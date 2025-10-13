Niebezpieczna gra młodych z alkoholem

Dwie trzecie ankietowanych w niedawnym sondażu IBRIS dla „Rzeczpospolitej” uważa, że dostęp do alkoholu w Polsce jest zbyt łatwy. Czy jest to jedna z przyczyn, że po alkohol sięgają nastolatki?

Oczywiście. Potwierdza to choćby raport Fundacji GrowSPACE, do którego wydałam komentarz. Według tego opracowania blisko jedna czwarta młodych osób deklaruje, iż nie miała żadnego problemu, aby mimo niepełnoletności zdobyć alkohol. Nie chcę podpowiadać, jak młodzi go zdobywają, ale sprzedawcy nie zawsze weryfikują wiek, a formy sprzedaży wysyłkowej w hipermarketach i dyskontach nie wymagają odpowiedniej kontroli wieku.

Od nielegalnego zdobywania alkoholu do uzależnienia droga dość daleka, ale czy zdarzają się przypadki, że nastolatki muszą się leczyć z tego powodu?

W porównaniu z innymi zaburzeniami w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży odsetek osób leczonych z powodu uzależnienia od alkoholu jest niewielki. Nie oznacza to jednak, że problem nie istnieje. Jestem członkiem Komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich i mogę powiedzieć, że ponad 50 proc. kierowanych tam małoletnich osób ma problem uzależnienia od wielu substancji. Uzależnienie od alkoholu dość często występuje w parze z uzależnieniami od innych środków.

Uzależnienia powodują poważne skutki dla każdego chorego, ale młody człowiek jest chyba szczególnie narażony. Co się dzieje z takim nastolatkiem?

Skutki uzależnienia od alkoholu u młodych ludzi są wielowymiarowe. Alkohol jest substancją psychoaktywną, która oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Dojrzewa mniej więcej do 25. roku życia. W tym okresie, ze względu na niedojrzałość układu limbicznego, nadaktywny układ nagrody oraz nie w pełni rozwiniętą korę przedczołową, organizm jest szczególnie wrażliwy na działanie alkoholu. Struktury te odpowiadają za pamięć, uwagę i kontrolę impulsów, dlatego alkohol może znacząco zaburzać dojrzewanie, pogarszając funkcje poznawcze i wykonawcze. Te skutki nie są chwilowe – w przypadku uzależnienia stają się długotrwałe. Im wcześniejsza inicjacja alkoholowa, tym poważniejsze konsekwencje.

I to nie tylko zdrowotne, ale i społeczne, prawda?

Tak, u młodych osób nadużywających alkoholu często obserwuje się problemy w relacjach rówieśniczych, załamanie funkcjonowania oraz trudności w nauce. Pojawiają się absencje w szkole, które nierzadko skutkują interwencją sądu rodzinnego z powodu przejawów demoralizacji. Część nastolatków trafia do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ponieważ pod wpływem alkoholu dopuszcza się czynów zabronionych, takich jak rozboje czy kradzieże. W przypadkach współwystępowania innych zaburzeń oraz braku wglądu w problem uzależnienia, młodzież często odmawia leczenia. Wówczas, na mocy postanowienia sądu i po posiedzeniu Komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, młodzież ta poddawana jest leczeniu przymusowemu – w ośrodkach o podstawowym lub wzmocnionym stopniu zabezpieczenia.