5 min. 18 sek.

Co dzieje się po zwycięstwie w „Młodym Wynalazcy”?

Poznaj Kornelię Wieczorek — laureatkę konkursu z 2024 roku, która opowiada, jak udział w projekcie zmienił jej życie.

Jak wyglądała jej droga po sukcesie? Co dał jej konkurs? I czy warto spróbować swoich sił w „Młodym Wynalazcy”?

Zobacz najnowszy videopodcast, w którym Kornelia dzieli się kulisami swojego wynalazku, doświadczeniem po konkursie i radami dla przyszłych uczestników.

Nie przegap — może to właśnie Ty będziesz kolejnym Młodym Wynalazcą.

