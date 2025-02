Jak dodaje, w rezultacie skazani opuszczają zakład karny z zadłużeniem powstałym w wyniku działania osób trzecich, na które nie miały wpływu, bo z określonych urządzeń korzystał np. współosadzony. – Większość osób pozbawionych wolności boryka się z problemem ekonomicznym i wyjście z zakładu karnego z dodatkowymi zobowiązaniami nie wspiera procesu readaptacji społecznej, a wręcz go utrudnia. To sprzyja powrotowi do przestępstwa, a w społecznym interesie jest, aby odsetek powrotu do przestępstwa był jak najniższy – konkluduje ekspertka.