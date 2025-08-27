Aktualizacja: 27.08.2025 13:26 Publikacja: 27.08.2025 09:32
Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
O jej wyjątkowości decyduje kontekst polityczny. Ważne jest to, w jaki sposób traktuje ją prezydent, a nie, jaką rolę widzi dla niej konstytucja. Karol Nawrocki prawdopodobnie ma nową koncepcję, a w niej Rada Gabinetowa jest nie tyle platformą dla konsultacji pomiędzy rządem a prezydentem, ile sposobem na podporządkowanie sobie rządu przez prezydenta, co jest niezgodne z istotą tego podmiotu konstytucyjnego. Bardzo ważne jest to, aby organy władzy wykonawczej, czyli rząd i prezydent, komunikowały się. Dobrze byłoby, żeby Rada Ministrów mogła poinformować prezydenta, jaką politykę prowadzi. Bo prezydent jest związany polityką rządu i nie może przekształcić Rady Gabinetowej w superrząd, którego byłby szefem.
Rada Gabinetowa nie ma kompetencji ani prezydenta, ani Rady Ministrów. Karol Nawrocki nie ma w ręku żadnych argumentów prawnych, za pomocą których mógłby zmusić rząd do realizacji jego koncepcji. Ale prezydent wysyła opinii publicznej komunikat, że stara się – jak sam mówił podczas kampanii wyborczej – „zagonić leniwy rząd do roboty”.
Prędzej formuła V Republiki niż amerykańska. Bo choć w V Republice są rząd i premier, to prezydent jest zwierzchnikiem władzy wykonawczej. Właściwie to on stoi na czele rządu, a premier jest jego wsparciem w koordynacji prac gabinetu. No, chyba że mamy do czynienia z kohabitacją – wtedy rośnie polityczna rola premiera. Instytucja premiera nie przeszkadza Karolowi Nawrockiemu. Liczy się dla niego to, czy zdoła skutecznie narzucić kierunki polityki państwa. Mam wrażenie, że zapowiedź nowej konstytucji z modelem silnego ośrodka władzy w Pałacu Prezydenckim będzie uzasadniana potrzebą ujednolicenia sposobu rządzenia oraz położenia kresu sporom między ośrodkami władzy.
Nie jest to pierwszy taki przypadek: orędownikiem podobnego porządku był Lech Wałęsa. W 1993 roku złożył przewidujący go projekt konstytucji, w świetle którego Polska przypominałaby Francję.
Prezydent zapomina o podstawach: aby zmienić konstytucję potrzebuje większości dwóch trzecich głosów w Sejmie i bezwzględnej większości w Senacie. Czyli bez Koalicji Obywatelskiej nie zmieni ustawy zasadniczej – nawet jeśli PiS osiągnie porozumienie z Konfederacją, przy czym nie jestem przekonany, że obie partie postrzegają zagadnienia ustrojowe podobnie.
Za wcześnie, by to stwierdzić. Zapowiada to, ale kto wie, czy nie zniechęci go do tego Donald Tusk: jeśli stanowczość i opór premiera oraz rządu dla takich działań głowy państwa będzie silny i konsekwentny, to prezydent może stracić ochotę na kolejne posiedzenia.
dr hab. Tomasz Słomka, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Warto pamiętać, że najgorętszym okresem, w którym istniała praktyka zwoływania Rady Gabinetowej, była kohabitacja rządu Donalda Tuska z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Prezydent chciał wskazywać rządowi kierunki polityki, ale premier ostro przypominał wówczas, że to jego kompetencje i koncepcja wykorzystywania Rady Gabinetowej się wyczerpała.
Prezydent nie wygrał wyborów zdecydowaną większością. Wyłonił się obraz elektoratu podzielonego. Mniej więcej 50 proc. wciąż będzie krytyczne wobec takich działań prezydenta. Ale to prawda, że wielu wyborców – szczególnie twardego elektoratu PiS-u – będzie uważać, że wszystko, co wobec Donalda Tuska robi Karol Nawrocki, jest uzasadnione.
Premier Donald Tusk i Karol Nawrocki - najważniejsze daty
Foto: PAP
Moja hipoteza jest następująca: PiS będzie prowadzić kampanię pod hasłem zmiany systemu, prosząc o szansę i argumentując, że to możliwe, kiedy wsparcie takim zmianom daje również prezydent. PiS ma swój sen o Budapeszcie w Warszawie, w tym sensie, że w 2010 roku Viktor Orbán z Fideszem zdobył wynik, który przełożył się na większość kwalifikowaną w parlamencie i rok później Węgry miały już nową konstytucję. Taki scenariusz na pewno jest w głowie Jarosława Kaczyńskiego. W tym momencie żadne badania opinii publicznej nie pokazują jednak takiego poziomu poparcia dla PiS.
Przez przynajmniej pewien czas współpraca Karola Nawrockiego z Jarosławem Kaczyńskim będzie kontynuowana. Prezydent będzie wspierać PiS w walce o zwycięstwo za dwa lata. Jeśli zaś sam zechce ubiegać się o drugą kadencję, będzie potrzebować zaplecza finansowego i organizacyjnego, a to zapewni mu wyłącznie PiS. Jednocześnie prezydent będzie kreować wizerunek niezależnego polityka. Powstaje pytanie, co się stanie, kiedy Jarosław Kaczyński odejdzie na polityczną emeryturę po 2027 roku. Być może w obliczu spodziewanego kryzysu przywódczego populistycznej prawicy, Karol Nawrocki spróbuje przejąć inicjatywę i stać się patronem nowej inicjatywy politycznej.
Dr hab. Tomasz Słomka, prof. Uniweryststeu Warszawskiego
Politolog z Katedry Systemów Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
