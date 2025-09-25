Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Nicolas Sarkozy został skazany na pięć lat więzienia?

Jakie zarzuty wobec Sarkozy'ego przez sąd?

Jaka była reakcja Sarkozy'ego na wyrok?

Sarkozy został oczyszczony przez sąd w Paryżu z innych stawianych mu zarzutów – w tym korupcji i nielegalnego finansowania kampanii wyborczej.

Nicolas Sarkozy winny polecenia swoim współpracownikom starania się o pieniądze z Libii

Wyrok oznacza jednak, że Sarkozy trafi do więzienia, nawet jeśli obrońcy byłego prezydenta się odwołają. Większość komentatorów spodziewała się łagodniejszej kary. Po raz pierwszy były prezydent Francji został skazany na tak surową karę. Prokuratura żądała dla niego siedmiu lat więzienia.

AFP podała, że sąd orzekł wyrok z odroczeniem wykonania – w ciągu miesiąca były prezydent zostanie wezwany do prokuratury, która wyznaczy mu dokładną datę osadzenia.

Wychodząc z sali sądowej Sarkozy nie krył gniewu z powodu orzeczenia. - To co stało się dziś... ma ogromną wagę jeśli chodzi o rządy prawa i zaufanie, jakie można mieć do wymiaru sprawiedliwości – powiedział dziennikarzom.