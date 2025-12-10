Aktualizacja: 10.12.2025 05:30 Publikacja: 10.12.2025 05:15
Prezydent Karol Nawrocki wygłosił wykład w Auli Patriotycznej Uniwersytetu Karola w Pradze, fotografia z 24 listopada
Nie odbieram prezydentowi Karolowi Nawrockiemu prawa do zgłaszania propozycji dotyczących wizji Unii Europejskiej, jednak treść jego wystąpienia na Uniwersytecie Karola w Pradze może budzić niepokój. W Polsce ważną wartością jest rzadki w ostatnich latach konsensus znacznej części klasy politycznej, że zmiany unijnych traktatów byłyby dla nas niekorzystne. Prezydent Nawrocki ten konsensus podważył.
Prezydent ma rację twierdząc, że system podejmowania decyzji w Unii Europejskiej nadmiernie uprzywilejowuje największe państwa. Także minister Radosław Sikorski mówił w wywiadzie dla FAZ, że Niemcy i Francja mogą bardzo łatwo utworzyć mniejszość blokującą, co dla innych państw jest prawie niemożliwe. Szef polskiej dyplomacji ostatecznie uznał jednak, że dyskusja nad zmianami traktatowymi byłaby dla Polski niekorzystna. Zapowiedział też osobisty list do prezydenta, by wyjaśnić mu, że został wprowadzony w błąd, ponieważ „zmiana traktatów niekoniecznie poszłaby w dobrą dla nas stronę”.
Prezydent Nawrocki wypowiedział wiele prawd oczywistych, że rzekoma federalizacja to w rzeczywistości centralizacja, a Unia Europejska usiłuje narzucić państwom członkowskim wiele rozwiązań przekraczając swoje kompetencje. Panami traktatów są oczywiście państwa, nie ma demosu europejskiego, choć nie dostrzegam tendencji do rzekomego uznawania narodów i państw za zło. W Unii Europejskiej obowiązuje jednak zasada jednomyślności w obszarach ważnych dla suwerenności państw oraz prawo każdego państwa do mianowania komisarza.
Nie jestem pewien, czy proponowane przez Karola Nawrockiego zniesienie stanowisk Przewodniczącego Rady Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela Rady UE ds. polityki zagranicznej byłoby dla Polski korzystne. Czy np. gdyby na czele Rady Europejskiej stała w grudniu 2020 r. sprawująca przewodnictwo kanclerz Angela Merkel, zamiast Charlesa Michela, to mechanizm warunkowości nie zostałby wprowadzony. Prezydent Nawrocki w posiedzeniach Rady Europejskiej nigdy nie uczestniczył, dlatego bardziej wiarygodny byłby głos w tej sprawie premiera Mateusza Morawieckiego. Moje doświadczenia jako przedstawiciela Polski w Radzie ds. Zagranicznych UE wskazują natomiast na inne przyczyny słabości unijnej polityki zagranicznej niż koordynująca rola Wysokiego Przedstawiciela.
Nie wszystkie środowiska polityczne podzielają pogląd wyrażony jednomyślnie przez europosłów PiS, PO i PSL w głosowaniu nad rezolucją parlamentu Europejskiego w listopadzie 2023 r., że otwarcie zmian traktatowych byłoby dla Polski niekorzystne. Np. Konferencja Ambasadorów RP dostrzegła, że „wynurzenia Prezydenta Nawrockiego na temat reformy ustrojowej UE mogą wzbudzić zainteresowanie, przełamuje on bowiem dotychczasowe stanowisko PiS krytykujące w czambuł dyskutowane propozycje i odrzucające kategorycznie wszelką dyskusję”.
Choć propozycje prezydenta Karola Nawrockiego i Konferencji Ambasadorów RP idą w przeciwstawnych kierunkach, łączy je jednak wspólny cel – podważenie istniejącego konsensusu, że dyskusja nad zmianami traktatów jest niezgodna z polską racją stanu. Nietrudno bowiem przewidzieć, jak by się ona skończyła.
Jacek Czaputowicz
Profesor na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2018-2020 był ministrem spraw zagranicznych
