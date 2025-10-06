Do czego uprawnia patent?

możesz najpierw samodzielnie korzystać z wynalazku, a następnie udzielić licencji na dalszą produkcję innym firmom lub osobom;

twój patent może być zabezpieczeniem kredytu lub pożyczki dla twojej firmy (zastawem) lub wkładem niepieniężnym w zamian za udziały lub akcje (aportem).

Ochrona wynalazku jest ograniczona czasowo. Patent jest udzielany na 20 lat od daty zgłoszenia, a utrzymanie ochrony wiąże się z wnoszeniem corocznych opłat. Po 20 latach twoje rozwiązanie wejdzie do domeny publicznej i każdy będzie mógł z niego korzystać.

Jeżeli w trakcie obowiązywania patentu stwierdzisz jego naruszenie, możesz wystąpić z roszczeniem na drodze cywilnoprawnej. Naruszenie prawa ma miejsce, gdy inny przedsiębiorca lub osoba fizyczna wytwarza chroniony wynalazek, oferuje go do sprzedaży lub wytwarza produkt, który zawiera chroniony element.

Postępowania sądowe związane z naruszeniem prawa do patentu prowadzone są przez sądy cywilne.

W ramach swojej strategii biznesowej jako właściciel patentu możesz udostępnić patent innej osobie i czerpać korzyści finansowe poprzez udzielenie licencji. Umowa licencyjna, określająca zasady korzystania z wynalazku, musi być zawarta na piśmie. W zależności od tego, jak szeroko chcesz podzielić się swoim wynalazkiem, możemy udzielić kilku rodzajów licencji.