Monitor Polski z 6 października 2025 r. (poz. 1042-1048)

1048 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2025 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
1047 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2025 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2026 r.
1046 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2025 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2023 r.
1045 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 2025 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kuby o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, edukacji i sportu, podpisaną w Hawanie dnia 2 lipca 2024 r.
1044 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kuby o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, edukacji i sportu, podpisana w Hawanie dnia 2 lipca 2024 r.
1043 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 września 2025 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy (Interreg VI-A) NEXT Polska–Ukraina
1042 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2025 r. nr 1130.20.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
