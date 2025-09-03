Jeżeli chodzi o zakupy sprzętu amerykańskiego, czy prezydent Karol Nawrocki będzie podejmował temat nowych umów, nowych kontraktów z prezydentem Trumpem?

Dzisiaj trzeba wypełnić te kontrakty, które są już zapisane i dyskutować o przyszłości, ale w taki sposób, aby potencjalne przyszłe umowy były maksymalnie korzystne, nie tylko z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa, ale także w sensie finansowym. Jasne jest, że potrzebna jest współpraca pomiędzy prezydentem, jako zwierzchnikiem sił zbrojnych i najwyższym reprezentantem państwa polskiego, a Ministerstwem Obrony Narodowej, które docelowo nadzoruje te zakupy. Jesteśmy w kontakcie z MON, będziemy podejmować działania, które będą zgodne z polską racją stanu i będą budowały pozytywny wizerunek i wiarygodność Polski w oczach Amerykanów. Rozmowy muszą być prowadzone i będą prowadzone, natomiast finalne decyzje będą zależały od konkretnych ofert.

Jak wyglądała współpraca z rządem przed wizytą prezydenta w USA?

Strona rządowa nie wspomagała urzędu prezydenta w osiągnięciu daty wizyty. Fakt zaproszenia przez prezydenta Trumpa i uzgodnienia daty odbywał się w bezpośrednich relacjach pomiędzy Białym Domem a Kancelarią Prezydenta. Nie mamy przekonania, aby rząd Donalda Tuska, placówka nadzorowana przez Bogdana Klicha i MSZ chciały, aby wizyta prezydenta Nawrockiego okazała się sukcesem Polski. Współpraca ze strony rządowej na przyszłość mogłaby być dużo lepsza. Życzylibyśmy sobie, aby MSZ był nieco bardziej aktywny, chociażby w proponowaniu konkretnych rozwiązań, a nie tylko w próbie publicznego pouczania pana prezydenta, bo do tego nie ma odpowiednich uprawnień.

Rząd Donalda Tuska gra na porażkę tej wizyty?

Rząd Donalda Tuska pokazał, że nie ma przełożenia na administrację Donalda Trumpa. Nie może też prowadzić skutecznej dyplomacji. Dobrze by było, gdyby oparł się na kontaktach prezydenta Karola Nawrockiego i odłożył na bok emocje czy wewnętrzną politykę i skupił się na konkretnym potencjalnym uzysku. Nie widzimy takiej postawy, tylko chęć rozgrywania tej sprawy krajowo. Buńczuczne, publiczne zapowiedzi, jakoby prezydent miał realizować rządową instrukcję, która zawiera pięć banalnych, żałosnych akapitów zupełnie bez treści, każe nam zachować rezerwę wobec resortu dyplomacji.

Pan udostępnił instrukcję rządu mediom?

Słusznie wskazał minister Radosław Sikorski, że ten dokument był dokumentem jawnym. Sygnowane działanie ministra Sikorskiego trafiło też do Kancelarii Premiera oraz do innych ministerstw, więc nie należy wykluczać, że tego typu informacje mogą być wewnętrznym elementem gry politycznej rządu i próbą rozgrywania sprawy wewnątrz koalicji rządzącej. Być może KPRM, inne ministerstwa mające dostęp do instrukcji nie były zadowolone z jej treści albo z działania samego ministra Sikorskiego. Żadna instytucja nie miała prawa odmówić mediom, jeśli te prosiły o ujawnienie instrukcji w trybie dostępu do informacji publicznej.

Nie zaprzecza pan udostępnienia mediom tego dokumentu.

Powtórzę, tego typu dokumenty mogą być udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej, czy zapytań prasowych. Nie ja w Kancelarii Prezydenta odpowiadam za takie sprawy, ale powtórzę, dokument nie był opatrzony żadną klauzulą, więc każdy urząd miał obowiązek udostępnienia go dziennikarzom, jeśli taki wniosek się pojawił. Przez niechlujstwo ministra Sikorskiego, który sprawił, że dokument był jawny, mógł on podlegać udostępnieniu. Byle stażysta, nawet przed maturą, byłby w stanie skonstruować dużo głębszy merytorycznie dokument. To wiele mówi o poziomie jakościowym ministerstwa zarządzanego przez Radosława Sikorskiego.