Malediwy walczą z nałogiem. Wprowadzają ogólnokrajowy zakaz, także dla turystów

Malediwy stały się pierwszym państwem na świecie, który wprowadził ogólnokrajowy zakaz palenia dla młodego pokolenia.

Publikacja: 03.11.2025 18:45

Władze Malediwów zabroniły palenia oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych wszystkim osobom urodzonym po

Władze Malediwów zabroniły palenia oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych wszystkim osobom urodzonym po 1 stycznia 2007 roku

Foto: Stock Adobe

Agnieszka Kazimierczuk

Ministerstwo Zdrowia archipelagu leżącego na Oceanie Indyjskim ogłosiło w zeszły weekend, że używanie, kupowanie i sprzedaż tytoniu osobom urodzonym po 1 stycznia 2007 roku będzie nielegalne.

Zakaz dotyczy zarówno obywateli Malediwów, jak i turystów. 

Malediwskie Ministerstwo Zdrowia oświadczyło w komunikacie, że zakaz ten „odzwierciedla silne zaangażowanie rządu w ochronę młodych ludzi przed szkodliwym wpływem tytoniu”.

Malediwy zaczęły od zakazu wapowania

W zeszłym roku Malediwy zakazały importu, sprzedaży, posiadania, używania i dystrybucji e-papierosów i produktów do wapowania, niezależnie od wieku.  Ahmed Afaal, zastępca przewodniczącego malediwskiej Rady ds. Walki z Tytoniem, podkreślił, że był to „ważny krok w drodze do społeczeństwa wolnego od uzależnienia od tytoniu”.

 Afaal podkreślił, że wprowadzenie zakazu waporyzatorów to istotny pierwszy krok, ponieważ „te modne gadżety to strategia przemysłu tytoniowego mająca na celu przyciągnięcie młodych ludzi do uzależniających substancji, które zdecydowanie szkodzą ich zdrowiu”.

Najnowszy zakaz obejmuje „wszystkie formy wyrobów tytoniowych, a sprzedawcy detaliczni muszą weryfikować wiek klientów przed sprzedażą” — poinformowało ]ministerstwo zdrowia, zaznaczając, że jest to zgodne z zobowiązaniami wynikającymi z Ramowej konwencji WHO w sprawie zwalczania tytoniu. Według agencji ONZ zajmującej się zdrowiem publicznym, ta konwencja stanowi „odpowiedź na globalny problem, jakim jest epidemia palenia tytoniu”.

Turyści przyjeżdżający na Malediwy również muszą przestrzegać tych przepisów. Afaal zapewnił jednak, że zakaz palenia nie wpłynie negatywnie na branżę turystyczną.

- Ludzie nie przyjeżdżają na Malediwy, by palić, lecz dla plaż, morza, słońca i świeżego powietrza — oświadczył zastępca przewodniczącego malediwskiej Rady ds. Walki z Tytoniem. - Przewidujemy ponad 2 miliony turystów w nadchodzącym roku - dodał.

Świat powoli próbuje zakazać palenia

Podobne zakazy dotyczące e-papierosów i produktów do wapowania obowiązują już w wielu krajach azjatyckich. Na przykład Singapur nakłada wysokie grzywny za import, posiadanie i używanie takich urządzeń.

Nowa Zelandia również planowała wprowadzenie podobnego zakazu, ale plany te zostały odsunięte  w czasie wraz z przejęciem władzy przez nowy rząd w 2023 roku.

Były premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, rozważał również wprowadzenie ustawy zakazującej palenia osobom urodzonym w 2009 roku i później. Obecny rząd Partii Pracy przedstawił własną wersję tej ustawy, która jest obecnie procedowana w parlamencie.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Malediwy

