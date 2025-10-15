Aktualizacja: 15.10.2025 11:05 Publikacja: 15.10.2025 10:39
Sędzia Dorota Janicka na sali Sądu Apelacyjnego w Lublinie
Foto: PAP/Wojtek Jargiło
Prokuratura oskarżyła trójkę radców prawnych prowadzących kancelarię – 76-letniego Krzysztofa P., 67-letnią Katarzynę P.-B. i 71-letnią Iwonę K. - że wspólnie i w porozumieniu dokonali przywłaszczenia powierzonego im mienia wielkiej wartości 3 mln zł, jaka – zgodnie z wolą spadkodawców – miała trafić na konto Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pieniądze pochodziły z odszkodowania za bezprawnie przejętą po wojnie przez wojsko kamienicę przy ul. Czystej w Lublinie.
Jak opisywał "Fakt", właścicielami przedwojennej kamienicy byli Franciszek i Maria R. Tuż po wojnie wartościowy budynek został znacjonalizowany i oddany na potrzeby wojska. Przez wiele lat małżonkowie walczyli o odzyskanie swojej własności, ale udało się to już po śmierci pana Franciszka w 1996 roku. W 2013 r. jego żona otrzymała ponad 4 mln zł odszkodowania z odsetkami.
Państwo R. nie mieli dzieci, więc jeszcze za życia p. Franciszka postanowili przekazać pieniądze z odszkodowania na bliski jego sercu Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wdowa zdecydowała, że znaczna część środków ma zostać przeznaczona na utworzenie specjalnego funduszu imienia jej zmarłego męża. Miały być z niego finansowane „projekty naukowe i badawcze, opracowywane przez nauczycieli akademickich KUL”. Przedsięwzięcie miała przygotować kancelaria radców prawnych z Lublina, która przez wiele lat reprezentowała interesy małżeństwa i na której konto wpłynęło całe odszkodowanie.
Maria R. zmarła w 2017 r. i sprawa powstania funduszu utknęła w miejscu. Po kilku latach o darowiznę zapytał KUL, który następnie złożył zawiadomienie do prokuratury. Ta stwierdziła, że trójka radców prawnych przez blisko osiem lat obracała pieniędzmi z odszkodowania, traktując je jak własne.
W akcie oskarżenia wskazano, że na podstawie pełnomocnictwa kobiety radcowie pobrali na rachunki bankowe kancelarii 3,7 mln zł odszkodowania i odsetki w kwocie ponad 500 tys. zł. Po wypłaceniu ustalonego wynagrodzenia i poniesionych kosztów sądowych rozporządzali pozostałą kwotą, dokonując – jak ustalili śledczy – wypłat gotówkowych, przelewów i transferów na 14 lokat terminowych, działając w ten sposób na szkodę klientki oraz jej spadkobierców.
W sumie trójka prawników miała przywłaszczyć 2 mln 913 tys. zł - tyle pieniędzy było na lokatach. Radcowie nie przyznawali się do winy, twierdząc, że działali zgodnie z prawem i pełnomocnictwem wdowy. Argumentowali, że ustanawianie lokat miało służyć pozyskaniu jak największego kapitału w celu przedłużania funkcjonowania funduszu.
W lutym trójka radców usłyszała wyrok: 11 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Oskarżeni mieli też solidarnie zapłacić na rzecz spadkobierców małżonków R. 2 mln 961 tys. zł. Sąd orzekł również zakaz wykonywania zawodu radcy prawnego na 5 lat.
Oskarżeni odwołali się od wyroku, domagając się uniewinnienia, podczas gdy prokuratura wniosła o surowsze kary. We wtorek Sąd Apelacyjny w Lublinie uznał, że prawnicy nie popełnili zarzucanych im czynów i ich uniewinnił. W uzasadnieniu sędzia Dorota Janicka podkreśliła, że w przypadku przestępstwa przywłaszczenia sprawca „usiłuje na stałe pozbawić własności cudzej rzeczy i ten zamiar musi być zamanifestowany". – W niniejszej sprawie natomiast w niebudzący sposób wątpliwości zostały ustalone takie okoliczności, że przede wszystkim pieniądze zostały przelane na konto kancelarii zgodnie z wolą pani Marii R. Oskarżeni utworzyli w tym celu odrębne konto, na którym te pieniądze spoczywały. Poinformowali KUL o tym, że pieniądze są i że jest konieczność zwołania kapituły funduszu — mówiła przewodnicząca składu sędziowskiego cytowana przez lokalny portal jawnylublin.pl.
W uzasadnieniu sędzia zwróciła uwagę, że „przepływ środków na rachunkach bankowych jest na tyle przejrzysty, że nawet po wielu latach jest możliwość dowiedzenia, gdzie te środki zostały przekazane i przez kogo” – Gdyby faktycznie oskarżeni chcieli przywłaszczyć te środki, to możliwości działania tutaj na pewno nie byłyby takie, żeby wszystko działo się na oczach opinii publicznej – zaznaczyła sędzia Janicka.
Wyrok jest prawomocny.
Źródło: rp.pl
