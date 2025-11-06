5 min. 18 sek.
Co dzieje się po zwycięstwie w „Młodym Wynalazcy”?
Poznaj Kornelię Wieczorek — laureatkę konkursu z 2024 roku, która opowiada, jak udział w projekcie zmienił jej życie.
Jak wyglądała jej droga po sukcesie? Co dał jej konkurs? I czy warto spróbować swoich sił w „Młodym Wynalazcy”?
Zobacz najnowszy videopodcast, w którym Kornelia dzieli się kulisami swojego wynalazku, doświadczeniem po konkursie i radami dla przyszłych uczestników.
Nie przegap — może to właśnie Ty będziesz kolejnym Młodym Wynalazcą.
Aktualizacja:
06.11.2025 13:40
Publikacja:
06.11.2025 13:25