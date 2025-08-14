Aktualizacja: 14.08.2025 06:34 Publikacja: 14.08.2025 05:14
Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman
Zysk grupy PKO BP w II kwartale 2025 r. wyniósł 2,66 mld zł, czyli okazał się wyraźnie wyższy od oczekiwań rynkowych. W ankiecie "Parkietu" analitycy spodziewali się 2,52 mld zł na plusie.
Co więcej, wygląda na to, że zarobek PKO BP w minionym kwartale był najwyższy w historii banku, o 7,8 proc. wyższy niż w pierwszym kwartale i o 13,2 proc. wyższy niż rok wcześniej.
Inwestorzy docenili dobre wyniki finansowe PKO BP, w środę wycena akcji rosła mocniej niż rynek (choć nie były to jakieś imponujący wzrost). Bicie rekordów kwartalnego zysku w środowisku obniżonych stóp procentowych wcale nie jest takie łatwe. Warto dodać, że wśród ośmiu banków notowanych na GPW, które dotychczas opublikowały swoje śródroczne raporty finansowe, ta sztuka udała się jedynie Bankowi Millennium.
Krzysztof Dresler, wiceprezes PKO BP, podkreślał na spotkaniu z dziennikarzami, że wysoki zysk udało się osiągnąć dzięki solidnym wynikom we wszystkich obszarach działalności. Dochody istotnie wzrosły przy utrzymaniu efektywności kosztowej, przybyło klientów, rośnie wartość udzielonych kredytów oraz zebranych depozytów klientów.
Łączne dochody największego banku w Polsce wyniosły w II kw. 2025 r. 7,78 mld zł i były o niemal 14 proc. wyższe niż rok wcześniej. Największy na to wpływ miały wciąż rosnące dochody z tytułu odsetek, które tylko w II kw. sięgnęły 6,15 mld zł. Oznacza to wzrost o 21,7 proc. w ujęciu rocznym i o 2,9 proc. w ujęciu kwartalnym. Przy czym sama marża odsetkowa spadła do 4,91 proc. z 4,95 proc. w I kwartale.
Wyniki finansowe PKO BP wciąż obciąża ryzyko prawne kredytów CHF, choć władze banku oceniają, że saga frankowa powoli się kończy. W samym II kwartale rezerwy frankowe wyniosły 1,25 mld zł, a łącznie w pierwszym półroczu – 2,2 mld zł. W sumie od 2019 r. odpisy na kredyty walutowe pochłonęły już 21,5 mld zł.
Bank podkreśla przy tym, że proces oferowania ugód dla frankowiczów, również na etapie postępowania sądowego, jest nadal kontynuowany. Na koniec czerwca bank zarejestrował ponad 66,8 tys. wniosków o mediację i podpisał łącznie 53,2 tys. ugód z posiadaczami kredytów we frankach szwajcarskich. W samym II kwartale liczba polubownych porozumień z klientami wyniosła 2 356 wobec 1 581 w I kwartale.
Z kolei liczba toczących się postępowań sądowych spadła o 184, ale wciąż jest ich całkiem sporo – ok. 27,9 tys.
Jednym z osiągnięć w II kwartale, jakimi chwalą się władze PKO BP, są dobre wyniki jeśli chodzi o działalność kredytową. Łącznie portfel finansowań dla klientów (po wyłączeniu kredytów CHF) na koniec czerwca sięgnął ok. 307 mld zł i wzrósł rok do roku o 10,3 proc. W odniesieniu do klientów detalicznych ten wzrost wyniósł 13,7 proc., a korporacyjnych – 8,7 proc. Nowa sprzedaż kredytów dla klientów indywidualnych w samym II kwartale była o niemal połowę wyższa niż rok wcześniej.
Władze banku mają nadzieję na dalszy wzrost akcji kredytowej, w związku z oczekiwanym ożywieniem w inwestycjach. – Boom inwestycyjny w gospodarce rozpędza się w tej chwili na naszych oczach – przekonywał wiceprezes Dresler. – I my będziemy chcieli być jego częścią – jako solidny partner, który ma duży zapas kapitału, zgromadził płynność po to, żeby udostępnić ją naszym klientom w obu głównych segmentach: korporacyjnym i detalicznym – zaznaczył.
W swoich prognozach makroekonomicznych PKO BP oczekuje wzrostu PKB o 3,3 proc. w tym roku (i o 3,5 proc. w 2026 r.) przy wzroście inwestycji o 8,7 proc. (i 8,9 proc. w przyszłym roku). – Jeśli prognozy co do tegorocznej aktywności inwestycyjnej miałyby się sprawdzić, to w drugim półroczu wzrosty powinny być już dwucyfrowe. I musimy być na to przygotowani – podkreśla wiceprezes Dresler.
