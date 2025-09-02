W kontekście zbliżającej się wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA (3 września prezydent Polski spotka się w Białym Domu z Donaldem Trumpem) i ujawnienia przez Kanał Zero treści notatki przekazanej przez MSZ prezydentowi Nawrockiemu, Miller był pytany, czy podpisałby się pod słowami szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który radził prezydentowi, aby „sprawdził, który z jego doradców był takim durniem”.

Leszek Miller: Konstytucja Polski tworzy dwugłową egzekutywę. Należałoby to zmienić, ale nie tak, jak chce Karol Nawrocki

– Wprawdzie ta instrukcja czy stanowisko rządu nie było tajne, ale takich rzeczy się po prostu nie robi. A niewątpliwie wyciek musiał nastąpić z Pałacu Prezydenckiego. Sam prezydent powinien być zainteresowany, by zidentyfikować źródło tego wycieku – odparł Miller.

Rząd będzie musiał uznać, że musi zajmować się sprawami, które nie wymagają zgody prezydenta, albo rządzić za pomocą rozporządzeń Rady Ministrów Leszek Miller, były premier

Na pytanie, czy Nawrocki w czasie wizyty w USA będzie realizował wskazówki rządu, Miller odpowiedział przecząco. – Prezydent będzie realizował własny punkt widzenia. Nie sądzę, by uznał stanowisko rządu za jakąś instrukcję, z której powinien czerpać wiedzę – ocenił.

Były premier przyznał, że sytuacja, w której prezydent realizuje politykę zagraniczną niezależnie od rządu, jest niezdrowa, ale „trzeba zdawać sobie sprawę, że obydwaj panowie (Karol Nawrocki i Donald Tusk – red.) będą co najmniej dwa lata w ostrym zwarciu i ostrej rywalizacji”.