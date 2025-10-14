Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego planowane jest znaczne zwiększenie wydatków na podróże prezydenta?

Jakie są główne powody zaplanowanego wzrostu wydatków Kancelarii Prezydenta na 2026 rok?

Które wydatki Kancelarii Prezydenta spadną, a które wzrosną w przyszłym roku?

Jakie zmiany planowane są w finansowaniu Biura Polityki Międzynarodowej i co one oznaczają dla jego przyszłości?

Aż 4,8 mln zł – tyle w przyszłym roku Kancelaria Prezydenta chce przeznaczyć na podróże krajowe i zagraniczne. I jest to kwota aż o 1,6 mln zł wyższa od wydatków w roku bieżącym, wynoszących 3,2 mln zł. To jedna z najważniejszych danych z projektu budżetu Kancelarii Prezydenta na 2025 r. Należy ona do tzw. budżetowych „świętych krów”, które same, niezależnie od Ministerstwa Finansów, ustalają swoje plany wydatków, choć potem mogą one być zmodyfikowane podczas prac nad ustawą budżetową w Sejmie.

O tym, że budżet Kancelarii Prezydenta ma być rekordowy, wiadomo od końca sierpnia, gdy Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy budżetowej. Wynika z niej, że wydatki urzędu głowy państwa mają wynieść 325,5 mln zł, czyli 892 tys. zł dziennie, i po raz pierwszy przekroczyć barierę 300 mln zł. W tym roku utrzymanie tego urzędu kosztuje nas 298,8 mln zł, zaś na początku prezydentury Andrzeja Dudy wydatki mieściły się w 140 mln zł.

Zdaniem kancelarii część pozycji udało się obniżyć, inne pójdą jednak w górę

O tym, z czego konkretnie wynika zaplanowana kwota na 2016 r., wiadomo dzięki szczegółowemu projektu budżetu Kancelarii Prezydenta. Jako pierwsza opisuje go „Rzeczpospolita”.