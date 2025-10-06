Aktualizacja: 06.10.2025 23:33 Publikacja: 06.10.2025 22:19
Centrum Dietetyczne Online to nie tylko poradnia – to przewodnik po zdrowym stylu życia
Foto: mat. pras.
W Polsce istnieje bezpłatny system wsparcia dietetycznego, dostępny dla każdego, a także baza bezpłatnych materiałów edukacyjnych dotyczących m.in. chorób dietozależnych. Dzięki działalności Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej i Centrum Dietetycznego Online zdrowe wybory stają się łatwiejsze i dostępne dla każdego - bez skierowania, bez opłat, bez wychodzenia z domu.
Problem otyłości oraz innych chorób związanych ze stylem życia stanowi obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych w Polsce. Rosnąca liczba przypadków tych schorzeń obciąża system ochrony zdrowia i obniża jakość życia społeczeństwa. Kluczowym elementem profilaktyki oraz wsparciem procesu leczenia jest trwała zmiana nawyków żywieniowych na zdrowsze oraz wdrożenie regularnej aktywności fizycznej. Jednym z najważniejszych działań prewencyjnych jest edukacja żywieniowa, która powinna być rozpoczynana już od najmłodszych lat, zarówno w środowisku domowym, jak i w placówkach edukacyjnych.
W Polsce od 2017 roku realizowany jest projekt Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (skrót: NCEŻ), którego celem jest poprawa nawyków żywieniowych Polaków, promocja zdrowego stylu życia i prewencja nadwagi, otyłości i innych chorób zależnych od stylu życia. Na stronie NCEŻ (https://ncez.pzh.gov.pl) powstała obszerna baza bezpłatnych materiałów edukacyjnych, będąca źródłem informacji dla pacjentów oraz specjalistów. Wśród nich są, opracowane w oparciu o aktualną wiedzę medyczną przez ekspertów NCEŻ, m.in. artykuły, przepisy na różnorodne posiłki, infografiki edukacyjne, broszury oraz zalecenia żywieniowe z podziałem na różne jednostki chorobowe. Z kolei w bezpłatnych e-bookach zamieszczono specjalistyczną wiedzę przedstawioną w przystępny sposób (np. zasady żywienia w chorobach), przepisy, wskazówki kulinarne oraz ciekawostki żywieniowe.
Istotnym działaniem w ramach projektu NCEŻ jest poradnia Centrum Dietetyczne Online (skrót: CDO). To pierwsza i jedyna w Polsce bezpłatna poradnia dietetyczna online, gdzie obok porad dietetycznych można korzystać z porad psychodietetycznych i dotyczących aktywności fizycznej, co umożliwia kompleksowe podejście do pacjenta i pracę nad każdym elementem stylu życia. Aby skorzystać z bezpłatnych konsultacji w CDO, nie trzeba mieć skierowania, należy jedynie założyć konto na platformie https://cdo.pzh.gov.pl, wypełnić ankietę na temat stanu zdrowia i wybrać dogodny termin konsultacji online.
W świecie, gdzie zdrowie jest jedną z najcenniejszych wartości, dostęp do profesjonalnej opieki dietetycznej - bezpłatnie i bez barier - to nie przywilej, ale realna szansa dla każdego. Porady realizowane są w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.
W CDO eksperci pomagają zarówno osobom zdrowym, które chcą sprawdzić, czy ich sposób żywienia jest właściwy, jak i chorym, dla których specjalistyczna dieta i aktywność fizyczna powinny być elementem wspierającym proces leczenia, szczególnie w przypadku współistnienia chorób zależnych od stylu życia. W CDO można skorzystać z jednorazowej porady, ale także rozpocząć długofalową współpracę i być pod stałą opieką specjalisty (nie ma limitu spotkań). W ramach konsultacji rodzinnych można także skonsultować problem żywieniowy dziecka. Eksperci dokładają wszelkich starań, aby przekazywane wskazówki i zalecenia były dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, jego sytuacji zdrowotnej, stylu życia, celów i pozwalały na wdrażanie zmian małymi krokami. Po każdej poradzie otrzymują oni indywidualne zalecenia, w tym dostęp do materiałów edukacyjnych. Konsultacje nie zakładają układania jadłospisów, ale uczą, jak samodzielnie podejmować lepsze decyzje żywieniowe.
Centrum Dietetyczne Online to nie tylko poradnia - to przewodnik po zdrowym stylu życia. Dostęp do bezpłatnych, rzetelnych materiałów edukacyjnych oraz poradnictwa dietetycznego stanowi ważny element profilaktyki zdrowotnej. Działania prowadzone w ramach projektu NCEŻ przyczyniają się do zmniejszenia nierówności w zdrowiu.
Materiał Partnera
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
W Polsce istnieje bezpłatny system wsparcia dietetycznego, dostępny dla każdego, a także baza bezpłatnych materiałów edukacyjnych dotyczących m.in. chorób dietozależnych. Dzięki działalności Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej i Centrum Dietetycznego Online zdrowe wybory stają się łatwiejsze i dostępne dla każdego - bez skierowania, bez opłat, bez wychodzenia z domu.
Problem otyłości oraz innych chorób związanych ze stylem życia stanowi obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych w Polsce. Rosnąca liczba przypadków tych schorzeń obciąża system ochrony zdrowia i obniża jakość życia społeczeństwa. Kluczowym elementem profilaktyki oraz wsparciem procesu leczenia jest trwała zmiana nawyków żywieniowych na zdrowsze oraz wdrożenie regularnej aktywności fizycznej. Jednym z najważniejszych działań prewencyjnych jest edukacja żywieniowa, która powinna być rozpoczynana już od najmłodszych lat, zarówno w środowisku domowym, jak i w placówkach edukacyjnych.
Siedmiu na dziesięciu (68,6 proc.) respondentów jest przekonanych o zbyt łatwiej dostępności alkoholu w Polsce –...
Nielegalny handel papierosami elektronicznymi w internecie ma się dobrze. Zdolność aparatu państwowego do egzekw...
Frytki zwiększają ryzyko zachorowania na cukrzycę – wynika z badań. Lepiej jeść ziemniaki w innej formie.
Na początku lipca rozpoczął prace parlamentarny zespół ds. adherencji, którego przewodniczącą została senator Be...
Gdy Szwecja przystępowała do Unii Europejskiej, wynegocjowała sobie zachowanie prawa snusu. Była to kwestia na t...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas