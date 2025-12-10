Aktualizacja: 10.12.2025 09:40 Publikacja: 10.12.2025 08:49
Kuratoria oświaty przypominają organom prowadzącym szkoły o zbliżającym się obowiązku rozliczenia środków przekazanych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych za 2025 rok. Termin na złożenie kompletnych dokumentów oraz zwrot ewentualnych niewykorzystanych kwot mija 31 stycznia 2026 r.
Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe musi zostać rozliczona w odpowiednim kuratorium oświaty. Organy prowadzące powinny złożyć podpisane sprawozdania wraz z informacją o wydatkowaniu środków. Jeśli część dotacji nie została wykorzystana, konieczne będzie jej zwrócenie na rachunek właściwego organu.
Rok 2026 przyniesie zwiększenie maksymalnych stawek dotacji celowej.
Zmiany te mają odzwierciedlać rosnące koszty zakupu materiałów edukacyjnych oraz zapewnić szkołom większą elastyczność finansową.
Projekt rozporządzenia przewiduje jednak sytuacje, w których szkoły nadal będą rozliczać zakupy według stawek obowiązujących w 2025 roku. Dotyczy to placówek, które:
W takich przypadkach obowiązywać będą dotychczasowe kwoty – aż do 1 kwietnia 2026 r.
Zarówno konieczność prawidłowego rozliczenia środków za 2025 rok, jak i planowany wzrost stawek w roku kolejnym powodują, że organy prowadzące powinny już teraz uporządkować dokumentację i zweryfikować wydatki szkół. Termin 31 stycznia pozostaje nieprzekraczalny, a brak rozliczenia może skutkować problemami administracyjnymi.
