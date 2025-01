Przybywa oddziałów bezgotówkowych

Trend znikających okienek kasowych jest silny. Przykładowo największy bank w Polsce – PKO BP, ma obecnie 58 placówek bez obsługi gotówkowej, co stanowi 6,6 proc. sieci oddziałowej, a zgodnie z założeniami najnowszej strategii w okresie trzech lat planuje zwiększenie tej liczby do około 110 oddziałów (12 proc. sieci).

Bank BNP Paribas na koniec 2024 r. dysponował 181 oddziałami bez obsługi kasowej (51 proc.), a cztery lata temu było ich około 40. Millennium w tym okresie zwiększył tę liczbę z 42 do 165, a Credit Agricole BP – z 0 do 169 (to obecnie 43 proc. wszystkich placówek i punktów obsługi).

Dla porządku trzeba dodać, że są i takie banki, które nie inwestują w placówki bezgotówkowe, np. w Aliorze wedle informacji podanych przez bank jest ich zaledwie trzy, a w Pekao – dwie.

Banki zgodnie podkreślają też, że nawet tam, gdzie brakuje okienka kasowego, zawsze istnieje dostęp do pieniędzy, i to w trybie 24h na dobę we wszystkie dni tygodnia. – Nasze tzw. oddziały bezgotówkowe zawsze są wyposażone w bankomaty/wpłatomaty, dbamy też o to, aby obok takich placówek w danej miejscowości był zawsze inny oddział z pełną obsługą kasową – przekonuje Mariusz Grzegorski, dyrektor centrum zarządzania gotówką w PKO BP. I dodaje, że bank inwestuje też, jako jeden z nielicznych na rynku, we własną sieć bankomatów.