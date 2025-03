Po ataku hakerów na szpital straty idą w miliony

Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie odzew ze strony personelu, którego członkowie mówili: „nie ma problemu, tutaj mamy segregatory na półce z odpowiednimi procedurami, tutaj mamy odpowiednią dokumentację, tu mamy skierowania”. W przypadku szpitala przepięliśmy się naprawdę nad wyraz sprawnie. Nieco trudniejsza była miejsce w poradniach specjalistycznych. O ile na oddziałach wiele rzeczy funkcjonowało jeszcze z niewielkim zabezpieczeniem papierowym, to w poradniach opieraliśmy się już na rejestracji elektronicznej i na cyfrowych bazach danych, dlatego przejście na normalny tryb pracy jest bardzo utrudnione. Na szczęście mamy dostęp do centralnych usług, takich jak gabinet.gov.pl, dzięki czemu możemy nadal wystawiać e-zwolnienia, e-skierowania i e-recepty. Trzeba jednak ręcznie wprowadzać dane, np. numer PESEL pacjenta i choć trwa to tylko kilka sekund dłużej, to w skali dnia przy kilkudziesięciu pacjentach przekłada się już na znaczące opóźnienia. Podsumowując, pracujemy w pełnym zakresie, ale szczególnie w przypadku lecznictwa ambulatoryjnego to funkcjonowanie jest trochę utrudnione.

Co stoi na przeszkodzie, żeby już teraz przywrócić w szpitalu pełny dostęp do usług cyfrowych?

To jest proces. Gdyby była to zwykła awaria sprzętu, bylibyśmy w stanie odtworzyć system w ciągu kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu godzin. Dysponujemy systemem kopii, więc nawet gdyby ktoś wylał kawę na serwer i doszłoby do jego uszkodzenia – choć jest to niemożliwe, bo do serwerowni nikt nie ma dostępu – to w krótkim czasie moglibyśmy przywrócić pełną funkcjonalność systemu. Ze względu na specyfikę tego zdarzenia oraz fakt, że jego wyjaśnianie wciąż trwa, nie możemy jednak z całą pewnością stwierdzić, że nasze kopie zapasowe są bezpieczne. Z rozmów ze specjalistami od cyberbezpieczeństwa wynika, że nikt nie jest w stanie dać nam 100-procentowej gwarancji, że nasze kopie nie zostały naruszone. Moglibyśmy cofnąć się do starszych wersji kopii zapasowych, ale te mogłyby okazać się nieprzydatne. Wiemy, że manifestacja cyberataku była jedynie ostatnim akordem. Na podstawie analiz podobnych incydentów z przeszłości możemy przypuszczać, że cyberatak rozpoczął się dzień, tydzień, a może nawet miesiąc wcześniej. W związku z tym nie wiemy, których kopii zapasowych możemy użyć, aby uniknąć ponownego incydentu.

Istnieje ryzyko, że cyberprzestępcy ukryli „coś” w zakamarkach naszego systemu. Jeśli go odbudujemy i uruchomimy ponownie, może się okazać, że za tydzień czy dwa wszystko znów przestanie działać. Dlatego musimy mieć absolutną pewność, że odtworzony system będzie bezpieczny i nie będzie narażony na ponowny atak. Wiemy, że nie istnieje system, który byłby na tysiąc procent bezpieczny, jednak jeśli jest zabezpieczony na tyle skutecznie, że koszty jego złamania – w tym nakłady pracy i wynagrodzenia dla osób próbujących się do niego dostać – przewyższają potencjalne korzyści, jakie można z tego uzyskać, to rozsądny atakujący zrezygnuje.

Jeśli mówimy o cyberwojnie, to być może niekoniecznie trzeba doszukiwać się w sprawie elementów rozsądku, co nie zmienia tego, że proces odbudowy musi trwać. Nasza praca nad przywróceniem funkcjonalności systemów teleinformatycznych w szpitalu to nie sprint, lecz sztafeta. Wchodzi jeden zespół specjalistów i zaopatruje pewien poziom, który jest niezbędny do tego, żeby pracowali kolejni specjaliści. Dopóki następna grupa nie rozpocznie swojej pracy, trudno określić dokładny czas zakończenia całego procesu. I ja też nie mogę tego zrobić na „łapu capu”, tylko porządnie, z pełną dokumentacją, tak, żeby za dwa lata mój dział informatyczny mógł się do niej cofnąć i dowiedzieć się, co i w jaki sposób zostało wykonane.

Ile to wszystko będzie kosztować? I skąd weźmiecie pieniądze?

Na początku nie myśleliśmy o pieniądzach, tylko po prostu działaliśmy. Dzisiaj wiemy, że te środki będą potrzebne. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie postępowań w trybie konkurencyjnym z zakresu informatyzacji i cyberbezpieczeństwa z KPO, które, z tego co wiem, mają być ogłoszone najpóźniej 31 marca. Mam nadzieję, że część wydatków, które ponosimy, uda nam się zrefinansować z KPO. Mam także deklarację organu założycielskiego szpitala, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że niezbędne środki w tym zakresie zostaną pozyskane i będziemy mogli z nich korzystać, stosując odpowiednie procedury. Bardzo istotne jest, że mimo nadzwyczajnej sytuacji musimy przestrzegać procedur, takich jak prawo zamówień publicznych. Ministerstwo zapewniło nas o wsparciu finansowym w tym zakresie, który jest uzasadniony siłą wyższą.