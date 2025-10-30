Oba przetargi dotyczyły dzierżawy nieruchomości szpitala na okres 30 lat oraz dzierżawy sprzętu medycznego, wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych na okres 10 lat z możliwością przedłużenia. Powiat zastrzegł, że podmiot, który zdecyduje się na dzierżawę, ma prowadzić działalność medyczną przede wszystkim na rzecz osób uprawnionych do nieodpłatnej opieki zdrowotnej.

Jako podstawowy warunek określono też, że przyszły dzierżawca wstąpi w prawa i obowiązki SP ZOZ w Lublińcu – w drodze cesji – również w zakresie umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ (choć z kilkoma wyjątkami). To umowa na udzielanie świadczeń w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia (SPZ) świadczeń opiekey zdrowotnej, czyli w ramach tzw. sieci szpitali, czyli Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia (PSZ). SP ZOZ w Lublińcu jest jedną z 585 placówek, które zakwalifikowały się do sieci na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2027 r. (kwalifikacji dokonuje NFZ raz na 4 lata). Jednocześnie, w obu przetargach warunkiem uczestnictwa była przynależność podmiotu do sieci szpitali. To istotny wątek, do którego wrócimy w dalszej części tekstu.

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, założenia dotyczące przetargu zweryfikował rynek; nie było zainteresowania dzierżawą m.in. ze względu na wysokość czynszu i tzw. pierwszą wpłatę. W ogłoszeniu z czerwca przewidziano, że oferent w ciągu 14 dni od wejścia w życie umowy zapłaci od razu 180-krotność miesięcznego czynszu dzierżawy nieruchomości, czyli za 15 lat z góry. To 55,6 mln zł przy minimalnej stawce wywoławczej czynszu, jaką ustalono na poziomie 309 tys. zł. W drugim ogłoszeniu zmniejszono wysokość pierwszej wpłaty do 120-krotności miesięcznego czynszu, ale chętnych nadal nie było. Problemem okazał się także warunek dotyczący utrzymania ciągłości zatrudnienia. Dzierżawca miałby przejąć pracowników SP ZOZ w Lublińcu. To ok. 150 etatów i o ile zastrzeżenia miały nie dotyczyć personelu medycznego, to pracowników administracyjno-biurowych – już tak.

Mimo mocno zmienionych warunków, zgłosił się tylko jeden chętny

Choć procedura przetargowa zakończyła się fiaskiem, to we wrześniu rada powiatu lublinieckiego podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na odstępstwo od przetargu i przeprowadzenie postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert i negocjacji. Warunki brzegowe dzierżawy złagodzono – w dokumencie wskazano, że oferent może zaproponować stawkę czynszu dzierżawy nieruchomości niższą niż określona przez zapraszającego na poziomie 309 tys. zł (ale nie niższą niż 60 proc. tej kwoty). Pierwszą wpłatę w wysokości 120-krotności czynszu zredukowano do 3-krotności, a możliwy okres dzierżawy budynków i ziemi skrócono z 30 do minimum 10 lat. Zniknął też wymóg mówiący o tym, że podmiot zainteresowany dzierżawą, musi należeć do sieci szpitali. Wskazano za to na konieczność kontynuacji udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i utrzymania świadczeń na poziomie co najmniej 80 proc. wartości tych, które SP ZOZ realizuje na podstawie umów z NFZ.