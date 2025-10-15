Jak każdy inny więzień, w pierwszych dniach za kratkami Sarkozy będzie podlegał pilnej obserwacji. Chodzi o rozpoznanie, jak znosi trudną przeprawę psychiczną, jaka go czeka.

Teoretycznie Sarkozy ma być traktowany tak samo, jak inni skazani. Jednak, podobnie jak pozostałe więzienia we Francji, La Santé jest przepełnione. Osadzono tu niemal dwukrotnie więcej skazanych, niż oficjalnie zakład karny może pomieścić. Wielu śpi więc w wieloosobowych celach, na materacach rozłożonych na ziemi.

Polityk został skazany na pięć lat więzienia za to, że wszedł w tajne porozumienie z krwawym dyktatorem Muammarem Kaddafim, w ramach którego zobowiązał się do normalizacji relacji z Libią w zamian za 6,5 mln euro na kampanię prezydencką w 2007 r. Sarkozy, który był wówczas ministrem spraw wewnętrznych, wysłał w 2005 r. swojego dyrektora gabinetu Claude’a Guéanta i bliskiego przyjaciela Brice’a Hortefeux na spotkanie z Abd Allahem as-Senusim, odpowiedzialnym za strącenie w 1988 r. samolotu Pan Am nad szkocką miejscowością Lockerbie (270 ofiar śmiertelnych) oraz samolotu linii UTA rok później, kiedy śmierć znalazło 170 osób, w tym 54 pasażerów, Francuzów. Tajne porozumienie między Sarkozym a Kaddafim wyszło na jaw dopiero 10 lat temu, kiedy na jego ślady natknął się portal śledczy Mediapart.

Premierzy Francji od 1958 roku Foto: PAP

Wcześniej, w maju 2007 r., Sarkozy wygrał wybory prezydenckie, w szczególności dzięki twardej linii wobec muzułmańskich imigrantów. Swoją część kontraktu z Kaddafim początkowo wypełnił. Ledwie kilka miesięcy po zdobyciu najwyższego urzędu w państwie Sarkozy przyjął dyktatora w Pałacu Elizejskim. Libijczyk rozbił namiot w ogrodach rezydencji. Przez kilka dni przechadzał się po francuskiej stolicy. Cztery lata później układ się jednak radykalnie zmienił. Gdy rewolucje arabskie objęły także Libię, a Kaddafi zaczął brutalnie pacyfikować demonstracje, Sarkozy był inicjatorem francusko-brytyjskiej interwencji z powietrza wiosną 2011 r.. Ostatecznie w październiku 2011 r. dyktator został zamordowany. To wtedy, w akcie zemsty, zaczęły wypływać kolejne dowody finansowania przez Libijczyków kampanii prezydenckiej Sarkozy’ego.

La Santé. Więzienie, do którego trafi Sarkozy, pamięta Dreyfusa, „Szakala” i Noriegę

W zbudowanym w 1867 więzieniu La Santé w przeszłości więziono wiele słynnych postaci. Znajdujemy wśród nich Alfreda Dreyfusa, niesłusznie skazanego za zdradę oficera pochodzenia żydowskiego. Trafił tu także poeta Guillaume Apollinaire, któremu zarzucono kradzież w pracowni Pabla Picassa.