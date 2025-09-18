Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne zagrożenia cyberbezpieczeństwa, na które narażone są polskie szpitale?

Jakie zmiany w strukturze finansowania cyfryzacji szpitali zostały zaplanowane przez Ministerstwo Zdrowia?

Dlaczego część szpitali z pozytywną oceną wniosku o dotację nie otrzyma środków?

Jakie kryteria konkursowe na cyfryzację szpitali budzą wątpliwości wśród dyrektorów placówek medycznych?

W jaki sposób obecną sytuację finansowania szpitali komentują ich dyrektorzy?

Dlaczego pracownicy służby zdrowia uważają, że państwo powinno zagwarantować cyberbezpieczeństwo publicznym jednostkom?

Do szpitali na inwestycje w cyfryzację ma trafić łącznie 3,131 mld zł. Chodzi o zakup sprzętu i usług na potrzeby m.in. wdrożenia rozwiązań AI, digitalizacji dokumentacji medycznej, integracji i rozbudowy systemów informatycznych szpitali oraz zwiększenia w nich poziomu cyberbezpieczeństwa. To ostatnie nabiera znaczenia w kontekście presji ze strony rosyjskich hakerów.

Reklama Reklama

W tygodniu, który nastąpił po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony (10-16 września), odnotowano bowiem 17 incydentów cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia – przekazało „Rzeczpospolitej” Centrum e-Zdrowia, państwowa jednostka budżetowa powołana przez Ministerstwo Zdrowia. Z kolei w tygodniu poprzedzającym to wydarzenie takich incydentów było 20, w tym jedno włamanie. W ocenie ekspertów CeZ w ostatnich tygodniach nie widać wyraźnego wzrostu liczby incydentów. Ale już w całym 2025 roku tendencja – w porównaniu z ubiegłym rokiem – jest wyraźna.

Zabrakło pieniędzy z KPO na szpitale?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ramach konkursu na cyfryzację szpitali z Krajowego Planu Odbudowy wpłynęło 495 wniosków, z czego pozytywnie oceniono większość – aż 457. „Do objęcia wsparciem zgodnie z warunkami konkursu rekomendowane zostało 325 przedsięwzięć o najwyższej uzyskanej punktacji” – czytamy w komunikacie. Mimo pozytywnej oceny złożonego wniosku, pieniędzy nie dostanie 132 szpitali, w tym 81 szpitali publicznych i 51 działających w formie spółek kapitałowych. Na liście pominiętych placówek znalazło się 5 szpitali wojskowych oraz 7 szpitali publicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Szpital MSWiA w Krakowie, który w marcu 2025 r. padł ofiarą ataku hakerów.

– Wygląda to tak, jakby po prostu skończyły się pieniądze. Jeśli mamy środki z KPO przeznaczone na cyberbezpieczeństwo, nie można jednym ruchem odciąć jednej trzeciej szpitali publicznych, które spełniły warunki. Tym bardziej, że wraz z ogłoszeniem konkursu ceny oprogramowania oferowanego przez firmy wyraźnie wzrosły – mówi Tomasz Kopiec, dyrektor Szpitala im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie.