Mam nadzieję, że środki będą wystarczające. Prowadzimy teraz rozmowy z Ministerstwem Finansów i widzę, że wykazuje ono zrozumienie. W prognozach widać już, że pieniądze to problem nie tylko tego roku, ale i przyszłego. Myślę, że wszyscy, którzy pracujemy od lat w sektorze ochrony zdrowia, spodziewaliśmy się, że system w którymś momencie nie będzie wydolny ze względu na to, że wpływy ze składki zdrowotnej nie zabezpieczają wszystkich potrzeb. Sądzę, że ta dotacja budżetowa, która jest jednak z roku na rok coraz większa, była w przewidywaniach resortu finansów i w tej chwili intensywnie pracujemy z ministrem Domańskim nad tym, żeby pieniędzy wystarczyło, bo niezakłócony proces leczenia pacjentów jest naszym absolutnym priorytetem.
Te 14 mld zł to są prognozy; są oparte na podstawie aktualnego poziomu wykonania świadczeń w szpitalach, natomiast dzisiaj nie wiemy na pewno, czy to będzie 14 mld zł, czy może trochę mniej. Ja akurat zakładam, że być może uda się tę kwotę zmniejszyć, natomiast już teraz uruchamiane są pierwsze środki w wysokości niemal 1 mld zł, dzięki czemu to, co było prognozowane jeszcze niedawno, czyli obniżanie w październiku wysokości kontraktów (zawartych przez NFZ ze szpitalami – red.), szczególnie na Mazowszu, nie będzie miało miejsca.
W tej chwili prowadzimy rozmowy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i z Ministerstwem Finansów. To są pieniądze, które mają być uruchomione głównie ze środków KPRM.
Na pewno musimy zapłacić za świadczenia nielimitowane, w związku z tym tutaj pacjenci nie muszą się martwić; na pewno musimy też zapłacić za to, co jest zakontraktowane w limitach i tu też nie ma obaw, ponieważ do tych płatności będziemy przygotowani w oddziałach NFZ. Zresztą, zgodnie z tym, co zapowiedział minister finansów, na to pieniądze będą.
Jeżeli mówi się o faktach – a to sobie wszyscy tutaj obiecaliśmy – to nie należy się denerwować, tylko jeśli jest jakiś problem do rozwiązania, to trzeba się z nim po prostu zmierzyć. Tak jak mówił premier – który włączył się w te rozmowy – system ma być zorientowany na pacjenta. Mnie też na tym zależy. Przed nami nie tylko zabezpieczenie środków na ten rok, ale również perspektywa tego, co w latach następnych. W związku z tym siądziemy do rozmów na temat ustawy podwyżkowej. Mamy już stanowiska niektórych samorządów – mówię tutaj o Związku Powiatów Polskich i o Związku Województw RP – i spływają do nas inne opinie. Usiądziemy ze wszystkimi interesariuszami i wierzę, że uda nam się wypracować kompromis.
To jest pytanie przede wszystkim do Ministerstwa Finansów i pewnie do koalicjantów, natomiast padła wyraźna deklaracja pana premiera, że podwyższenia składki zdrowotnej nie będzie. Myślę, że nastąpi poszukiwanie środków z budżetu państwa, ze źródeł innych niż składka zdrowotna.
Na razie jesteśmy w procesie konsultacji, ale wyłania się z tego już jakiś obraz, czyli być może zamrożenie ustawy podwyżkowej. Jednym z wariantów jest przesunięcie okresu rozliczeniowego, jeżeli chodzi o podwyżki płac, o pół roku (z 1 lipca na 1 stycznia – red.). Strona społeczna bardzo by chciała, żeby został ustalony górny poziom zarobków personelu medycznego na kontraktach, więc rozmawiamy w tej chwili z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na temat wycenienia kwoty, która byłaby pułapem dla lekarzy czy w ogóle dla przedstawicieli zawodów medycznych pracujących na kontrakcie. Są również propozycje, żeby wskaźnik podwyżek minimalnego wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia uzależnić od poziomu inflacji. Odbieram też sygnały o problemach z kwalifikacją do określonych grup zawodowych, szczególnie w przypadku zawodu pielęgniarki, gdzie jest duży problem z uznawaniem kompetencji, które decydują o wysokości minimalnego wynagrodzenia. Mam nadzieję, że uzyskamy konsensus ze środowiskiem pielęgniarek i położnych; do tego jest potrzebna pani wiceminister Katarzyna Kęcka, która ma bardzo dużą wiedzę w tym zakresie, wywodzi się ze środowiska pielęgniarek i ma gotowe propozycje uporządkowania kompetencji pomiędzy zawodami medycznymi.
