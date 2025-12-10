Z „szybkiej ścieżki” legalizacji pobytu skorzystali obywatele m.in. Uzbekistanu, Tadżykistanu, Gruzji i Turcji

Grupa działała przez pięć lat – od 2020 do 2024 roku – i oferowała pomoc w legalizacji pobytu. Posługiwała się fałszywymi dokumentami, w tym fikcyjnymi oświadczeniami o powierzeniu pracy oraz deklaracjami miejsca pobytu cudzoziemców, w które wpisywano fikcyjne, nieistniejące adresy. Tak spreparowane dokumenty, w których prawdziwe były tylko dane cudzoziemca, składano do właściwych urzędów.

– Wprowadzając w błąd organy administracji, przestępcy wyłudzali polskie tytuły pobytowe. Z nielegalnego procederu mogło skorzystać nawet 1500 obywateli między innymi Uzbekistanu, Tadżykistanu, Gruzji oraz Turcji – wskazuje komisarz Wrześniowski.

Za każdą „usługę” pobierano od cudzoziemców opłaty sięgające od 3 do 5 tys. zł. W sumie, w ciągu kilku lat, grupa zyskała na procederze – jak wynika z obecnych szacunków – ponad 5 mln zł, i jak zastrzegają śledczy, jest to wstępna ocena. Liczba przypadków legalizacji pobytu i suma uzyskanych za to kwot w miarę postępów śledztwa mogą wzrosnąć. – Żeby legalnie przebywać w Polsce, cudzoziemiec musi mieć pracę i lokum. I pod te wymogi preparowano dokumenty – mówi nam jeden z funkcjonariuszy CBŚP.

W oświadczeniach o powierzeniu pracy jako pracodawców, u którego cudzoziemiec po przyjeździe miał podjąć zatrudnienie, były wpisywane firmy z różnych branż (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), których właściciele – według śledczych – współpracowali z oszustami.

Fałszywe informacje podawano również, poświadczając wynajęcie cudzoziemcowi mieszkania – w niektórych przypadkach wynajem fałszywie poświadczały prywatne osoby, w innych wpisywano w dokumenty fikcyjne adresy.

Wśród zatrzymanych są właściciele spółek (osoby różnych obywatelstw), którzy rzekomo mieli zatrudniać cudzoziemców, a także dwoje byłych urzędników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy mieli instruować szefów grupy, jak prawidłowo wypełniać wnioski, żeby uzyskały akceptację.