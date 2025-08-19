W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Spotkanie Trumpa i Zełenskiego w Waszyngtonie

Prezydent USA Donald Trump i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkali się w Białym Domu, by omówić zakończenie wojny w Ukrainie. Do rozmów dołączyli europejscy przywódcy, szefowa KE Ursula von der Leyen i sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Ukraina w zamian za gwarancje bezpieczeństwa ma kupić amerykańską broń wartą 100 mld dol., finansowaną przez państwa europejskie. Trump rozmawiał także telefonicznie z Władimirem Putinem, który wyraził zgodę na spotkanie z Zełenskim.

Popyt na rynku najmu gwałtownie rośnie

Lipiec przyniósł wyraźne ożywienie na rynku najmu mieszkań. Jak podaje Aneta Gawrońska w „Rzeczpospolitej”, największy ruch obserwowany jest wśród studentów po wynikach rekrutacji. Według Rentier.io stawki najmu w 17 miastach wzrosły średnio o 5 proc., a w Warszawie za mieszkanie dwupokojowe trzeba płacić już ok. 4400 zł miesięcznie.

Doradca Trumpa ostrzega Indie przed współpracą z Rosją i Chinami

Peter Navarro, doradca handlowy Białego Domu, w „Financial Times” ostrzegł Indie przed zacieśnianiem relacji z Rosją i Chinami. USA zarzucają Delhi import rosyjskiej ropy i brak ustępstw w negocjacjach handlowych. Mimo presji i dodatkowych ceł na towary, Indie nie zamierzają rezygnować ze współpracy energetycznej z Moskwą.

Bankowy sojusz klimatyczny w opałach

Net-Zero Banking Alliance, zrzeszająca globalne banki w walce o dekarbonizację, może stracić kluczowych członków z Europy. BNP Paribas rozważa opuszczenie sojuszu, podobnie jak wcześniej HSBC, Barclays czy UBS. Europejskie instytucje obawiają się zarzutów o stronniczość wobec paliw kopalnych, co osłabia ambitne cele klimatyczne sektora finansowego.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.