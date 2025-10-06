W Polsce istnieje bezpłatny system wsparcia dietetycznego, dostępny dla każdego, a także baza bezpłatnych materiałów edukacyjnych dotyczących m.in. chorób dietozależnych. Dzięki działalności Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej i Centrum Dietetycznego Online zdrowe wybory stają się łatwiejsze i dostępne dla każdego - bez skierowania, bez opłat, bez wychodzenia z domu.

Problem otyłości oraz innych chorób związanych ze stylem życia stanowi obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych w Polsce. Rosnąca liczba przypadków tych schorzeń obciąża system ochrony zdrowia i obniża jakość życia społeczeństwa. Kluczowym elementem profilaktyki oraz wsparciem procesu leczenia jest trwała zmiana nawyków żywieniowych na zdrowsze oraz wdrożenie regularnej aktywności fizycznej. Jednym z najważniejszych działań prewencyjnych jest edukacja żywieniowa, która powinna być rozpoczynana już od najmłodszych lat, zarówno w środowisku domowym, jak i w placówkach edukacyjnych.

Postaw na edukację żywieniową!

W Polsce od 2017 roku realizowany jest projekt Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (skrót: NCEŻ), którego celem jest poprawa nawyków żywieniowych Polaków, promocja zdrowego stylu życia i prewencja nadwagi, otyłości i innych chorób zależnych od stylu życia. Na stronie NCEŻ (https://ncez.pzh.gov.pl) powstała obszerna baza bezpłatnych materiałów edukacyjnych, będąca źródłem informacji dla pacjentów oraz specjalistów. Wśród nich są, opracowane w oparciu o aktualną wiedzę medyczną przez ekspertów NCEŻ, m.in. artykuły, przepisy na różnorodne posiłki, infografiki edukacyjne, broszury oraz zalecenia żywieniowe z podziałem na różne jednostki chorobowe. Z kolei w bezpłatnych e-bookach zamieszczono specjalistyczną wiedzę przedstawioną w przystępny sposób (np. zasady żywienia w chorobach), przepisy, wskazówki kulinarne oraz ciekawostki żywieniowe.

Bądź pod opieką dietetyka, bezpłatnie!

Istotnym działaniem w ramach projektu NCEŻ jest poradnia Centrum Dietetyczne Online (skrót: CDO). To pierwsza i jedyna w Polsce bezpłatna poradnia dietetyczna online, gdzie obok porad dietetycznych można korzystać z porad psychodietetycznych i dotyczących aktywności fizycznej, co umożliwia kompleksowe podejście do pacjenta i pracę nad każdym elementem stylu życia. Aby skorzystać z bezpłatnych konsultacji w CDO, nie trzeba mieć skierowania, należy jedynie założyć konto na platformie https://cdo.pzh.gov.pl, wypełnić ankietę na temat stanu zdrowia i wybrać dogodny termin konsultacji online.

W świecie, gdzie zdrowie jest jedną z najcenniejszych wartości, dostęp do profesjonalnej opieki dietetycznej - bezpłatnie i bez barier - to nie przywilej, ale realna szansa dla każdego. Porady realizowane są w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Indywidualne podejście do Twoich potrzeb

W CDO eksperci pomagają zarówno osobom zdrowym, które chcą sprawdzić, czy ich sposób żywienia jest właściwy, jak i chorym, dla których specjalistyczna dieta i aktywność fizyczna powinny być elementem wspierającym proces leczenia, szczególnie w przypadku współistnienia chorób zależnych od stylu życia. W CDO można skorzystać z jednorazowej porady, ale także rozpocząć długofalową współpracę i być pod stałą opieką specjalisty (nie ma limitu spotkań). W ramach konsultacji rodzinnych można także skonsultować problem żywieniowy dziecka. Eksperci dokładają wszelkich starań, aby przekazywane wskazówki i zalecenia były dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, jego sytuacji zdrowotnej, stylu życia, celów i pozwalały na wdrażanie zmian małymi krokami. Po każdej poradzie otrzymują oni indywidualne zalecenia, w tym dostęp do materiałów edukacyjnych. Konsultacje nie zakładają układania jadłospisów, ale uczą, jak samodzielnie podejmować lepsze decyzje żywieniowe.

Centrum Dietetyczne Online to nie tylko poradnia - to przewodnik po zdrowym stylu życia. Dostęp do bezpłatnych, rzetelnych materiałów edukacyjnych oraz poradnictwa dietetycznego stanowi ważny element profilaktyki zdrowotnej. Działania prowadzone w ramach projektu NCEŻ przyczyniają się do zmniejszenia nierówności w zdrowiu.

