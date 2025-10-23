Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Zarządzenie ministra uchylone. Sędzia Jakub Iwaniec nie wróci jednak na salę rozpraw

Sąd dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie uchylił decyzję ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o zarządzeniu natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego Jakuba Iwańca. Jednocześnie sąd ten uznał, że Piotr Schab oraz jego dwaj zastępcy zostali skutecznie odwołani ze swoich funkcji.

Publikacja: 23.10.2025 17:48

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Mateusz Adamski

Pod koniec września minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zawiesił w czynnościach służbowych sędziego Jakuba Iwańca z Sądu Rejonowego dla Warszawy–Mokotowa. Jak przekazał wówczas resort sprawiedliwości, decyzja została wydana w związku z licznymi przewinieniami służbowymi popełnionymi przez tego sędziego. Wśród nich wskazano wydanie przez sędziego postanowienia, w którym stwierdził, że prokuratorzy prowadzący śledztwo nie posiadali należytego umocowania do wydania decyzji o zatrzymaniu i zastosowaniu środków zapobiegawczych, uznając te czynności za nielegalne i bezzasadne. W komunikacie podkreślono, że przy wydawaniu rozstrzygnięć „sędzia Iwaniec nie zapoznał się z pełnym materiałem śledztwa ani nie rozważył wszystkich zarzutów zawartych w zażaleniach”. Zdaniem MS takie działanie stanowiło oczywistą i rażącą obrazę prawa, kwalifikowaną jako przewinienie dyscyplinarne.

Zarządzenie ministra Waldemara Żurka uchylone. Sędzia Jakub Iwaniec nie wróci jednak na sale rozpraw

Decyzja ministra Żurka spotkała się z krytyką części środowiska prawniczego. Wskazywano bowiem, iż sędzia za wydanie orzeczenia nie może być zawieszony ani karany. We wtorek uchwałę o uchyleniu zarządzenia ministra podjął Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. 

Decyzja ta nie oznacza jednak, że sędzia Iwaniec wróci do orzekania. W piątek decyzją prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy–Mokotowa został on odsunięty od wykonywania obowiązków służbowych. To pokłosie ujawnienia przez media, iż sędzia pod wpływem alkoholu wjechał autem w drzewo. Jego adwokat w wydanym oświadczeniu stwierdził, że sędzia nie prowadził auta, a był tylko pasażerem. 

Czytaj więcej

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Waldemar Żurek zawiesił sędziego Jakuba Iwańca. Resort wyjaśnia powody

Sąd dyscyplinarny: Piotr Schab, Przemysław W. Radzik i Michał Lasota skutecznie odwołani

W związku z kontrowersjami wokół podjęcia uchwały głos zabrała w czwartek sędzia Anna Wielgolewska, Prezes Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. W oświadczeniu potwierdziła, że sąd uchylił zarządzenie ministra Żurka. Poinformowała również, że na posiedzeniu nie stawił się Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych. „Stawił się Piotr Schab, oświadczając, że chce wziąć udział w posiedzeniu jako Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz Przemysław W. Radzik i Michał Lasota, którzy oświadczyli, iż są Zastępcami Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Z uwagi na skuteczne odwołanie przez Ministra Sprawiedliwości wskazanych sędziów z funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych nie zostali dopuszczeni do udziału w posiedzeniu i nie brali w nim udziału” – przekazała sędzia Wielgolewska.

Reklama
Reklama

Przypomnijmy, iż w kwietniu ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał ze stanowisk Piotra Schaba i Przemysława Radzika. W przypadku pierwszego z nich, głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów, decyzję uzasadniono zarzutami dotyczącymi zarówno działalności zawodowej Schaba jako prezesa sądów, jak i jego roli jako rzecznika dyscyplinarnego. Obaj sędziowie nie uznali decyzji ministra. – Nikt nie ma prawa łamać mojej kadencji – mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” sędzia Piotr Schab, podkreślając, iż nie ma prawa stosować się do ostentacyjnego bezprawia. 

Czytaj więcej

Sędzia był pijany i wjechał w drzewo? Jego prawnik przedstawia inną wersję
Sądy i trybunały
Sędzia był pijany i wjechał w drzewo? Jego prawnik przedstawia inną wersję

 



© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Waldemar Żurek Sądownictwo Dyscyplinarne Sędziowie

Pod koniec września minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zawiesił w czynnościach służbowych sędziego Jakuba Iwańca z Sądu Rejonowego dla Warszawy–Mokotowa. Jak przekazał wówczas resort sprawiedliwości, decyzja została wydana w związku z licznymi przewinieniami służbowymi popełnionymi przez tego sędziego. Wśród nich wskazano wydanie przez sędziego postanowienia, w którym stwierdził, że prokuratorzy prowadzący śledztwo nie posiadali należytego umocowania do wydania decyzji o zatrzymaniu i zastosowaniu środków zapobiegawczych, uznając te czynności za nielegalne i bezzasadne. W komunikacie podkreślono, że przy wydawaniu rozstrzygnięć „sędzia Iwaniec nie zapoznał się z pełnym materiałem śledztwa ani nie rozważył wszystkich zarzutów zawartych w zażaleniach”. Zdaniem MS takie działanie stanowiło oczywistą i rażącą obrazę prawa, kwalifikowaną jako przewinienie dyscyplinarne.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Przegląd auta „na papierze”. Prawomocny wyrok dla diagnosty i kierowcy
Prawo karne
Przegląd auta „na papierze”. Prawomocny wyrok dla diagnosty i kierowcy
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Zgodnie z anonimową petycją bezdzietne kobiety miałyby pracować do 65. roku życia – a więc tak długo
Praca, Emerytury i renty
Emerytury bezdzietnych kobiet. Czy petycja ma szansę zmienić prawo?
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Co dalej z immunitetem Manowskiej? Sędziowie chcą zwołania Trybunału Stanu
Prawo jazdy po 65. roku życia. Będą nowe przepisy w Unii Europejskiej
Prawo drogowe
Prawo jazdy po 65. roku życia. Będą nowe przepisy w Unii Europejskiej
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Czy kolizja w trakcie egzaminu na prawo jazdy go unieważnia? Jest ważny wyrok NSA
Prawo drogowe
Czy kolizja w trakcie egzaminu na prawo jazdy go unieważnia? Jest ważny wyrok NSA
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Reklama
Reklama
e-Wydanie