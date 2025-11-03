Malediwy walczą z nałogiem. Wprowadzają ogólnokrajowy zakaz, także dla turystów

Ministerstwo Zdrowia archipelagu leżącego na Oceanie Indyjskim ogłosiło w zeszły weekend, że używanie, kupowanie i sprzedaż tytoniu osobom urodzonym po 1 stycznia 2007 roku będzie nielegalne.

Zakaz dotyczy zarówno obywateli Malediwów, jak i turystów.

Malediwskie Ministerstwo Zdrowia oświadczyło w komunikacie, że zakaz ten „odzwierciedla silne zaangażowanie rządu w ochronę młodych ludzi przed szkodliwym wpływem tytoniu”.

Malediwy zaczęły od zakazu wapowania

W zeszłym roku Malediwy zakazały importu, sprzedaży, posiadania, używania i dystrybucji e-papierosów i produktów do wapowania, niezależnie od wieku. Ahmed Afaal, zastępca przewodniczącego malediwskiej Rady ds. Walki z Tytoniem, podkreślił, że był to „ważny krok w drodze do społeczeństwa wolnego od uzależnienia od tytoniu”.