Dwa projekty ustaw u prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o płacenie gotówką

Inicjatywa zbiegła się z Dniem Płacenia Gotówką, który przypada na 16 sierpnia. – Z okazji Dnia Płacenia Gotówką zwracamy się do Prezydenta RP Karola Nawrockiego o złożenie Sejmowi dwóch prezydenckich inicjatyw ustawodawczych ułatwiających Polkom i Polakom korzystanie z gotówki oraz dających im prawo wyboru formy płatności – powiedział Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.

Limit obrotu gotówkowego między przedsiębiorcami w górę?

Pierwszy projekt zakłada podniesienie limitu obrotu gotówkowego między przedsiębiorcami z obecnych 15 tys. zł do równowartości 10 tys. euro. – Obecny wyjątkowo niski limit budzi nasze duże wątpliwości w zakresie swojej zgodności z konstytucyjną zasadą swobody działalności gospodarczej. W żaden sposób nie wynika też z wymogów nakładanych przez Unię Europejską – wskazuje Aleksandra Wróbel, analityczka ds. Regulacyjnych w Departamencie Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Będzie obowiązek akceptacji płatności gotówką w parkomatach?

Drugi projekt wprowadza obowiązek akceptacji płatności gotówką w parkomatach, które obecnie często przyjmują wyłącznie płatności bezgotówkowe. – Ustawa o obowiązku akceptacji płatności gotówkowych zawiera słuszne wyłączenie dla automatów – faktycznie nie zawsze możliwe jest akceptowanie gotówki w takich urządzeniach. Z olbrzymim niepokojem obserwujemy jednak, jak samorządy wykorzystują to rozwiązanie dla forsowania płatności bezgotówkowych w parkomatach – mówi Aleksander Pawlak, ekspert Warsaw Enterprise Institute. – Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której instytucje publiczne odmawiają opłaty w gotówce. Swoboda wyboru metody płatności jest fundamentalna, dlatego przyklasnąć nowatorskim rozwiązaniom płatniczym możemy tylko wtedy, gdy nie wyłączamy pozostałych – dodaje.