Zdaniem prof. Tarapaty o ile tendencja rozszerzania możliwości stosowania SDE zasługuje na aprobatę, o tyle jego zdaniem ograniczenie możliwości odbycia ostatnich 18 miesięcy w SDE tylko do skazań poniżej trzech lat pozbawienia wolności lat jest niepotrzebne. – Nie widzę przeszkód, by stosować dozór jako narzędzie probacyjne przy wyrokach dłuższych. Przykładowo w stosunku do osób, które uzyskały prawo do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, ale w ocenie sądu byłoby ono przedwczesne. Zanim sąd zdecydowałby się na warunkowe przedterminowe zwolnienie, mógłby najpierw sprawdzić, jak taka osoba funkcjonuje w warunkach dozoru elektronicznego, tj. czy dany skazany podejmuje pracę, czy daje jakąś rękojmię tego, że na wolności będzie się poprawnie zachowywał – postuluje ekspert.

Więcej pracy dla sądów penitencjarnych

Według planów MS nowe przepisy mają wejść w życie od lipca przyszłego roku. Warto zauważyć, że po zmianach część skazanych uzyska jednocześnie prawo do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie (co do zasady po upływie połowy kary) i odbycia ostatniego półtora roku w SDE. Będzie można składać obydwa wnioski jednocześnie, przy czym jeśli sąd zgodzi się na warunkowe przedterminowe zwolnienie, wówczas umorzy postępowanie w przedmiocie zgody na SDE.

– Zarówno poszerzenie możliwości stosowania SDE, jak i poszerzenie możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie będą jednak powodować zwiększenie obciążenia sądów penitencjarnych – zauważa sędzia Tomasz Huminiak, przewodniczący IV wydziału penitencjarnego Sądu Okręgowego w Opolu. Każdy z tych wniosków będzie można składać co trzy miesiące, jednak nie zawsze będzie to w tym samym czasie. Przykładowo, osoba skazana na rok i dziesięć miesięcy pozbawienia wolności będzie mogła po czterech miesiącach składać wniosek o zgodę na dokończenie kary w SDE i ponawiać go co trzy miesiące. Natomiast wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie mogła złożyć po raz pierwszy po upływie 11 miesięcy. Wówczas sąd penitencjarny będzie naprzemiennie dwa razy w danym kwartale rozpoznawać wnioski tego samego skazanego.

– Dlatego trzeba rozważyć albo wzmocnienie kadrowe wydziałów penitencjarnych, albo przekazać kompetencje do orzekania w przedmiocie zgody na objęcie dozorem elektronicznym do Służby Więziennej. Bo skoro działające w jej ramach komisje penitencjarne już teraz udzielają zgody na objęcie SDE w przypadku kar do czterech miesięcy pozbawienia wolności, to nic nie stoi na przeszkodzie, by ten model upowszechnić na wszystkie przypadki stosowania SDE. W pracach komisji penitencjarnej uczestniczy również prokuratora, a od decyzji komisji przysługuje skarga do sądu – mówi sędzia Huminiak. Akcentuje, że postulowane przez niego rozwiązanie byłoby spójne systemowo, bo SW odpowiada też za organizację i wykonanie dozoru elektronicznego.