Nie czuję się zakładniczką, dlatego że od wielu lat o pieniądzach w systemie ochrony zdrowia rozmawiam. Wiem, że jeszcze 15 lat temu – kiedy szpitale, którymi zajmowałam się na Pomorzu w ramach procesów restrukturyzacyjnych, były pozadłużane – rozmawianie o ekonomii w ochronie zdrowia było źle odbierane. Mówiło się, że zdrowie to jest wartość bezcenna, że tu o pieniądzu nie mówimy. To był taki trochę temat tabu: „szpital nie może upaść, nic nie może upaść”. Ja się z tym nie utożsamiałam. Zawsze mówiłam, że owszem – zdrowie to jest wartość bezcenna, natomiast musimy za coś kupować leki, sprzęt, utrzymywać całą organizację, wypłacać wynagrodzenia. A to jest pieniądz. Niemówienie o nim w ochronie zdrowia było błędem.
Jolanta Sobierańska-Grenda
Dzisiaj rozmawiamy o pieniądzach i wiemy, że bez nich nie da się tego systemu utrzymać. Dlatego nie czuję się zakładniczką; ja się czuję partnerem w rozmowach z Ministerstwem Finansów i cieszę się, że zdrowie staje się priorytetem. Być może dlatego, że kierownictwo Ministerstwa Zdrowia jest teraz apolityczne, to łatwiej jest nam prowadzić rozmowy. Nie realizujemy jakichś programów wyborczych, tylko mówimy o tym, że zdrowie jest bardzo ważną wartością dla Polaków. Do przeprowadzenia zmian w ustawie podwyżkowej potrzebne są nam dialog z otoczeniem pana prezydenta i zrozumienie po tej stronie. Absolutnie wierzę w to, że nawet trudne problemy, jeżeli się o nich mówi otwarcie i opierając się na faktach, w którymś momencie będą rozwiązywane. Takie mam doświadczenie z województwa pomorskiego.
Prowadzimy wiele rozmów, natomiast na jaką skalę samorządy skorzystają z tego rozwiązania, tego nie wiem; pierwsze liczby będą nam znane być może za ok. trzy miesiące. Wolę działać, więc nie chcę dzisiaj mówić: „Hurra, teraz wszystko w Polsce będzie skonsolidowane”. Dzisiaj opracowujemy narzędzia, aktualizujemy dokumenty wdrożeniowe tak, aby planowane wsparcie było przemyślane i celowe. Wygospodarowaliśmy 1 mld zł z Funduszu Medycznego na inwestycje, zakup sprzętu, reorganizację oddziałów. To ma być zachęta. Rozmawiamy z samorządowcami na temat ich pomysłów i wiemy, że chęci są, natomiast chcemy, żeby mogli skorzystać z tych pieniędzy w sposób mądry; taki, który w perspektywie czasu przeniesie dobry efekt dla regionu, z uwzględnieniem jego demografii i potrzeb. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że mamy wielu właścicieli publicznych szpitali i że to nie jest takie proste, że my dzisiaj będziemy podejmowali za kogoś decyzje. Jesteśmy regulatorem, który może dawać narzędzia.
Rozmawiamy z Narodowym Funduszem Zdrowia, który jest przygotowany na wdrożenie różnego rodzaju narzędzi, z których będą mogli skorzystać dyrektorzy, szczególnie małych szpitali. To rozwiązania, które mają zdjąć z nich niektóre obowiązki, np. konieczność zatrudniania tak dużych obsad. Wiemy, że wiele procesów, dziejących się w szpitalach, jest uzależnionych od restrykcyjnych wymogów, np. tych, które określają, ilu lekarzy specjalistów musi być zatrudnionych na oddziale. Dlatego bardzo prosiłam wszystkich dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ i zarząd centrali, żeby pomogli podmiotom leczniczym w budowaniu bezpiecznego i odpornego systemu ochrony zdrowia.
Musimy się przyjrzeć demografii. Nie możemy udawać, że wyzwania stojące przed sektorem ochrony zdrowia są takie same, jak kilkanaście lat temu, bo wiemy, że w 2035 r. Polaków w wieku 65+ będzie między 20 a 30 proc. Trzeba przygotować sektor na te wyzwania, a nie siedzieć i myśleć, że nagle wydarzy się coś takiego, co diametralnie zmieni tę sytuację. Jestem w stanie pomóc niektórym samorządowcom. Mogę podpowiadać, pokazywać gotowe rozwiązania, nie tylko z Pomorza. My – jako ludzie – generalnie nie lubimy zmian, ale ja sama co jakiś czas wychodzę ze strefy komfortu. Teraz chcę w sposób odpowiedzialny przeprowadzić szpitale przez zmiany. Kiedy patrzę na zadłużenie niektórych z nicg, to żal mi jest tego, że pieniądze idą na obsługę odsetek. Wolałabym, żeby były przeznaczane na leczenie pacjentów i na poprawę warunków w szpitalu.
