parady w Pjongjangu Kim Dzong Un wygłosił przemówienie. – Nasza armia powinna nadal rozwijać się, aby stać się niepokonaną siłą, która niszczy wszelkie zagrożenia zbliżające się do strefy naszej samoobrony dzięki swej politycznej, ideologicznej, militarnej i technologicznej przewadze, przytłaczając wroga – mówił przywódca Korei Północnej.

– Bohaterski duch walki i zwycięstwo odniesione przez nasze rewolucyjne siły zbrojne na zagranicznych polach bitew o międzynarodową sprawiedliwość i prawdziwy pokój dowiodły ideologicznej i duchowej doskonałości naszej armii – dodał Kim, który przekonywał, że bohaterstwo wojska będzie widoczne nie tylko w obronie kraju, ale będzie też forpocztą budowania socjalizmu.

Parada wojskowa w Pjongjangu

Parada wojskowa w Pjongjangu

Foto: KCNA via REUTERS

Kim Dzong Un

Kim Dzong Un

Foto: KCNA via REUTERS

Przywódca Korei Północnej bezpośrednio nie wspomniał ani o Stanach Zjednoczonych, ani o Korei Południowej.

Kim Dzong Un chce wzmocnienia współpracy Korei Północnej z Rosją

W piątek Kim rozmawiał z wiceprzewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrijem Miedwiediewem, który powiedział, że poświęcenie żołnierzy z Korei Północnej walczących po stronie Rosji z Ukrainą stanowi dowód zaufania w stosunkach między oboma państwami.

W rozmowie z Miedwiediewem Kim wyraził nadzieję na dalsze wzmacnianie współpracy z Rosją oraz bliską kooperację na różnych polach w celu osiągnięcia wspólnych celów – podała KCNA.

Źródło: rp.pl / Reuters, Yonhap

Służby Mundurowe Wojsko Miejsca Regiony Azja Korea Północna Osoby Kim Dzong Un

Parada wojskowa w Pjongjangu rozpoczęła się w piątek wieczorem. Wydarzenie zorganizowano z okazji 80. rocznicy założenia Partii Pracy Korei, która według oficjalnych północnokoreańskich źródeł powstała 10 października 1945 r. Paradę poprzedziły czwartkowe obchody.

Defiladę z trybun obserwował przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un. Do Pjongjangu w związku z rocznicą przybyli też przedstawiciele zagranicznych delegacji, w tym premier Chin Li Qiang, były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew oraz sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Wietnamu Tô Lâm.

