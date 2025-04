No chyba jednak trochę prawda.

Uprzejmie proszę o podanie przykładu. Nie znajdzie pani redaktor ani jednego.

Toczą się cztery postępowania dyscyplinarne prowadzone przez rzeczników dyscyplinarnych ministra sprawiedliwości przeciwko decyzjom, które pan podejmował.

Sędzia Agnieszka Brygidyr-Dorosz została zwolniona z nielicznych spraw przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie zgodnie z procedurą w tym zakresie, która przewiduje taką możliwość, zwłaszcza w razie awansu sędziego do sądu wyższego rzędu. Sędzia, po uzyskaniu awansu do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, została obciążona pełnym referatem. Chodziło o umożliwienie jej realnego wykonywania pracy orzeczniczej w nowym sądzie. Zadania sędziego winny być adekwatne do możliwości ich wykonania.

Znamienne, że sędziowie nazywani niekiedy pieszczochami nowej władzy, otrzymują ten przywilej masowo, i to bez związku z realnym obciążeniem pracą orzeczniczą. Rzadko się o tym mów.

Mamy też m.in. sprawę sędziego Waldemara Żurka.

Nasze zarzuty są bardzo mocno udokumentowane, co potwierdza m.in niedawne postanowienie sądu uchylające postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa i nakazujące prokuratorowi prowadzenie postępowania przygotowawczego co do czynów tego sędziego, uznanych przez nas za delikty dyscyplinarne

To po pierwsze. Po drugie. Nie zostałem rzecz jasna skutecznie odwołany z funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ponieważ dekret z takim oświadczeniem wydany został celowo ze złamaniem koniecznych wymogów ustawowych. Konsekwencje tego bezprawia zostały wyeliminowane postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego, który zabronił ministrowi sprawiedliwości podejmowania ewentualnych kolejnych wątków godzących w pełnienie przeze mnie funkcji prezesa SA w Warszawie na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej i prawnej. To postanowienie, z mocy art. 190 ust. 1 Konstytucji wiąże w równym stopniu ministra Bodnara , jak i mnie. Obecnego, nielegalnego "prezesa" tego sądu uważam za postać marionetkową.