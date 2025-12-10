Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Nadchodzi termin rozliczenia dotacji podręcznikowej za ten rok. Samorządy mają czas do 31 stycznia 2026

Zarówno konieczność prawidłowego rozliczenia środków za 2025 rok, jak i planowany wzrost stawek w roku kolejnym powodują, że organy prowadzące powinny już teraz uporządkować dokumentację i zweryfikować wydatki szkół.

Publikacja: 10.12.2025 08:49

Nadchodzi termin rozliczenia dotacji podręcznikowej za ten rok. Samorządy mają czas do 31 stycznia 2026

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Kuratoria oświaty przypominają organom prowadzącym szkoły o zbliżającym się obowiązku rozliczenia środków przekazanych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych za 2025 rok. Termin na złożenie kompletnych dokumentów oraz zwrot ewentualnych niewykorzystanych kwot mija 31 stycznia 2026 r.

Czytaj więcej

Minister edukacji Barbara Nowacka
Oświata
Wydawcy podręczników mają problem. Rząd zmienił program i nie dał pieniędzy

Obowiązkowe rozliczenia i zwrot niewykorzystanych środków

Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe musi zostać rozliczona w odpowiednim kuratorium oświaty. Organy prowadzące powinny złożyć podpisane sprawozdania wraz z informacją o wydatkowaniu środków. Jeśli część dotacji nie została wykorzystana, konieczne będzie jej zwrócenie na rachunek właściwego organu.

Wyższe kwoty dotacji od 2026 roku

Rok 2026 przyniesie zwiększenie maksymalnych stawek dotacji celowej.

Reklama
Reklama

Zmiany te mają odzwierciedlać rosnące koszty zakupu materiałów edukacyjnych oraz zapewnić szkołom większą elastyczność finansową.

Wyjątek: utrzymanie dotychczasowych stawek w określonych przypadkach

Projekt rozporządzenia przewiduje jednak sytuacje, w których szkoły nadal będą rozliczać zakupy według stawek obowiązujących w 2025 roku. Dotyczy to placówek, które:

  • zapewniły uczniom podręczniki lub ćwiczenia zakupione w 2025 r.,
  • oraz nabyły materiały między 1 stycznia a 20 maja 2026 r.,
  • a koszt tych zakupów ma być refundowany z dotacji przyznanej na 2026 r., zgodnie z art. 57 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Czytaj więcej

Dotacje na podręczniki: brakuje pieniędzy na ćwiczenia
Prawo dla Ciebie
Dotacje na podręczniki: brakuje pieniędzy na ćwiczenia

W takich przypadkach obowiązywać będą dotychczasowe kwoty – aż do 1 kwietnia 2026 r.

Samorządy powinny się przygotować

Zarówno konieczność prawidłowego rozliczenia środków za 2025 rok, jak i planowany wzrost stawek w roku kolejnym powodują, że organy prowadzące powinny już teraz uporządkować dokumentację i zweryfikować wydatki szkół. Termin 31 stycznia pozostaje nieprzekraczalny, a brak rozliczenia może skutkować problemami administracyjnymi.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Średnie Nauczyciele
Zasiłek zwrotny z MOPS przysługuje w szczególnych sytuacjach. Jakie warunki trzeba spełnić?
Praca, Emerytury i renty
O tym zasiłku mało kto wie. Wypłaca go MOPS niezależnie od dochodu
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Tzw. zielona strzałka sygnalizuje warunkowy skręt w prawo
Prawo drogowe
Koniec mandatów za zieloną strzałkę? Ministerstwo szykuje rewolucyjne zmiany
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Fundacja Helsińska nie zostawia suchej nitki na projekcie resortu Waldemara Żurka
Nadchodzi rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych. Jest projekt ustawy
Nieruchomości
Nadchodzi rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych. Jest projekt ustawy
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Twoje dziecko jest ofiarą hejtu? Sprawdź, jakie kroki prawne możesz podjąć
Prawo w Polsce
Twoje dziecko jest ofiarą hejtu? Sprawdź, jakie kroki prawne możesz podjąć
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama