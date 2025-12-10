Rzeczpospolita
Polsko-ukraiński biznes na legalizacji pobytu i 5 mln zł zysku. Służby rozbiły gang

1500 cudzoziemców wjechało do Polski pod pozorem pracy, dzięki fałszywym dokumentom. Sprawa wyszła na jaw, bo w państwach UE rzekomi „pracownicy” zaczęli popełniać przestępstwa. Policjanci i pogranicznicy rozbili gang, który trudnił się procederem legalizacji pobytu na terenie UE.

Publikacja: 10.12.2025 07:00

Grażyna Zawadka

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Straży Granicznej przeprowadzili szeroko zakrojoną operację na terenie trzech województw – i w efekcie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która preparowała dokumenty i zarabiała na legalizowaniu pobytu cudzoziemców na terytorium Polski i państw Unii Europejskiej.

– Zatrzymane zostały 24 osoby – obywatele Ukrainy, Polski, Białorusi, Uzbekistanu, Pakistanu i Filipin, w tym dwaj mężczyźni podejrzani o kierowanie grupą – mówi komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.

Szefami i organizatorami procederu byli: 52-letni Polak, z wykształcenia ekonomista oraz mieszkający w naszym kraju 39-letni Ukrainiec. Na pomysł intratnego „pośrednictwa” wpadł obywatel Ukrainy. Działali w niej także m.in. prezesi spółek – Polacy i cudzoziemcy. Do zatrzymań członków gangu doszło na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego. Co ustaliły służby?

Z „szybkiej ścieżki” legalizacji pobytu skorzystali obywatele m.in. Uzbekistanu, Tadżykistanu, Gruzji i Turcji

Grupa działała przez pięć lat – od 2020 do 2024 roku – i oferowała pomoc w legalizacji pobytu. Posługiwała się fałszywymi dokumentami, w tym fikcyjnymi oświadczeniami o powierzeniu pracy oraz deklaracjami miejsca pobytu cudzoziemców, w które wpisywano fikcyjne, nieistniejące adresy. Tak spreparowane dokumenty, w których prawdziwe były tylko dane cudzoziemca, składano do właściwych urzędów.

– Wprowadzając w błąd organy administracji, przestępcy wyłudzali polskie tytuły pobytowe. Z nielegalnego procederu mogło skorzystać nawet 1500 obywateli między innymi Uzbekistanu, Tadżykistanu, Gruzji oraz Turcji – wskazuje komisarz Wrześniowski.

Za każdą „usługę” pobierano od cudzoziemców opłaty sięgające od 3 do 5 tys. zł. W sumie, w ciągu kilku lat, grupa zyskała na procederze – jak wynika z obecnych szacunków – ponad 5 mln zł, i jak zastrzegają śledczy, jest to wstępna ocena. Liczba przypadków legalizacji pobytu i suma uzyskanych za to kwot w miarę postępów śledztwa mogą wzrosnąć. – Żeby legalnie przebywać w Polsce, cudzoziemiec musi mieć pracę i lokum. I pod te wymogi preparowano dokumenty – mówi nam jeden z funkcjonariuszy CBŚP.

W oświadczeniach o powierzeniu pracy jako pracodawców, u którego cudzoziemiec po przyjeździe miał podjąć zatrudnienie, były wpisywane firmy z różnych branż (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), których właściciele – według śledczych – współpracowali z oszustami.

Fałszywe informacje podawano również, poświadczając wynajęcie cudzoziemcowi mieszkania – w niektórych przypadkach wynajem fałszywie poświadczały prywatne osoby, w innych wpisywano w dokumenty fikcyjne adresy.

Wśród zatrzymanych są właściciele spółek (osoby różnych obywatelstw), którzy rzekomo mieli zatrudniać cudzoziemców, a także dwoje byłych urzędników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy mieli instruować szefów grupy, jak prawidłowo wypełniać wnioski, żeby uzyskały akceptację.

Co najmniej 20 cudzoziemców, którzy przedostali się do innych krajów UE, dopuściło się tam przestępstw 

Cudzoziemcom zależało na uzyskaniu karty pobytu i przede wszystkim wjeździe do Polski, skąd mogli się przedostać do innych krajów unijnych – co wielu zrobiło. Co więcej, okazało się, że zamiast pracować w Polsce, dali o sobie znać w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie zostali złapani na popełnianiu przestępstw – dotyczyło to m.in. obywateli Gruzji.

– Dzięki współpracy międzynarodowej, prowadzonej za pośrednictwem Europolu, ustalono że co najmniej 20 cudzoziemców, którym zalegalizowano pobyt w Polsce, dopuściło się później przestępstw na terenie innych państw Unii Europejskiej, często działając w strukturach tamtejszych grup przestępczych – przyznaje Krzysztof Wrześniowski.

Podczas przeszukań w domach i firmach zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli telefony, laptopy, pieczątki, obszerną dokumentację, pieniądze w różnych walutach na kwotę ok. 40 tys. zł i samochód osobowy wart ok. 120 tys. zł – zajęto je na poczet przyszłych kar i grzywien.

Grupę rozpracowali policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej – z Placówki Straży Granicznej Warszawa–Modlin. Wsparcia udzielili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Z kolei w bezpośredniej akcji rozbicia grupy wzięło udział ponad 160 policjantów i pograniczników. Operacja była prowadzona pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

– Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwóm osobom zarzuty kierowania grupą, ułatwiania pobytu cudzoziemcom wbrew przepisom, fałszowania dokumentów oraz składania fałszywych zeznań – wylicza Krzysztof Wrześniowski.

Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował dwóch liderów grupy, a wobec pozostałych zastosował m.in. dozór policji i zakaz opuszczania kraju. „Legalizacja wbrew przepisom pobytu cudzoziemców naraża państwo na poważne straty finansowe, osłabia system kontroli migracji, sprzyja działalności transgranicznych grup przestępczych oraz generuje zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej” – wskazuje CBŚP.

