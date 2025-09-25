Aktualizacja: 25.09.2025 14:45 Publikacja: 25.09.2025 13:54
Sarkozy został oczyszczony przez sąd w Paryżu z innych stawianych mu zarzutów – w tym korupcji i nielegalnego finansowania kampanii wyborczej.
Wyrok oznacza jednak, że Sarkozy trafi do więzienia, nawet jeśli obrońcy byłego prezydenta się odwołają. Większość komentatorów spodziewała się łagodniejszej kary. Po raz pierwszy były prezydent Francji został skazany na tak surową karę. Prokuratura żądała dla niego siedmiu lat więzienia.
AFP podała, że sąd orzekł wyrok z odroczeniem wykonania – w ciągu miesiąca były prezydent zostanie wezwany do prokuratury, która wyznaczy mu dokładną datę osadzenia.
Wychodząc z sali sądowej Sarkozy nie krył gniewu z powodu orzeczenia. - To co stało się dziś... ma ogromną wagę jeśli chodzi o rządy prawa i zaufanie, jakie można mieć do wymiaru sprawiedliwości – powiedział dziennikarzom.
- Jeśli chcą, żebym spał w areszcie, będę spał w areszcie, z głową trzymaną wysoko w górze – dodał. Podkreślił, że jest niewinny a wyrok jest „skandaliczny”.
Sarkozy, który od początku procesu twierdził, że jest niewinny, został oskarżony o porozumienie zawarte z Kadafim w 2005 roku, gdy przyszły prezydent Francji był szefem MSW. W zamian za środki na kampanię wyborczą Sarkozy miał wspierać izolowany w tamtym czasie libijski rząd na arenie międzynarodowej.
Sędzia uznała jednak, że nie ma dowodów na to, iż Sarkozy zawarł takie porozumienie z Kadafim, ani że pieniądze przekazane przez Libię zasiliły budżet kampanii wyborczej Sarkozy'ego, nawet jeśli przelewy były wykonywane w sposób bardzo „nieprzejrzysty”, a koincydencja czasowa mogłaby wskazywać, że Sarkozy otrzymał dofinansowanie kampanii z Libii.
Sędzia uznała jednak byłego prezydenta winnym działania w zmowie przestępczej w związku z tym, że polecił bliskim współpracownikom pozostawać w kontakcie z Libijczykami, co miało na celu pozyskanie środków na kampanię wyborczą. Sarkozy miał się dopuścić zarzuconych mu działań w latach 2005-2007. Po 2007 r., jako prezydent, był chroniony immunitetem.
Proces 70-letniego Sarkozy'ego trwał od stycznia. Były prezydent twierdził, że sprawa ma charakter polityczny.
Wyrok ws. Sarkozy'ego zapadł po tym, jak we wtorek w Bejrucie zmarł francusko-libijski biznesmen Ziad Takieddine, główny oskarżyciel w sprawie Sarkozy'ego. Takieddine zeznał kilka razy, że pomógł dostarczyć nawet 5 mln euro w gotówce od Kadafiego Sarkozy'emu i jednemu z jego współpracowników w 2006 i 2007 roku.
W pewnym momencie Takieddine wycofał zeznania, a następnie wycofał się z ich wycofania, co doprowadziło do wszczęcia kolejnej sprawy przeciwko Sarkozy'emu i jego żonie, Carli Bruni, w związku z podejrzeniem, iż wywierali presję na świadka.
Śmierć w wyniku zatrzymania akcji serca 75-letniego Takieddine'a, który mieszkał w Libanie, ponieważ we Francji groziło mu aresztowanie, budziła obawy, że wydanie wyroku ws. byłego prezydenta zostanie odroczone.
Wśród innych oskarżonych byli: Claude Gueant, który w przeszłości był prawą ręką Sarkozy'ego i były szef MSW Brice Hortefeux. Sąd uznał obu winnymi korupcji. Hortefeux został również uznany za winnego działania w zmowie przestępczej.
Prokuratura oparła akt oskarżenia na zeznaniach siedmiu byłych libijskich urzędników, wyjazdach Gueanta i Hortefeuxa do Linii, informacjach o przelewach finansowych i notatkach byłego libijskiego ministra ds. ropy Shukriego Ghanema, który w 2012 roku zginął w Wiedniu (utopił się w Dunaju).
– Niezależnie od tego, ile czasu to zajmie, będę walczył, by dowieść swojej niewinności – powiedział Sarkozy w rozmowie z dziennikiem „Le Figaro”.
W 2024 roku Sąd Kasacyjny utrzymał w mocy wyrok skazujący Sarkozy'ego za korupcję i nielegalne powoływanie się na wpływy, za co sądy niższej instancji skazały go na trzy lata więzienia – dwa w zawieszeniu, jeden w formie aresztu domowego (Sarkozy musiał nosić specjalną opaskę). Sarkozy i jego były prawnik, Thierry Herzog, mieli zawrzeć „korupcyjny pakt” z sędzią, Gilbertem Azibertem, dzięki czemu pozyskiwali informacje na temat toczących się śledztw.
Również w 2024 roku sąd apelacyjny podtrzymał wyrok w sprawie nielegalnego finansowania przez Sarkozy'ego kampanii wyborczej w 2012 roku, w której Sarkozy nie zdołał zapewnić sobie reelekcji. Sąd Kasacyjny ma wydać ostateczny wyrok w tej sprawie w przyszłym miesiącu.
Pomimo kłopotów z prawem i odebrania mu Legii Honorowej, najwyższego francuskiego odznaczenia, Sarkozy pozostaje wpływowym graczem na francuskiej scenie politycznej. Niedawno spotkał się ze swoim dawnym protegowanym, premierem Sébastienem Lecornu.
