Prezydent Polski atakujący polski rząd w USA popełnił poważny błąd

Jednak głowa państwa popełniła zasadniczy błąd. Krytykowanie podczas konferencji w USA polskiego rządu, który został wyłoniony w demokratycznych i wolnych wyborach, to błąd prezydenta. Gdy do głosu doszło otoczenie Nawrockiego, Marcina Przydacza i Adama Bielana, ich wypowiedzi były wymierzone w gabinet Donalda Tuska i samego premiera. Bielan mówił, że Tusk jest persona non grata w Białym Domu, jakby sam zarządzał listą gości Donalda Trumpa. O Radosławie Sikorskim mówił, że jest znany w Białym Domu, ale niemile widziany...

Otoczenie polskiego prezydenta uderzające w polski rząd, poza granicami kraju zachowuje się jak zdrajcy. Co uchodzi w Polsce, w ramach partyjnych i pałacowych przepychanek, już podczas oficjalnej zagranicznej wizyty nie uchodzi. PiS i prezydent grają na osłabienie rządu Tuska i pogorszenie jego relacji z administracją Trumpa. Taka postawa może cieszyć tylko wrogów Polski, z Putinem na czele. Skłócony prezydent z rządem, również w sprawie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, to prezent dla Putina. Niedopuszczalne antypaństwowe zachowania.

Nie można interesów państwa położyć na ołtarzu partyjnych gierek. A tym jest uderzenie za granicą w polski rząd przez prezydenta i jego ludzi. Otoczenie Nawrockiego i sam prezydent robią wszystko, żeby sukces polityki zagranicznej przełożył się także w polityce krajowej i przyczynił się do pognębienia konkurentów. A przecież Pałac Prezydencki popełnił błędy przed wizytą i nie za każdą zasługę może wypinać piersi.

Rząd PiS, Andrzej Duda i rząd Donalda Tuska zrobili wiele, ale Karol Nawrocki spija śmietankę

Kurtuazyjne zaproszenie do G20 nie jest zasługą tylko prezydenta, ale jest sukcesem polskiej gospodarki, której wartość przekroczyła bilion dolarów. Uczestnictwo w G20 nie jest sukcesem Karol Nawrockiego, bo nie prezydent wypracował w miesiąc pozycję Polski. Gdyby stan polskich finansów był tragiczny, jak twierdzi choćby Mateusz Morawiecki, gospodarka w rozsypce, a Polska w ruinie, jak przekonuje PiS, to pewnie moglibyśmy jedynie o tym pomarzyć.

O zaproszenie do ekskluzywnego klubu zabiegał też wcześniej Radosław Sikorski podczas spotkania z Markiem Rubio, sekretarzem stanu i doradcą prezydenta Trumpa. Szef MSZ rozmawiał z nim kilkanaście razy w ostatnim czasie. Spotyka się również z innymi przedstawicielami administracji Trumpa, podobnie jak inni przedstawiciele rządu.