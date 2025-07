Polacy piją alkohol na potęgę. Pijemy dużo i za dużo. Pijemy przed pracą, w pracy i po pracy. Problem nadmiernego spożycia alkoholu dotyczy wszystkich grup społecznych. Według danych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) w 2023 r. statystyczny Polak wypił 8,93 litra alkoholu, a w roku 2001 było to 6,63 litra. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje jednak, że Polacy wypijają rocznie 11-12 litrów czystego alkoholu. Inne dane mówią, że po kieliszek sięga 80 proc. Polaków – większość okazjonalnie, ale 8 proc. robi to codziennie. Szacuje się, że obecnie ok. milion Polaków jest uzależnionych od alkoholu, a ponad dwa miliony pije ryzykownie lub szkodliwie.

W Polsce jest ponad 120 tys. punktów sprzedaży alkoholu. Jeden przypada średnio na 300 osób

Eksperci od dawna wskazują, że nadmierne picie to rezultat niskich cen alkoholi. W 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie pozwalało na zakup 219 półlitrowych butelek wódki lub 1889 półlitrowych butelek piwa. W 2002 r. było to odpowiednio 90 i 796. Kolejna rzecz to gęsta sieć sprzedaży alkoholu. Dziś można go kupić niemal na każdym kroku. Z raportu prof. dr hab. n. med. Wojciecha S. Zgliczyńskiego ze Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przygotowanego na potrzeby Biura Analiz Sejmowych wynika, że w 2022 r. alkohol można było kupić w prawie 121 tys. punktów – czyli średnio jeden przypadał na 301 osób! Stąd też od dawna postuluje się, aby ograniczyć możliwość sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.

Nad takim rozwiązaniem, o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, pracuje resort zdrowia. I propozycja ta – jak wynika z badania, o którym piszemy w tym wydaniu „Rz” – jest zgodna z oczekiwaniami społecznymi. Ponad 60 proc. badanych przez IBRiS popiera całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach.

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych może dotknąć branżę spirytusową, ale warto go rozważyć

Jest jednak i druga strona medalu. Branża spirytusowa szacuje, że rynek alkoholi w Polsce jest obecnie warty ok. 63 mld zł. Producenci alkoholi odpowiadają za 15,8 mld zł wpływów z podatków rocznie, z czego w 2023 r. 15,5 mld zł trafiło do budżetu państwa, a 344 mln zł zasiliły jednostki samorządu terytorialnego. Z tytułu akcyzy branża wpłaciła w 2023 r. do budżetu blisko 9,9 mld zł. To łącznie ok. 17,7 mld zł. Z producentami alkoholi współpracują rolnicy, którzy dostarczają ponad milion ton zbóż i 50 tys. ton ziemniaków. Łącznie to kilkaset tysięcy miejsc pracy.