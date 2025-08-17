Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Dwa projekty ustaw u prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o płacenie gotówką

Przedstawiciele Koalicji dla Gotówki złożyli w kancelarii prezydenta dwa projekty ustaw. Ich celem jest ochrona płacenia gotówką oraz zapewnienie prawa wyboru formy płatności – gotówką lub kartą.

Publikacja: 17.08.2025 11:40

Prezydent RP Karol Nawrocki

Prezydent RP Karol Nawrocki

Foto: PAP/Paweł Supernak

Mateusz Adamski

Inicjatywa zbiegła się z Dniem Płacenia Gotówką, który przypada na 16 sierpnia. – Z okazji Dnia Płacenia Gotówką zwracamy się do Prezydenta RP Karola Nawrockiego o złożenie Sejmowi dwóch prezydenckich inicjatyw ustawodawczych ułatwiających Polkom i Polakom korzystanie z gotówki oraz dających im prawo wyboru formy płatności – powiedział Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.

Czytaj więcej

Będzie można rozliczać się gotówką, ale Unia wyznaczyła limit
Konsumenci
Będzie można rozliczać się gotówką, ale Unia wyznaczyła limit

Limit obrotu gotówkowego między przedsiębiorcami w górę?

Pierwszy projekt zakłada podniesienie limitu obrotu gotówkowego między przedsiębiorcami z obecnych 15 tys. zł do równowartości 10 tys. euro. – Obecny wyjątkowo niski limit budzi nasze duże wątpliwości w zakresie swojej zgodności z konstytucyjną zasadą swobody działalności gospodarczej. W żaden sposób nie wynika też z wymogów nakładanych przez Unię Europejską – wskazuje Aleksandra Wróbel, analityczka ds. Regulacyjnych w Departamencie Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Czytaj więcej

Czy i dlaczego banki nie lubią gotówki?
Banki
Czy i dlaczego banki nie lubią gotówki?

Będzie obowiązek akceptacji płatności gotówką w parkomatach?

Drugi projekt wprowadza obowiązek akceptacji płatności gotówką w parkomatach, które obecnie często przyjmują wyłącznie płatności bezgotówkowe. – Ustawa o obowiązku akceptacji płatności gotówkowych zawiera słuszne wyłączenie dla automatów – faktycznie nie zawsze możliwe jest akceptowanie gotówki w takich urządzeniach. Z olbrzymim niepokojem obserwujemy jednak, jak samorządy wykorzystują to rozwiązanie dla forsowania płatności bezgotówkowych w parkomatach – mówi  Aleksander Pawlak, ekspert Warsaw Enterprise Institute. – Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której instytucje publiczne odmawiają opłaty w gotówce. Swoboda wyboru metody płatności jest fundamentalna, dlatego przyklasnąć nowatorskim rozwiązaniom płatniczym możemy tylko wtedy, gdy nie wyłączamy pozostałych – dodaje. 

Reklama
Reklama

Ekspert zwraca uwagę, że technologia nie stanowi żadnej przeszkody, aby w urządzeniach samoobsługowych – kasach, parkomatach, opłatomatach – również móc płacić gotówką. – Uważamy również za nieodpowiedzialne, aby całą infrastrukturę płatniczą, krwioobieg całej polskiej gospodarki, opierać tylko na 2-3 podmiotach. Obecność dodatkowej metody płatniczej jest nie tylko komfortem, ale również bezpieczeństwem dla państwa i konsumentów. Ponadto, konkurencja generuje naturalną i stałą presję na poprawę jakości usług i obniżanie ich kosztów – zarówno w gotówce jak i bezgotówce. W związku z tym, że pewna liczba takich urządzeń już stoi na polskich ulicach, przewidujemy dwuletni okres przejściowy oraz niezwłoczny zakaz instalacji nowych urządzeń bezgotówkowych – wyjaśnia Aleksander Pawlak.

Czytaj więcej

Więcej znalezionych pieniędzy trzeba będzie oddać. Rząd zmienia przepisy
Prawo w Polsce
Więcej znalezionych pieniędzy trzeba będzie oddać. Rząd zmienia przepisy

Czym jest Koalicja dla Gotówki

Koalicja dla Gotówki to ruch zrzeszający zwolenników zachowania gotówki jako głównego środka płatniczego w obrocie gospodarczym. Koalicja podkreśla, że gotówka pozwala między innymi zachować konsumentom anonimowość i kontrolować wydatki.

W styczniu 2025 roku założyciele koalicji złożyli podpisy pod siedmiopunktowym manifestem. Wśród dwunastu sygnatariuszy znaleźli się m.in. przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" Alfred Bujara, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich Rafał Górski, wiceszef Warsaw Enterprise Institute Sebastian Stodolak czy prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusz Szcześniak.

Podpisali oni Manifest Koalicji dla Gotówki, który zawiera siedem argumentów za obroną gotówki: gwarancję anonimowości, ochronę osób wykluczonych finansowo, łatwiejszą kontrolę wydatków, wspieranie polskich firm, bezpieczeństwo transakcji, zabezpieczenie polityki pieniężnej NBP oraz zwiększenie bezpieczeństwa obywateli i infrastruktury krytycznej w obliczu np. cyberataków.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Osoby Konsumenci Karol Nawrocki

Inicjatywa zbiegła się z Dniem Płacenia Gotówką, który przypada na 16 sierpnia. – Z okazji Dnia Płacenia Gotówką zwracamy się do Prezydenta RP Karola Nawrockiego o złożenie Sejmowi dwóch prezydenckich inicjatyw ustawodawczych ułatwiających Polkom i Polakom korzystanie z gotówki oraz dających im prawo wyboru formy płatności – powiedział Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.

Limit obrotu gotówkowego między przedsiębiorcami w górę?

Pozostało jeszcze 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Budynek Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie
Samorząd i administracja
Znamy wyniki egzaminu na urzędnika mianowanego. „Przełamaliśmy barierę niemożności"
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Grodzenie jeziora - czy jest legalne? Prawo gwarantuje każdemu obywatelowi prawo powszechnego korzys
Prawo w Polsce
Czy można zagrodzić jezioro? Wody Polskie wyjaśniają
Manicure hybrydowy
Prawo dla Ciebie
Zamieszanie z hybrydowym manicure. Klienci zestresowani. Eksperci wyjaśniają
Kiedy dokładnie należy otworzyć testament i kto powinien to zrobić?
Spadki i darowizny
Kiedy dokładnie należy otworzyć testament i kto powinien to zrobić?
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Uchwałą Sejmu w neo-KRS. Żurek rozważa reaktywowanie starej KRS
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie