Spośród znaczących sił politycznych tylko lider skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon głosi ideę zniesienia V Republiki i skruszenia silnej pozycji prezydenta

Warto też wspomnieć, że francuska klasa polityczna nie wyjaśniła wyborcom racji pogłębienia integracji europejskiej, co w społeczeństwie przyzwyczajonym do dużej mocy suwerennego państwa oznaczać musiało utratę poczucia politycznej reprezentacji. Tzw. moment Maastricht wraca w analizach kryzysu reprezentacji politycznej we Francji – i to poza polem oddziaływania Marine Le Pen. Przypomniano ostatnio, że gaullista Philippe Séguin, główny oponent traktatu z Maastricht, prognozował, że radykalne pogłębienie integracji europejskiej otworzy drzwi przed partiami populistycznymi. Liberalny filozof Pierre Mannet przypominał, że państwo suwerenne jest warunkiem politycznej reprezentacji. Jeśli suwerenność ulega skokowej redukcji, słabnie poczucie reprezentacji obywateli na poziomie państwowym.

Rząd Michela Barniera, czyli jak upadają (post)gauliści

W istocie głęboki kryzys partii klasycznych otworzył pole dla ekspansji polityki populistycznej po obu stronach politycznej sceny. Jednak partie zyskujące na popularności – Zjednoczenie Narodowe i skrajna lewica – nie są zdolne do utworzenia rządu. Dlatego dziś Francja jest krajem bez politycznej większości, a bez tego czynnika nie może dobrze działać ustrój zakładający odpowiedzialność rządu przez parlamentem.

Marine Le Pen mogła skutecznie wraz ze skrajną lewicą doprowadzić do obalenia rządu Michela Barniera, ale nie była i nie jest w stanie stworzyć alternatywnej większości. Francja ma zatem kolejny rząd „prowizoryczny” kierowany przez François Bayrou, który od wielu lat deklaruje wolę przekroczenia podziału lewica–prawica. Można sądzić, że mamy do czynienia z koalicją nachylonych do centrum ugrupowań postgauliistów, socjalistów i zwolenników prezydenta Macrona. Tyle że akurat w rządzie Barniera mniejsze były wpływy postgaullistów. Kiedyś te rodziny ideowe były na tyle silnie, że mogły powołać do życia wielką koalicję na wzór niemiecki. Dziś są za słabe, by stworzyć stabilną mocną większość parlamentarną.

Kto chce upadku V Republiki i jakie to by miało skutki?

Dlatego odblokowanie ustroju mogą przynieść dopiero wybory prezydenckie w 2027 roku. Nastąpi to, jeśli nowy prezydent wygra wybory tak zdecydowanie, że następujące sześć tygodni później wybory do Zgromadzenia Narodowego dadzą większość popierającym go ugrupowaniom. A zatem kryzys polityczny będzie rozwiązany w ramach V Republiki, a nie poza nią.