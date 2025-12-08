Rzeczpospolita
Co dała Władimirowi Putinowi wizyta w Indiach?

Przyjazd gospodarza Kremla w Nowym Delhi pokazuje, że amerykańskie sankcje nie zrujnowały rosyjsko-indyjskich interesów.

Publikacja: 08.12.2025 04:30

Co dała Władimirowi Putinowi wizyta w Indiach?

Foto: REUTERS/Altaf Hussain

Rusłan Szoszyn

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego amerykańskie sankcje nie zdołały zrujnować rosyjsko-indyjskich relacji gospodarczych?
  • Jakie są konsekwencje współpracy energetycznej między Indiami a Rosją?
  • W jaki sposób Władimir Putin próbował rozwiązać problem zamrożonych miliardów rupii w indyjskich bankach?
  • Jakie plany handlowe mają Rosja i Indie do 2030 roku?
  • Jak zmienia się obecność rosyjskiej propagandy w Indiach po otwarciu nowej redakcji RT?

Przeciwnie. Tuż przed dwudniową wizytą rosyjskiego dyktatora w Indiach jedna z czołowych tamtejszych stacji telewizyjnych wyśmiała amerykańską próbę oderwania władz w Nowym Delhi od Moskwy.„Tej przyjaźni nie da się zerwać! Oto moja ręka, oto twoja ręka! […] Nie zniszczymy naszej przyjaźni. Podbijemy świat. Będziemy dalej zawierać umowy. Nie poddamy się, bez względu na wszystko” – śpiewali animowani Władimir Putin i Narendra Modi.

Na ironicznym filmiku indyjski premier jedzie motorem i wiezie w koszu rosyjskiego prezydenta. Po drodze zatrzymują się na stacji benzynowej, omijając stojącego przy jednym ze stanowisk (również animowanego) prezydenta USA Donalda Trumpa z podniesionym pistoletem do tankowania. Tankują przy stanowisku rosyjskim, pozostawiając w tle zirytowanego amerykańskiego przywódcę. Jadąc motorem, mijają rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej S-400 (dostarczane przez Rosję do Indii). Animacja, nawiązująca do starego bollywoodzkiego filmu opowiadającego o „wiecznej przyjaźni indyjsko-rosyjskiej”, została wyemitowana w piątek – w dniu rozpoczynającej się wizyty Putina w Nowym Delhi.

Sankcje i cła USA nie zatrzymały importu rosyjskiej ropy do Indii

Mniej więcej tak dzisiaj wygląda współpraca indyjsko-rosyjska. Putin zabrał ze sobą ogromną delegację (m.in. ministra obrony, szefów czołowych spółek energetycznych, bankierów, propagandystów i nawet prowadzącego rozmowy z Amerykanami Kiriłła Dmitrijewa), z czego wynika, że zakres współpracy rosyjsko-indyjskiej jest olbrzymi. Jak gdyby nigdy nic, rosyjski dyktator podczas spotkania z szefem indyjskiego rządu zadeklarował, że Rosja jest nadal gotowa „zapewniać nieprzerwane dostawy paliwa dla szybko rozwijającej się gospodarki Indii”. Indie, które jeszcze niedawno były największym importerem rosyjskiej ropy naftowej, w ostatnich miesiącach musiały kilkakrotnie zmniejszyć dostawy surowca z Rosji. Ani jednak amerykańskie sankcje, ani nałożone przez Donalda Trumpa na Indie cła, nie doprowadziły do całkowitego zerwania tych kontraktów. Bloomberg prognozuje, że w przyszłym roku kraj będzie sprowadzał z Rosji średnio mniej więcej 600 tys. baryłek ropy naftowej dziennie (latem dostawy sięgały nawet ponad 2 mln baryłek dziennie). To i tak przyniesie kolejne miliardy dol. do rosyjskiego budżetu i w konsekwencji zasili rosyjską maszynę wojenną.

- W związku z sankcjami koszty m.in. logistyki ropy naftowej rosną. Dla nas liczy się jednak ostateczna cena surowca. Kupimy tam, gdzie będzie najtaniej – tłumaczył w listopadzie „Rzeczpospolitej” logikę tamtejszych eksporterów rosyjskiej ropy jeden z wysokiej rangi indyjskich urzędników. Sugerował, że Indie będą sprowadzały z Rosji ropę, dopóki Moskwa będzie oferowała „konkurencyjną cenę”.

Wojna Rosji z Ukrainą? Władze Indii od kilku lat powtarzają mniej więcej tę samą formułkę. - Indie opowiadają się za pokojem, tak jak czyniliśmy to od samego początku. Z zadowoleniem przyjmujemy wszystkie inicjatywy i wysiłki zmierzające do znalezienia dróg długoterminowego, pokojowego uregulowania tej kwestii — mówił Modi podczas spotkania z Putinem.

Wizyta Putina w Indiach. Należące do Rosji miliardy rupii utknęły w indyjskich bankach

Rosja zgromadziła w tamtejszych bankach miliardy rupii (chodzi prawdopodobnie o dziesiątki miliardów dol.) pochodzących ze sprzedaży Indiom ropy. W trakcie wizyty Władimir Putin najwyraźniej próbował znaleźć sposoby na „wyciągnięcie” tych pieniędzy z Indii. Towarzyszący mu szef rosyjskiego banku VTB, Andriej Kostin, nawet zaproponował wymianę rupii na juany, co umożliwiłoby Rosjanom rozliczanie się nimi za kupowane w Chinach towary. Szczegóły omawiano za kulisami. Publicznie Putin jedynie zapowiedział, że kraje zamierzają podnieść wymianę handlową do 2030 r. z obecnych 65 mld dol. do 100 mld dol. Zapewne w dużym stopniu kosztem dostaw rosyjskiej ropy naftowej. Ale nie tylko.

W przyszłym roku Rosja kończy dostawy do Indii pięciu systemów S-400 w ramach zawartej jeszcze w 2018 r. umowy. Tuż przed wizytą Putina do Indii Dmitrij Szugajew z Federalnej Służby ds. Współpracy Wojskowo-Technicznej nie wykluczał zawarcia kolejnych kontraktów, ale (przynajmniej w jawnej części) temat ten podczas spotkania Putina z Modim nie był poruszany. W rosyjskich mediach krążą tymczasem spekulacje o możliwych dostawach nowszych systemów obrony przeciwlotniczej S-500, ale na wyposażeniu armii rosyjskiej dzisiaj znajduje się zaledwie kilka takich wyrzutni. Dziarskim krokiem do Nowego Delhi wkracza też rosyjska propaganda. Podczas wizyty Putin wraz z naczelną propagandystką Margaritą Simonjan uroczyście otworzyli w indyjskiej stolicy redakcję RT Indie. Stacja, po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 r., została zablokowana w świecie zachodnim, ale nadal nadaje w ponad 100 krajach świata (m.in. w Afryce, Ameryce Południowej czy Azji).

