Jak rozwiązać ten problem?

To na pewno skomplikowane. Wszyscy pamiętamy, że kiedy wszedł Polski Ład, to wywołał gigantyczne kontrowersje. Ta reforma nie była przygotowana w taki sposób, który byłby w stanie zapewnić jej poparcie społeczne. Dziwią mnie też pomysły przedstawiane przez Lewicę, bo mówi się tam o tym, że 90 proc. płatników składki zdrowotnej zapłaci niższą składkę. Trudno w to uwierzyć w sytuacji, w której stopa składki ma wzrosnąć z 9 do 12 proc. Myślę też, że nie jest racjonalne, żeby zmiany polegały na tym, że jednym się zabierze, a innym się da. Kiedy słyszę, że na 10 osób jedna ma zapłacić rachunek za pozostałych 9, to wydaje mi się, że jest to silny bodziec do tego, by próbować spod takiego reżimu uciec. Jak wiemy, skala ucieczki przed podatkami jest bardzo duża, więc jeżeli pojawi się taka możliwość, to taka ucieczka po prostu nastąpi.

A co z rolnikami? KRUS też jest pewnym obszarem optymalizacji w związku z tym, że zmieniła się struktura gospodarstw rolnych w Polsce.

Na pewno zjawisko tak zwanych „rolników z Marszałkowskiej”, czyli osób, które rozliczają się jako rolnicy, choć de facto nie prowadzą działalności rolniczej albo nie jest ona ich głównym źródłem dochodu, stanowi ewidentną patologię i należałoby zrobić wszystko, aby takie praktyki ukrócić. Jednocześnie każdy, kto zna realia polskiej wsi, wie, że istnieje bardzo wiele niewielkich gospodarstw, które nie są rentowne. Nie uważam więc, żeby w sytuacji, w której sędziowie czy prokuratorzy w ogóle nie płacą składek, to właśnie ludziom ciężko pracującym na roli należałoby w pierwszej kolejności zaglądać do portfela. Myślę, że powinno się to robić stopniowo i – jak już mówiłem – w sposób sprawiedliwy. A sprawiedliwość w tym przypadku polega na tym, że ten, kto ma wyższe dochody i lepiej zarabia, wnosi większy wkład. I zacząłbym właśnie od tych, którzy zarabiają wyjątkowo dużo, a płacą nieproporcjonalnie mało.

Jest pan zwolennikiem limitu wynagrodzeń lekarzy?

Po pierwsze, uważam, że te „kominy płacowe” i bardzo wysokie zarobki to coś, co antagonizuje społeczeństwo wobec środowiska medycznego. Na podstawie danych przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia widać, że osób zarabiających naprawdę bardzo dużo jest w praktyce niewiele. Nie uważam jednak, że jest w porządku, żeby ktoś w publicznym systemie ochrony zdrowia, który jest tak bardzo niedofinansowany, otrzymywał 200–300 tys. zł miesięcznie, a takie kontrakty istnieją. Trzeba jednak zadać pytanie, jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy. Przede wszystkim usługi świadczone przez tych lekarzy są zbyt wysoko wycenione. Należy przygotować rzetelne wyceny świadczeń; takie, które pozwalają lekarzom godnie zarabiać, bo na całym świecie jest normą, że lekarz znajduje się w czołówce społecznej pod względem dochodów w związku z tym, że wykonuje ciężką pracę wymagającą ogromnej wiedzy i poświęcenia. Nie ma jednak żadnego uzasadnienia, żeby z powodu wadliwie przygotowanych wycen ta praca była aż tak przepłacana. Czas skończyć z tym, że „dyski robią zyski”.

Widać też, że Ministerstwo Zdrowia dostrzega ten problem i proponuje nowe taryfy np. dla ablacji. Przykładem może być słynny szpital w Koninie, gdzie z jednej strony zamykane są oddziały, a z drugiej strony są osoby zarabiające 200 tys. zł miesięcznie. Tak – te osoby zarabiają taką kwotę, ale oddział, na którym pracują, przynosi 17 mln zł zysku rocznie i utrzymuje resztę szpitala, bo inne oddziały, takie jak interna czy położnictwo, są nierentowne.