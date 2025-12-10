Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Kuratoria oświaty przypominają organom prowadzącym szkoły o zbliżającym się obowiązku rozliczenia środków przekazanych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych za 2025 rok. Termin na złożenie kompletnych dokumentów oraz zwrot ewentualnych niewykorzystanych kwot mija 31 stycznia 2026 r.

Obowiązkowe rozliczenia i zwrot niewykorzystanych środków

Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe musi zostać rozliczona w odpowiednim kuratorium oświaty. Organy prowadzące powinny złożyć podpisane sprawozdania wraz z informacją o wydatkowaniu środków. Jeśli część dotacji nie została wykorzystana, konieczne będzie jej zwrócenie na rachunek właściwego organu.

Wyższe kwoty dotacji od 2026 roku

Rok 2026 przyniesie zwiększenie maksymalnych stawek dotacji celowej.