Pomysł łączenia SPZOZ-ów (samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – red.) ze spółkami prawa handlowego, który pojawił się podczas prac nad reformą szpitali, faktycznie wywołał u niektórych interesariuszy obawy, że dojdzie do prywatyzacji, choć właściwe słowo to tutaj „komercjalizacja”.
Foto: Rzeczpospolita
Jeżeli ktoś prześledzi moją historię zawodową, to żaden ze szpitali, które restrukturyzowałam lub przekształcałam w spółki prawa handlowego, nie został sprywatyzowany. We wszystkich stuprocentowym właścicielem jest samorząd województwa czy samorząd powiatowy. Sama „konsolidacja” to już w ogóle pojęcie, które jest dalekie od prywatyzacji, ponieważ mówimy o łączeniu szpitali publicznych. Dlatego ja bym tej prywatyzacji absolutnie nie wkładała do terminu „konsolidacja”. Gdyby przeprowadziła pani wśród pacjentów sondę z pytaniem o to, czy szpital działa w formie SPZOZ czy spółki prawa handlowego, to okazałoby się, że to nie do końca ich interesuje. Pacjent chce mieć usługę na NFZ, w miarę szybko, profesjonalnie i w dobrych warunkach, a reszta jest kwestią zainteresowania pracowników, czasami też polityków. Wydaje się, że dzisiaj na szczęście te terminy nam się trochę w Polsce zadomowiły i już wiemy, że ta spółka prawa handlowego to nie jest coś strasznego i to nie jest powiązane wprost z prywatyzacją.
Ja z politykami pracuję właściwie całe swoje życie, bo pracuję w sektorze publicznym. Zawsze właścicielem szpitala czy szpitali, które restrukturyzowałam, był samorząd, który w mniejszym lub większym stopniu jest jednak polityczny. Wierzę, że jeżeli w zdrowiu postawi się na priorytety, czyli na leczenie ludzi, na bezpieczny szpital dla pacjenta, to z politykami można uzyskać kompromis. A szpital jest naprawdę ostatnim miejscem, do którego należałoby kierować jakąś akcję propagandową. Tam ludzie są w już dostatecznym stresie i należy zająć się leczeniem pacjenta, a nie uprawianiem polityki.
Jolanta Sobierańska-Grenda
Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych oraz inne decyzje, podejmowane przez lokalne władze w zakresie polityki wobec alkoholu, należą do kompetencji samorządów. Ja im kibicuję jako była zarządzająca dwoma SOR-ami w Wejherowie i Gdyni. Wiem, co się tam działo nocą. Nie są to sytuacje komfortowe również dla pacjentów, którzy przychodzą po pomoc i muszą spędzać czas z osobami pod wpływem alkoholu. Wiem też do jakich dochodziło sytuacji, jeżeli chodzi o agresję wobec medyków i wobec pacjentów, którzy byli obok.
Dzisiaj w ponownych konsultacjach publicznych mamy ministerialny projekt ustawy, w którym proponujemy szereg rozwiązań z zakresu skutecznej polityki przeciwalkoholowej. On musi uzyskać konsensus po stronie rządowej. Natomiast ja takich oporów nie widzę. Toczy się merytoryczna rozmowa i jest wiele opcji, bo każdy ma spojrzenie z innej perspektywy. Według mnie, jeżeli nie potrafimy w sposób świadomy spożywać alkoholu, to wydaje się, że jednak pewne restrykcje muszą być wprowadzone, bo tych pacjentów naprawdę z roku na rok jest coraz więcej. Wszystkie podejmowane działania w ramach toczącego się procesu legislacyjnego mają na celu zapewnienie najwyższej jakości regulacji, przy czym nadrzędnym priorytetem pozostaje zdrowie Polek i Polaków.
Jolanta Sobierańska-Grenda
Od 2017 roku pełniła funkcję prezesa samorządowej spółki Szpitale Pomorskie, w której przeprowadziła skuteczną restrukturyzację.
Karierę zawodową rozpoczęła w administracji samorządowej, w Starostwie Powiatowym w Malborku, gdzie pełniła funkcję kierowniczki Biura Rady Powiatu, a w latach 2007-2011 sekretarza powiatu malborskiego.
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia MBA dla Kadry Medycznej oraz Advanced Management Program w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada tytuł doktora w dziedzinie ekonomii i finansów.
