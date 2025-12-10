Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Wojciech Hermeliński: Dlaczego Karolowi Nawrockiemu nie spodobała się zmiana kodeksu wyborczego?

Samo powołanie się przez prezydenta Karola Nawrockiego na jakieś nieokreślone i hipotetyczne niebezpieczeństwo to za mało, by skutecznie kwestionować procedury głosowania korespondencyjnego w kodeksie wyborczym.

Publikacja: 10.12.2025 05:10

Wojciech Hermeliński: Dlaczego Karolowi Nawrockiemu nie spodobała się zmiana kodeksu wyborczego?

Wojciech Hermeliński: Dlaczego Karolowi Nawrockiemu nie spodobała się zmiana kodeksu wyborczego?

Foto: PAP/Albert Zawada

Wojciech Hermeliński

Sejm 17 września 2025 r. uchwalił ustawę (druk nr 1389) o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (DzU z 2025 r., poz. 365), którego istotną częścią była zmiana rozdziału 6a kodeksu „Głosowanie korespondencyjne”. W uzasadnieniu projektu posłowie podkreślili, iż „[u]możliwienie wyborcom skorzystania z dogodnej dla nich formy oddania głosu stanowi formę respektowania konstytucyjnego prawa równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP). Ponadto rozszerzenie uprawnień do korzystania z wyżej wymienionej formy głosowania korzystnie wpłynie na frekwencję wyborczą”. Uchwalona przez Sejm wspomniana nowela do kodeksu wyborczego przewidywała wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców. Miało ono natomiast być wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta. Jednakże wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2024 r., poz. 44, 858, 1089, 1165, 1494, 1961) będzie mógł głosować korespondencyjnie także w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i w wyborach wójta.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Znana pani profesor poskarżyła się w mediach społecznościowych na jeszcze bardziej znanego adwokata.
Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Adwokat diabła
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Piotr Paduszyński: Ziobro i jego „przywłaszczenie”
Rzecz o prawie
Piotr Paduszyński: Ziobro i jego „przywłaszczenie”
Jacek Dubois: Ewa Milewska-Celińska uświadomiła mi, że nie ma z góry przegranych spraw.
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Patronka
Stanisław Wiśniewski: Polacy skorzy do ugód, elity ogarnięte wilczą zamiecią
Rzecz o prawie
Stanisław Wiśniewski: Rozszczepienie wymiaru sprawiedliwości
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Mikołaj Małecki: Kolejna ofiara łowców pedofilów
Rzecz o prawie
Mikołaj Małecki: Kolejna ofiara łowców pedofilów
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama