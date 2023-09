Tysiące cudzoziemców przebywa w Polsce nielegalnie. Ich liczba niepokojąco rośnie

- Pojawiają się więc coraz to nowe informacje, które ujawniają skalę nadużyć właśnie w sprawach migracyjnych. Z jednej strony to sukces służb, ale z drugiej pokazuje nieskuteczność naszej polityki migracyjnej – zaznacza poseł Biernacki.

Poseł Lewicy: Nie możemy wszystkich zamykać w ośrodkach

Poseł Wiesław Szczepański z Lewicy, przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych ocenia:

- Problem jest trudny do rozwiązania. Z jednej strony wszystkie osoby przebywające w Polsce nielegalnie, powinny zostać wydalone. Żeby się nie „rozpłynęły”, należałoby je monitorować lub umieszczać w strzeżonych ośrodkach, i stąd pod konwojem odwozić na lotnisko czy na pociąg i odsyłać do ich kraju. Ale takich rozwiązań prawnych nie ma, jeżeli chcemy być krajem demokratycznym to nie możemy wszystkich zamykać w ośrodkach, bo jest to niehumanitarne - wskazuje poseł Szczepański.

Jak zauważa, łatwiej jest z osobami skazanymi. - Te trzeba wyłapywać i odsyłać do kraju z którego pochodzą, albo powinny odsiadywać wyroki w Polsce.