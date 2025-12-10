Wojciech Hermeliński: Dlaczego Karolowi Nawrockiemu nie spodobała się zmiana kodeksu wyborczego?

Sejm 17 września 2025 r. uchwalił ustawę (druk nr 1389) o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (DzU z 2025 r., poz. 365), którego istotną częścią była zmiana rozdziału 6a kodeksu „Głosowanie korespondencyjne”. W uzasadnieniu projektu posłowie podkreślili, iż „[u]możliwienie wyborcom skorzystania z dogodnej dla nich formy oddania głosu stanowi formę respektowania konstytucyjnego prawa równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP). Ponadto rozszerzenie uprawnień do korzystania z wyżej wymienionej formy głosowania korzystnie wpłynie na frekwencję wyborczą”. Uchwalona przez Sejm wspomniana nowela do kodeksu wyborczego przewidywała wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców. Miało ono natomiast być wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta. Jednakże wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2024 r., poz. 44, 858, 1089, 1165, 1494, 1961) będzie mógł głosować korespondencyjnie także w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i w wyborach wójta.