Dwa projekty ustaw u prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o płacenie gotówką

Prezydent RP Karol Nawrocki
Inicjatywa zbiegła się z Dniem Płacenia Gotówką, który przypada na 16 sierpnia. – Z okazji Dnia Płacenia Gotówką zwracamy się do Prezydenta RP Karola Nawrockiego o złożenie Sejmowi dwóch prezydenckich inicjatyw ustawodawczych ułatwiających Polkom i Polakom korzystanie z gotówki oraz dających im prawo wyboru formy płatności – powiedział Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.
Pierwszy projekt zakłada podniesienie limitu obrotu gotówkowego między przedsiębiorcami z obecnych 15 tys. zł do równowartości 10 tys. euro. – Obecny wyjątkowo niski limit budzi nasze duże wątpliwości w zakresie swojej zgodności z konstytucyjną zasadą swobody działalności gospodarczej. W żaden sposób nie wynika też z wymogów nakładanych przez Unię Europejską – wskazuje Aleksandra Wróbel, analityczka ds. Regulacyjnych w Departamencie Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
Drugi projekt wprowadza obowiązek akceptacji płatności gotówką w parkomatach, które obecnie często przyjmują wyłącznie płatności bezgotówkowe. – Ustawa o obowiązku akceptacji płatności gotówkowych zawiera słuszne wyłączenie dla automatów – faktycznie nie zawsze możliwe jest akceptowanie gotówki w takich urządzeniach. Z olbrzymim niepokojem obserwujemy jednak, jak samorządy wykorzystują to rozwiązanie dla forsowania płatności bezgotówkowych w parkomatach – mówi Aleksander Pawlak, ekspert Warsaw Enterprise Institute. – Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której instytucje publiczne odmawiają opłaty w gotówce. Swoboda wyboru metody płatności jest fundamentalna, dlatego przyklasnąć nowatorskim rozwiązaniom płatniczym możemy tylko wtedy, gdy nie wyłączamy pozostałych – dodaje.
Ekspert zwraca uwagę, że technologia nie stanowi żadnej przeszkody, aby w urządzeniach samoobsługowych – kasach, parkomatach, opłatomatach – również móc płacić gotówką. – Uważamy również za nieodpowiedzialne, aby całą infrastrukturę płatniczą, krwioobieg całej polskiej gospodarki, opierać tylko na 2-3 podmiotach. Obecność dodatkowej metody płatniczej jest nie tylko komfortem, ale również bezpieczeństwem dla państwa i konsumentów. Ponadto, konkurencja generuje naturalną i stałą presję na poprawę jakości usług i obniżanie ich kosztów – zarówno w gotówce jak i bezgotówce. W związku z tym, że pewna liczba takich urządzeń już stoi na polskich ulicach, przewidujemy dwuletni okres przejściowy oraz niezwłoczny zakaz instalacji nowych urządzeń bezgotówkowych – wyjaśnia Aleksander Pawlak.
Koalicja dla Gotówki to ruch zrzeszający zwolenników zachowania gotówki jako głównego środka płatniczego w obrocie gospodarczym. Koalicja podkreśla, że gotówka pozwala między innymi zachować konsumentom anonimowość i kontrolować wydatki.
W styczniu 2025 roku założyciele koalicji złożyli podpisy pod siedmiopunktowym manifestem. Wśród dwunastu sygnatariuszy znaleźli się m.in. przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" Alfred Bujara, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich Rafał Górski, wiceszef Warsaw Enterprise Institute Sebastian Stodolak czy prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusz Szcześniak.
Podpisali oni Manifest Koalicji dla Gotówki, który zawiera siedem argumentów za obroną gotówki: gwarancję anonimowości, ochronę osób wykluczonych finansowo, łatwiejszą kontrolę wydatków, wspieranie polskich firm, bezpieczeństwo transakcji, zabezpieczenie polityki pieniężnej NBP oraz zwiększenie bezpieczeństwa obywateli i infrastruktury krytycznej w obliczu np. cyberataków.
