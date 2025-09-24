Aktualizacja: 24.09.2025 05:34 Publikacja: 24.09.2025 05:09
Policyjne śmigłowce transportują organy do przeszczepienia.
Foto: Policja
– W 2022 r. dostępnych było 1,4 tys. narządów do przeszczepienia, natomiast w 2024 r. było to już ponad 2,1 tys. Liczba przeszczepień wątroby wzrosła o 100 proc., a w przypadku płuc w ubiegłym roku odnotowaliśmy wzrost o 50 proc. – mówi Magdalena Kramska, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia. Wzrosła też liczba dawców potencjalnych – w latach 2022-2024 o 43 proc., i rzeczywistych – o 60 proc. Było to możliwe dzięki rozbudowie sieci koordynatorów transplantacyjnych oraz wzmocnieniu roli koordynatorów donacyjnych w szpitalach, gdzie znajdują się potencjalni dawcy. – Kluczową rolę odgrywają także koordynatorzy wojewódzcy, których zadaniem jest aktywizacja szpitali w regionach posiadających potencjał donacyjny, a dotąd niewykorzystujących go w pełni – uzupełnia zastępca dyrektora.
Problemem pozostaje jednak finansowanie transportu organów. Jak tłumaczy Magdalena Kramska, częściowo koszty te są ujęte w procedurze przeszczepienia, ponieważ transport narządu stanowi jej element. Nie zawsze jednak są to kwoty wystarczające, zwłaszcza gdy konieczne jest korzystanie z transportu komercyjnego.
Sytuację ratują służby mundurowe. – W przypadku transportu organów do przeszczepienia ogromnym wsparciem jest wojsko i policja, które organizują dla nas loty transportowe. Korzystamy z ich pomocy coraz częściej i to dla nas ogromne ułatwienie, bo akcje pobrania i przeszczepienia organu zawsze wymagają szybkiego działania – mówi „Rz” dr Maciej Urlik, transplantolog ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
W 2025 r. wojsko przetransportowało 75 organów w ramach akcji „Serce”, a w 2024 roku – łącznie 136 organów – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Transport narządów do przeszczepu realizuje też lotnictwo policji. Jednak, jak tłumaczy biuro prasowe Komendy Głównej Policji, dzieje się to wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta przy jednoczesnym braku możliwości przewozu drogowego oraz braku dostępności innych środków transportu lotniczego.
W 2024 r. lotnictwo Policji przeprowadziło 20 lotów w ramach transportu organów, a od początku tego roku było ich 15.
– Na ten moment współpracujemy z wojskiem w ramach akcji „Serce” realizowanej przez Poltransplant, jednostkę odpowiedzialną za koordynowanie wszystkich działań związanych z pobieraniem i przeszczepianiem narządów. Rozpoczęto także rozmowy z Policją w sprawie zaangażowania jej w ten proces – mówi zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
Służby pomagają w transporcie narządów, wykorzystując śmigłowce i de facto pokrywając koszty takich transportów, w tym koszt paliwa. – Trzeba jasno powiedzieć, że zagadnienie to wciąż nie jest w pełni uregulowane. Zaangażowanie dodatkowych podmiotów w transport narządów pojawiło się stosunkowo niedawno, dlatego obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania rozwiązań – przyznaje Magdalena Kramska. Dodaje, że resort zdrowia planuje dalsze działania z myślą o uporządkowaniu tej kwestii – w tym możliwość wsparcia szpitali w korzystaniu z transportu komercyjnego, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Od 2024 roku Polska aktywnie pozyskuje narządy od zagranicznych partnerów – z Litwy, Czech i Niemiec. W ubiegłym roku zrealizowano 45 takich pobrań. – Wymiana międzynarodowa w zakresie transplantologii w Polsce odbywa się zgodnie ze ściśle określonymi protokołami. Obecnie jest ona realizowana w ramach platformy FOEDUS (platformy wymiany narządów pomiędzy krajami Europy – red.), będącej kontynuacją programu europejskiego – mówi zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w MZ. Jak wyjaśnia, członkostwo w tej strukturze wiąże się z podpisaniem odpowiednich umów, a całość nadzoruje organizacja, powołana do koordynacji współpracy. Wbrew powszechnemu przekonaniu, narządy nie są transportowane z Ukrainy do Polski, ani z Polski na Ukrainę. Ta ostatnia nie współpracuje bowiem w ramach systemu międzynarodowej wymiany narządów.
Transport narządów z zagranicy również nie jest wolny od problemów. – Mamy wokół siebie kraje, które nie przeszczepiają pewnych narządów, ale zgłaszają dawców. Niestety nie jesteśmy w stanie odebrać od nich narządów, ponieważ zarówno loty wojskowe, jak i policyjne nie mogą swobodnie przekraczać granic – mówi dr Urlik. – Uzyskanie zgody dyplomatycznej trwa nawet 24 godziny, a my często dostajemy propozycję pobrania narządu z terminem realizacji do kilku-kilkunastu godzin. W efekcie, mimo że dawca jest, nie możemy skorzystać z organu – podkreśla.
