Maciej Ślot: Młody Wynalazca to moja ulubiona nagroda

Laureat pierwszej edycji konkursu „Młody Wynalazca” organizowanego przez Rzeczpospolitą i Urząd Patentowy, Maciej Ślot, opowiada o tym, jak jego pomysł – radiowy czujnik do badania wydolności serca – zmienił się z projektu w realne urządzenie medyczne. – „To moja ulubiona nagroda, bo zapoczątkowała efekt kuli śnieżnej. Projekt stał się rozpoznawalny, zdobyliśmy grant z Agencji Badań Medycznych i wchodzimy w etap wdrożenia” – mówi naukowiec.

