Dzisiaj rozmawiamy o pieniądzach i wiemy, że bez nich nie da się tego systemu utrzymać. Dlatego nie czuję się zakładniczką; ja się czuję partnerem w rozmowach z Ministerstwem Finansów i cieszę się, że zdrowie staje się priorytetem. Być może dlatego, że kierownictwo Ministerstwa Zdrowia jest teraz apolityczne, to łatwiej jest nam prowadzić rozmowy. Nie realizujemy jakichś programów wyborczych, tylko mówimy o tym, że zdrowie jest bardzo ważną wartością dla Polaków. Do przeprowadzenia zmian w ustawie podwyżkowej potrzebne są nam dialog z otoczeniem pana prezydenta i zrozumienie po tej stronie. Absolutnie wierzę w to, że nawet trudne problemy, jeżeli się o nich mówi otwarcie i opierając się na faktach, w którymś momencie będą rozwiązywane. Takie mam doświadczenie z województwa pomorskiego.

Ile placówek chciałaby pani objąć procesem konsolidacji na podstawie możliwości, jakie stworzyła ustawa o reformie szpitali?

Prowadzimy wiele rozmów, natomiast na jaką skalę samorządy skorzystają z tego rozwiązania, tego nie wiem; pierwsze liczby będą nam znane być może za ok. trzy miesiące. Wolę działać, więc nie chcę dzisiaj mówić: „Hurra, teraz wszystko w Polsce będzie skonsolidowane”. Dzisiaj opracowujemy narzędzia, aktualizujemy dokumenty wdrożeniowe tak, aby planowane wsparcie było przemyślane i celowe. Wygospodarowaliśmy 1 mld zł z Funduszu Medycznego na inwestycje, zakup sprzętu, reorganizację oddziałów. To ma być zachęta. Rozmawiamy z samorządowcami na temat ich pomysłów i wiemy, że chęci są, natomiast chcemy, żeby mogli skorzystać z tych pieniędzy w sposób mądry; taki, który w perspektywie czasu przeniesie dobry efekt dla regionu, z uwzględnieniem jego demografii i potrzeb. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że mamy wielu właścicieli publicznych szpitali i że to nie jest takie proste, że my dzisiaj będziemy podejmowali za kogoś decyzje. Jesteśmy regulatorem, który może dawać narzędzia.

Jakie jeszcze narzędzia?

Rozmawiamy z Narodowym Funduszem Zdrowia, który jest przygotowany na wdrożenie różnego rodzaju narzędzi, z których będą mogli skorzystać dyrektorzy, szczególnie małych szpitali. To rozwiązania, które mają zdjąć z nich niektóre obowiązki, np. konieczność zatrudniania tak dużych obsad. Wiemy, że wiele procesów, dziejących się w szpitalach, jest uzależnionych od restrykcyjnych wymogów, np. tych, które określają, ilu lekarzy specjalistów musi być zatrudnionych na oddziale. Dlatego bardzo prosiłam wszystkich dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ i zarząd centrali, żeby pomogli podmiotom leczniczym w budowaniu bezpiecznego i odpornego systemu ochrony zdrowia.

Musimy się przyjrzeć demografii. Nie możemy udawać, że wyzwania stojące przed sektorem ochrony zdrowia są takie same, jak kilkanaście lat temu, bo wiemy, że w 2035 r. Polaków w wieku 65+ będzie między 20 a 30 proc. Trzeba przygotować sektor na te wyzwania, a nie siedzieć i myśleć, że nagle wydarzy się coś takiego, co diametralnie zmieni tę sytuację. Jestem w stanie pomóc niektórym samorządowcom. Mogę podpowiadać, pokazywać gotowe rozwiązania, nie tylko z Pomorza. My – jako ludzie – generalnie nie lubimy zmian, ale ja sama co jakiś czas wychodzę ze strefy komfortu. Teraz chcę w sposób odpowiedzialny przeprowadzić szpitale przez zmiany. Kiedy patrzę na zadłużenie niektórych z nicg, to żal mi jest tego, że pieniądze idą na obsługę odsetek. Wolałabym, żeby były przeznaczane na leczenie pacjentów i na poprawę warunków w szpitalu.

Jak rozumie pani termin „prywatyzacja w ochronie zdrowia”?

Pomysł łączenia SPZOZ-ów (samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – red.) ze spółkami prawa handlowego, który pojawił się podczas prac nad reformą szpitali, faktycznie wywołał u niektórych interesariuszy obawy, że dojdzie do prywatyzacji, choć właściwe słowo to tutaj „komercjalizacja”.