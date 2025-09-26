Aktualizacja: 26.09.2025 22:14 Publikacja: 26.09.2025 20:12
Piotr Schab w marcu 2024 r.
Foto: PAP/Tomasz Gzell
Wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Dariusz Mazur poinformował w czwartek na X, że rzecznicy dyscyplinarni postawili kolejne zarzuty wobec sędziów Piotra Schaba oraz Jakuba Iwańca. "Sędzia Piotr Schab dostał zarzuty za to, że wydał zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, nie sprawdzając, że skazany już przebywa w areszcie. Skutkiem było to, że pomimo decyzji sądu, kara była dalej wykonywana w więzieniu. Sędzia Jakub Iwaniec ma postawione zarzuty za wulgarne wpisy w serwisie X, odnoszące się do innych sędziów, niedające się pogodzić z godnością urzędu sędziego." - napisał Mazur. I dodał: "Obiektywne postępowania dyscyplinarne to fundament zaufania do sądów. Po 8 latach chaosu musimy je odbudować.".
Czytaj więcej
Rzecznik dyscyplinarny ad hoc stanowi wentyl bezpieczeństwa, kiedy właściwy rzecznik nie podejmuj...
Szczegóły obu spraw dyscyplinarnych resort sprawiedliwości podaje na swojej stronie internetowej. Jak czytamy, Piotr Schab miał nie dopełnić swoich obowiązków jako sędzia referent sprawy II AKzw 436/21 Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
"Przed wydaniem postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, nie ustalił czy skazany Paweł L. nie został już osadzony w celu odbycia kary. Doprowadziło to do niekorzystnej dla skazanego sytuacji procesowej. Mimo wydania 26 maja 2021 r. postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, wobec skazanego została wykonywana kara pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec, gdzie przebywał do 7 czerwca 2021 r., czym działał na szkodę Pawła L. i co stanowi oczywiste i rażące złamanie przepisów art. 43 la § 2 i 3 Kodeksu Karnego Wykonawczego." - informuje MS.
Natomiast sędzia Jakub Iwaniec co najmniej od sierpnia 2023 r. do 30 czerwca 2025 r. miał umieszczać na platformie X (dawniej Twitter) wpisy, które stanowiły „działalność publiczną niedającą pogodzić się z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, mogącą również poniżyć i narazić wymienione w tych wpisach osoby na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sędziego, czy też zajmowania stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.”.
Rzecznik ad hoc zabezpieczył te wpisy w formie zrzutów ekranu i ustalił, że od czerwca 2023 r. do 4 września 2025 r. sędzia Iwaniec zamieszczał wpisy dotyczące bieżących wydarzeń, często opatrzone fotografiami. Analiza ich treści, odnoszących się m.in. do innych sędziów i osób pełniących funkcje państwowe, wykazała, że mogły one wskazywać na prowadzenie działalności publicznej nie do pogodzenia z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a jednocześnie wskazywać na uchybienie przez niego godności urzędu sędziego.
Czytaj więcej
Minister Adam Bodnar odwołał sędziego Piotra Schaba z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów s...
Przypomnijmy, że Piotr Schab został w kwietniu odwołany przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Uzasadnienie tej decyzji obejmuje zarzuty dotyczące, zarówno działalności zawodowej Piotra Schaba jako prezesa sądów, jak i jego roli jako rzecznika dyscyplinarnego. Natomiast sędzia Jakub Iwaniec z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa nadal pełni funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Powołał go jeszcze w 2022 r. były już główny rzecznik sędziów sądów powszechnych Piotr Schab.
Jak przypomina Polska Agencja Prasowa, rok temu Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie immunitetu mianowanym w czasach PiS rzecznikom dyscyplinarnym sędziów Piotrowi Schabowi oraz Przemysławowi Radzikowi i Michałowi Lasocie, a także Jakubowi Iwańcowi. W ocenie prokuratora materiał dowodowy "uzasadnił dostatecznie podejrzenie, iż sędziowie Lasota, Iwaniec i Radzik popełnili czyny wyczerpujące znamiona przestępstw ukrywania dokumentów i niedopełnienia obowiązków”, zaś Schab "nie podjął jakichkolwiek działań zmierzających do wydania akt". Chodziło o nieprzekazanie tych akt rzecznikom "ad hoc".
Ostatnio SN odmówił uchylenia immunitetu Iwańca w sprawie zarzutu dotyczącego "ukrywania akt postępowań dyscyplinarnych". Uchwała Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN w tej sprawie nie jest prawomocna. Prokuratura złożyła w tym tygodniu do SN zażalenie w tej sprawie.
Czytaj więcej
Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego rozpatrzyła w środę wniosek o uchylenie immunit...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Dariusz Mazur poinformował w czwartek na X, że rzecznicy dyscyplinarni postawili kolejne zarzuty wobec sędziów Piotra Schaba oraz Jakuba Iwańca. "Sędzia Piotr Schab dostał zarzuty za to, że wydał zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, nie sprawdzając, że skazany już przebywa w areszcie. Skutkiem było to, że pomimo decyzji sądu, kara była dalej wykonywana w więzieniu. Sędzia Jakub Iwaniec ma postawione zarzuty za wulgarne wpisy w serwisie X, odnoszące się do innych sędziów, niedające się pogodzić z godnością urzędu sędziego." - napisał Mazur. I dodał: "Obiektywne postępowania dyscyplinarne to fundament zaufania do sądów. Po 8 latach chaosu musimy je odbudować.".
Postępowanie Trybunału Stanu w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej przebiegło zgodnie z prawem, choć zabrak...
Sprawa immunitetowa Małgorzaty Manowskiej w Trybunale Stanu nie jest formalnie zamknięta. Prokuratura nie może b...
I prezes SN Małgorzata Manowska poinformowała, że trwają czynności wyjaśniające w sprawie nieprawidłowości związ...
Do połowy przyszłego roku rząd chce przygotować obszerne projekty trzech ustaw dotyczących mieszkalnictwa. Mają...
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas